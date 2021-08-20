Солонников - об украинских "победителях Путина": "Рычаги управления никто никуда не отпускал"

Бывший украинский министр заявил, что Украина совместно с США сумеет "победить" Путина и Россию. Политолог Солонников назвал тех, кто таким образом пытается "зомбировать" миллионы украинцев, "бессмысленными людьми", чьи заявления не имеют никакого отношения к реальной жизни.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал условие победы над президентом России Владимиром Путиным. По словам Климкина, "победить" Путина Украине могут помочь только США. Больше того, экс-глава МИД Украины видит в Америке единственный способ это сделать, полагая, что "неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину".

Такие заявления делаются исключительно "для внутреннего потребления", уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Речь идёт, по мнению Солонникова, о попытке под разными предлогами мобилизовать прозападный электорат вокруг нынешнего руководства и вокруг прозападного курса. "И вот такое мотивирующее заявление, что от нас всё зависит, мы должны победить, мы уже победили", - заметил эксперт в беседе с Царьградом.

То же самое касается и недавних заявлений о том, что якобы Зеленский при встрече с Байденом будет "говорить жёстко": на самом деле, разъяснил Дмитрий Солонников, все прекрасно понимают, "кто старший в доме, кто хозяин". Различные высказывания украинских политиков специалист назвал попытками показать свою значимость в международной политике, но ни на кого, кроме "нескольких миллионов зомбированных телезрителей", это больше не действует.

Американцы тоже прекрасно понимают, для кого это и как делается. Рычаги управления никто никуда не отпускал, поэтому реальное положение дел и реальную расстановку - кто сюзерен, кто вассал - прекрасно понимают. Поэтому на то, что говорят эти люди, там никто внимания не обращает.

"Абсолютно бессмысленные люди. И фамилии-то их даже сейчас не воспроизвести", - с иронией заключил политолог, добавив, что "сумасшедших" много и в России, и в странах бывшего Советского Союза.