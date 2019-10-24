|
Соломоново решение: Путин остановил Турцию в Сирии
24 октября 2019, 16:09 • 43 • В мире
Турция прекратила военную операцию в Сирии после того, как Владимир Путин пообещал Реджепу Эрдогану вывести курдских боевиков с приграничных территорий на северо-востоке Сирии. От соглашения Турции и России выигрывают все стороны, кроме США и НАТО
Автор:
Гасанов Камран
Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продлилась более пяти часов. Было бы обидно, если бы по её итогам стороны ни к чему не пришли. К счастью, переговоры в Сочи прошли успешно и закончились, по словам российского лидера, «судьбоносным» решением. Путин и Эрдоган подписали меморандум, который устраивает все стороны: и Асада, и Россию, и Турцию, и даже курдов.
Прежде чем разбирать выгоды каждого из игроков, перечислим вкратце основные пункты соглашения:
В последних пунктах меморандума говорится о содействии возвращению сирийских беженцев на родину, борьбе против «инфильтрации» террористов, мониторинге выполнения меморандума и приверженности политическому процессу в рамках Астанинского процесса.
Теперь разберём выгоды сторон.
Дамаск
Башар Асад. Фото: Syrian Presidency/Globallookpress
Признание присутствия турецких войск на территориях операции «Источник мира» для сирийского президента Башара Асада — не подарок. Ведь он хочет взять себе всю территорию Сирии. Однако если вспомнить, что до турецкого вторжения ситуация в Заевфратье консервировалась присутствовавшими здесь ВС США и шла к независимому Курдистану, то Дамаск может быть доволен. Во-первых, устраняется угроза отделения этих территорий от Сирии. Во-вторых, Турция прекращает продвижение вдоль оставшейся 300-километровой границы. И в-третьих, российская военная полиция проконтролирует, чтобы Анкара в нужное время ушла из 10-километровой зоны.
В долгосрочной перспективе Турция должна будет уйти из арабской страны. Путин заявил, что «Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия».
Курды
Без сегодняшней сделки Эрдоган продолжил бы атаковать YPG и самостоятельно вытеснять их на юг. Путин угрозу уничтожения курдских боевиков нейтрализовал и создал для них 30-километровую «подушку безопасности». Курды теоретически могли надеяться на своё сопротивление и американские санкции против Турции, но не факт, что они остановили бы амбициозного Эрдогана.
Турция
Ненавидящий YPG и не испытывающий любви к Дамаску Эрдоган тоже может быть доволен. Россия признала интересы Турции в зонах безопасности, закрыла глаза на военное присутствие Анкары от Рас-эль-Айна до Тель-Абъяда длиной в 150 км и шириной в 32 км. Сюда турки смогут вернуть более миллиона беженцев с территории Турции, ставших головной болью для турецкой экономики. Самое главное — вся сирийско-турецкая граница очищается от курдских боевиков, угрожающих единству как Сирии, так и Турции. Путин своим «соломоновым решением» фактически лишил дальнейшего смысла турецкую операцию. Зачем ВС Турции воевать, если их главная цель — вывод с 32-километровой зоны YPG — обеспечивается российской военной полицией?
Решением по выводу YPG Путин минимизировал вероятность обострения между США и Турцией из-за курдов и угрозу американских санкций против Анкары. Признание жизненных интересов Турции и отвод угрозы санкций положительно скажутся на рейтинге Эрдогана внутри страны.
Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: kremlin.ru
Россия
Россия предотвратила очередное насилие в Сирии — между турками и курдами. Дальнейшее наступление Турции могло бы поставить под угрозу Астанинский процесс и политическое урегулирование. Москва считает, что северо-восток Сирии должен принадлежать Асаду, а не протурецкой оппозиции. Присутствие российских военных гарантирует возврат Дамаску 300-километровой границы, а в долгосрочной перспективе и 150 км.
Устранена угроза обострения между Дамаском и Анкарой. США, уходя с северо-востока страны, оставляли вакуум силы. Её заполнить спешили и турки, и войска Асада. «Кто успел, тот и съел». Однако в сегодняшнем меморандуме чётко прописывается контроль над территориями. Отсутствие риска боестолкновений между силами Асада и Эрдогана нейтрализует потенциальное ухудшение и российско-турецких отношений. А значит, все совместные проекты — от С-400 до «Турецкого потока» — получают дополнительную страховку.
Успешное решение проблемы на северо-востоке Москва и Анкара могут использовать как полезный опыт для урегулирования в Идлибе, на который тоже претендует Асад.
Проигравшие
Проигравшей стороной в сделке Путина — Эрдогана являются США и страны НАТО. Изначально они не планировали отдавать кому-либо северо-восток Сирии. Позднее Пентагон попытался создать совместную с Турцией «зону безопасности» вдоль всей границы. Этот план затягивался Вашингтоном, и после наступления Анкары американцы попросту бежали. Теперь этот коридор не контролируют ни они, ни их марионетки из YPG.
Новое соглашение Турции и России не устраивает США и потому, что их натовский союзник снова действует в обход Брюсселя и Вашингтона. Впрочем, винить в этом американцам нужно самих себя, уж слишком свежи воспоминания о перевороте 2016-го и санкциях из-за пастора Эндрю Брансона.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2019, 17:09
|
19 октября 2019, 15:39
|
20 октября 2019, 13:12
|
19 октября 2019, 02:54
|
22 октября 2019, 12:09
|
19 октября 2019, 15:54
|
19 октября 2019, 20:56