Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Солонников - об украинских "победителях Путина": "Рычаги управления никто никуда не отпускал"

20 августа 2021, 16:55  •  198 • Политика
Бывший украинский министр заявил, что Украина совместно с США сумеет "победить" Путина и Россию. Политолог Солонников назвал тех, кто таким образом пытается "зомбировать" миллионы украинцев, "бессмысленными людьми", чьи заявления не имеют никакого отношения к реальной жизни.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал условие победы над президентом России Владимиром Путиным. По словам Климкина, "победить" Путина Украине могут помочь только США. Больше того, экс-глава МИД Украины видит в Америке единственный способ это сделать, полагая, что "неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину".
Такие заявления делаются исключительно "для внутреннего потребления", уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Речь идёт, по мнению Солонникова, о попытке под разными предлогами мобилизовать прозападный электорат вокруг нынешнего руководства и вокруг прозападного курса. "И вот такое мотивирующее заявление, что от нас всё зависит, мы должны победить, мы уже победили", - заметил эксперт в беседе с Царьградом.
То же самое касается и недавних заявлений о том, что якобы Зеленский при встрече с Байденом будет "говорить жёстко": на самом деле, разъяснил Дмитрий Солонников, все прекрасно понимают, "кто старший в доме, кто хозяин". Различные высказывания украинских политиков специалист назвал попытками показать свою значимость в международной политике, но ни на кого, кроме "нескольких миллионов зомбированных телезрителей", это больше не действует.
Американцы тоже прекрасно понимают, для кого это и как делается. Рычаги управления никто никуда не отпускал, поэтому реальное положение дел и реальную расстановку - кто сюзерен, кто вассал - прекрасно понимают. Поэтому на то, что говорят эти люди, там никто внимания не обращает.
"Абсолютно бессмысленные люди. И фамилии-то их даже сейчас не воспроизвести", - с иронией заключил политолог, добавив, что "сумасшедших" много и в России, и в странах бывшего Советского Союза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





198
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 03:00
Блёданс предсказала новое заявление Зеленского о Крыме: "Ответ очевиден"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал п...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
15 августа 2021, 22:10
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.