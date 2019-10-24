Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмай...
Росатом поймал Greenpeace на вранье о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Ев...
Зе команда, придержите глупых псов
Держат порох сухим и боятся тронуть Россию: Sohu раскрыла "русские" ст...
Главная / В мире

Соломоново решение: Путин остановил Турцию в Сирии

24 октября 2019, 16:09  •  43 • В мире
Турция прекратила военную операцию в Сирии после того, как Владимир Путин пообещал Реджепу Эрдогану вывести курдских боевиков с приграничных территорий на северо-востоке Сирии. От соглашения Турции и России выигрывают все стороны, кроме США и НАТО
Автор:
Гасанов Камран
Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продлилась более пяти часов. Было бы обидно, если бы по её итогам стороны ни к чему не пришли. К счастью, переговоры в Сочи прошли успешно и закончились, по словам российского лидера, «судьбоносным» решением. Путин и Эрдоган подписали меморандум, который устраивает все стороны: и Асада, и Россию, и Турцию, и даже курдов.
Прежде чем разбирать выгоды каждого из игроков, перечислим вкратце основные пункты соглашения:
  1. Гарантируется территориальная целостность Сирии.
  2. Утверждается необходимость борьбы с терроризмом и сепаратизмом.
  3. Признаётся зона безопасности, созданная Турцией между Рас-эль-Айном и Тель-Абъядом глубиной в 32 км.
  4. Россия и Турция подтвердили значимость Аджарского соглашения 1998 года, в соответствии с которым Анкара имеет право вводить силы в Сирию для уничтожения Рабочей партии Курдистана (РПК).
  5. В течение 6,5 дней российская военная полиция и сирийские пограничники выводят курдские Отряды народной самообороны (YPG) с территорий к востоку и западу от турецкой «зоны безопасности». Силы YPG отодвигаются на 30 км от границы, и после этого российско-турецкая военная полиция приступает к патрулированию территорий глубиной в 10 км от границы.
  6. YPG выводятся из Манбиджа и Таль Рифата.
В последних пунктах меморандума говорится о содействии возвращению сирийских беженцев на родину, борьбе против «инфильтрации» террористов, мониторинге выполнения меморандума и приверженности политическому процессу в рамках Астанинского процесса.
Теперь разберём выгоды сторон.
Дамаск
Башар Асад. Фото: Syrian Presidency/Globallookpress
Признание присутствия турецких войск на территориях операции «Источник мира» для сирийского президента Башара Асада — не подарок. Ведь он хочет взять себе всю территорию Сирии. Однако если вспомнить, что до турецкого вторжения ситуация в Заевфратье консервировалась присутствовавшими здесь ВС США и шла к независимому Курдистану, то Дамаск может быть доволен. Во-первых, устраняется угроза отделения этих территорий от Сирии. Во-вторых, Турция прекращает продвижение вдоль оставшейся 300-километровой границы. И в-третьих, российская военная полиция проконтролирует, чтобы Анкара в нужное время ушла из 10-километровой зоны.
В долгосрочной перспективе Турция должна будет уйти из арабской страны. Путин заявил, что «Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия».
Курды
Без сегодняшней сделки Эрдоган продолжил бы атаковать YPG и самостоятельно вытеснять их на юг. Путин угрозу уничтожения курдских боевиков нейтрализовал и создал для них 30-километровую «подушку безопасности». Курды теоретически могли надеяться на своё сопротивление и американские санкции против Турции, но не факт, что они остановили бы амбициозного Эрдогана.
Турция
Ненавидящий YPG и не испытывающий любви к Дамаску Эрдоган тоже может быть доволен. Россия признала интересы Турции в зонах безопасности, закрыла глаза на военное присутствие Анкары от Рас-эль-Айна до Тель-Абъяда длиной в 150 км и шириной в 32 км. Сюда турки смогут вернуть более миллиона беженцев с территории Турции, ставших головной болью для турецкой экономики. Самое главное — вся сирийско-турецкая граница очищается от курдских боевиков, угрожающих единству как Сирии, так и Турции. Путин своим «соломоновым решением» фактически лишил дальнейшего смысла турецкую операцию. Зачем ВС Турции воевать, если их главная цель — вывод с 32-километровой зоны YPG — обеспечивается российской военной полицией?
Решением по выводу YPG Путин минимизировал вероятность обострения между США и Турцией из-за курдов и угрозу американских санкций против Анкары. Признание жизненных интересов Турции и отвод угрозы санкций положительно скажутся на рейтинге Эрдогана внутри страны.
Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: kremlin.ru
Россия
Россия предотвратила очередное насилие в Сирии — между турками и курдами. Дальнейшее наступление Турции могло бы поставить под угрозу Астанинский процесс и политическое урегулирование. Москва считает, что северо-восток Сирии должен принадлежать Асаду, а не протурецкой оппозиции. Присутствие российских военных гарантирует возврат Дамаску 300-километровой границы, а в долгосрочной перспективе и 150 км.
Устранена угроза обострения между Дамаском и Анкарой. США, уходя с северо-востока страны, оставляли вакуум силы. Её заполнить спешили и турки, и войска Асада. «Кто успел, тот и съел». Однако в сегодняшнем меморандуме чётко прописывается контроль над территориями. Отсутствие риска боестолкновений между силами Асада и Эрдогана нейтрализует потенциальное ухудшение и российско-турецких отношений. А значит, все совместные проекты — от С-400 до «Турецкого потока» — получают дополнительную страховку.
Успешное решение проблемы на северо-востоке Москва и Анкара могут использовать как полезный опыт для урегулирования в Идлибе, на который тоже претендует Асад.
Проигравшие
Проигравшей стороной в сделке Путина — Эрдогана являются США и страны НАТО. Изначально они не планировали отдавать кому-либо северо-восток Сирии. Позднее Пентагон попытался создать совместную с Турцией «зону безопасности» вдоль всей границы. Этот план затягивался Вашингтоном, и после наступления Анкары американцы попросту бежали. Теперь этот коридор не контролируют ни они, ни их марионетки из YPG.
Новое соглашение Турции и России не устраивает США и потому, что их натовский союзник снова действует в обход Брюсселя и Вашингтона. Впрочем, винить в этом американцам нужно самих себя, уж слишком свежи воспоминания о перевороте 2016-го и санкциях из-за пастора Эндрю Брансона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 20:39
"Эту горькую пилюлю придётся проглотить": Рожин о том, за чей счёт "пируют" Сирия, Россия и Турция
24 октября 2019, 16:09
Соломоново решение: Путин остановил Турцию в Сирии
24 октября 2019, 02:54
«Показать инициативу»: как Германия стремится принять участие в урегулировании сирийского кризиса
23 октября 2019, 20:24
«Россия является последовательным миротворцем в регионе»: колонна военных из РФ прибыла на границу Турции и Сирии
23 октября 2019, 20:24
Цена бумаг: какую роль в процедуре импичмента Трампа могут сыграть его налоговые декларации
23 октября 2019, 20:39
"Дни открытых дверей", опасения подтвердились: Из сирийских тюрем сбежали полтысячи человек
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 октября 2019, 09:24
После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмайера
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен ...
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде З...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
19 октября 2019, 02:54
"Если вы не можете победить их, уничтожьте": NI назвал российское "оружие Судного дня"
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
19 октября 2019, 15:54
«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.