Соломоново решение: Путин остановил Турцию в Сирии

Автор:

Гасанов Камран

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продлилась более пяти часов. Было бы обидно, если бы по её итогам стороны ни к чему не пришли. К счастью, переговоры в Сочи прошли успешно и закончились, по словам российского лидера, «судьбоносным» решением. Путин и Эрдоган подписали меморандум, который устраивает все стороны: и Асада, и Россию, и Турцию, и даже курдов.

Прежде чем разбирать выгоды каждого из игроков, перечислим вкратце основные пункты соглашения:

Гарантируется территориальная целостность Сирии. Утверждается необходимость борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Признаётся зона безопасности, созданная Турцией между Рас-эль-Айном и Тель-Абъядом глубиной в 32 км. Россия и Турция подтвердили значимость Аджарского соглашения 1998 года, в соответствии с которым Анкара имеет право вводить силы в Сирию для уничтожения Рабочей партии Курдистана (РПК). В течение 6,5 дней российская военная полиция и сирийские пограничники выводят курдские Отряды народной самообороны (YPG) с территорий к востоку и западу от турецкой «зоны безопасности». Силы YPG отодвигаются на 30 км от границы, и после этого российско-турецкая военная полиция приступает к патрулированию территорий глубиной в 10 км от границы. YPG выводятся из Манбиджа и Таль Рифата.

В последних пунктах меморандума говорится о содействии возвращению сирийских беженцев на родину, борьбе против «инфильтрации» террористов, мониторинге выполнения меморандума и приверженности политическому процессу в рамках Астанинского процесса.

Теперь разберём выгоды сторон.

Дамаск

Башар Асад. Фото: Syrian Presidency/Globallookpress

Башар Асад. Фото: Syrian Presidency/Globallookpress

Признание присутствия турецких войск на территориях операции «Источник мира» для сирийского президента Башара Асада — не подарок. Ведь он хочет взять себе всю территорию Сирии. Однако если вспомнить, что до турецкого вторжения ситуация в Заевфратье консервировалась присутствовавшими здесь ВС США и шла к независимому Курдистану, то Дамаск может быть доволен. Во-первых, устраняется угроза отделения этих территорий от Сирии. Во-вторых, Турция прекращает продвижение вдоль оставшейся 300-километровой границы. И в-третьих, российская военная полиция проконтролирует, чтобы Анкара в нужное время ушла из 10-километровой зоны.

В долгосрочной перспективе Турция должна будет уйти из арабской страны. Путин заявил, что «Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия».

Курды

Без сегодняшней сделки Эрдоган продолжил бы атаковать YPG и самостоятельно вытеснять их на юг. Путин угрозу уничтожения курдских боевиков нейтрализовал и создал для них 30-километровую «подушку безопасности». Курды теоретически могли надеяться на своё сопротивление и американские санкции против Турции, но не факт, что они остановили бы амбициозного Эрдогана.

Турция

Ненавидящий YPG и не испытывающий любви к Дамаску Эрдоган тоже может быть доволен. Россия признала интересы Турции в зонах безопасности, закрыла глаза на военное присутствие Анкары от Рас-эль-Айна до Тель-Абъяда длиной в 150 км и шириной в 32 км. Сюда турки смогут вернуть более миллиона беженцев с территории Турции, ставших головной болью для турецкой экономики. Самое главное — вся сирийско-турецкая граница очищается от курдских боевиков, угрожающих единству как Сирии, так и Турции. Путин своим «соломоновым решением» фактически лишил дальнейшего смысла турецкую операцию. Зачем ВС Турции воевать, если их главная цель — вывод с 32-километровой зоны YPG — обеспечивается российской военной полицией?

Решением по выводу YPG Путин минимизировал вероятность обострения между США и Турцией из-за курдов и угрозу американских санкций против Анкары. Признание жизненных интересов Турции и отвод угрозы санкций положительно скажутся на рейтинге Эрдогана внутри страны.

Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: kremlin.ru

Россия

Россия предотвратила очередное насилие в Сирии — между турками и курдами. Дальнейшее наступление Турции могло бы поставить под угрозу Астанинский процесс и политическое урегулирование. Москва считает, что северо-восток Сирии должен принадлежать Асаду, а не протурецкой оппозиции. Присутствие российских военных гарантирует возврат Дамаску 300-километровой границы, а в долгосрочной перспективе и 150 км.

Устранена угроза обострения между Дамаском и Анкарой. США, уходя с северо-востока страны, оставляли вакуум силы. Её заполнить спешили и турки, и войска Асада. «Кто успел, тот и съел». Однако в сегодняшнем меморандуме чётко прописывается контроль над территориями. Отсутствие риска боестолкновений между силами Асада и Эрдогана нейтрализует потенциальное ухудшение и российско-турецких отношений. А значит, все совместные проекты — от С-400 до «Турецкого потока» — получают дополнительную страховку.

Успешное решение проблемы на северо-востоке Москва и Анкара могут использовать как полезный опыт для урегулирования в Идлибе, на который тоже претендует Асад.

Проигравшие

Проигравшей стороной в сделке Путина — Эрдогана являются США и страны НАТО. Изначально они не планировали отдавать кому-либо северо-восток Сирии. Позднее Пентагон попытался создать совместную с Турцией «зону безопасности» вдоль всей границы. Этот план затягивался Вашингтоном, и после наступления Анкары американцы попросту бежали. Теперь этот коридор не контролируют ни они, ни их марионетки из YPG.

Новое соглашение Турции и России не устраивает США и потому, что их натовский союзник снова действует в обход Брюсселя и Вашингтона. Впрочем, винить в этом американцам нужно самих себя, уж слишком свежи воспоминания о перевороте 2016-го и санкциях из-за пастора Эндрю Брансона.