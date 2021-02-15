Соломия Бобровская: злобная клоунесса из Верховной рады • 397 • Украина



Депутат Рады назвала Шухевича спасителем евреев



Элементы карнавальной культуры отнюдь не покинули стены украинского парламента, переместившись в органы исполнительной власти. Да, из ВРУ ушли такие яркие персонажи, как Мосийчук или «козак» Гаврилюк, но украинский политикум отнюдь не обеднел талантами. Чего стоит одна Соломия Бобровская – новая восходящая комическая звезда украинского законодательного собрания, которая ходит на заседания Рады в маске, изображающей мордочку лисички. Впрочем, это – вполне невинное чудачество на фоне других жестов депутатши, которую ее коллеги уже окрестили «клоунессой».



Взять хотя бы ее недавнее выступление на заседании ВРУ относительно Шухевича. Напомним, что совсем недавно в Киеве произошла история, которая может иметь весьма неприятные последствия для украинского руководство. Дело в том, что посол Израиля на Украине Джоэль Лион написал в Твиттере о своем негативном отношении к маршу в честь Степана Бандеры, который украинские националисты традиционно проводят 1 января. В ответ на это замечание нацисты провели 6 января акцию протеста у посольства Израиля на Украине. На этом мероприятии они, как сообщило украинское издание «Страна», «требовали от Израиля "покаяться за геноцид", намекая на роль большевиков еврейской национальности в Голодоморе». А небезызвестный радикал Алексей Цымбалюк призвал Израиль «перестать сердиться на Гитлера за Холокост».



Хотя до погрома дипломатического представительства, которое охраняли нацгвардейцы, не дошло, но в руководстве страны всполошились, опасаясь, что произошедшее может вызвать крайне негативную реакцию не только Израиля, но также США и стран ЕС. Чтобы не выглядеть в глазах Запада «антисемитским государством», депутаты ВРУ спешно приняли постановление, устанавливающее 14 мая Днём памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Согласно документу, Украинским институтом национальной памяти будет подготовлен список лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».



Однако, упомянутая Соломия придала этому решению непередаваемый оттенок абсурда и глумления. Депутатша от фракции «Голос» тут же назвала одним из таких спасителей заместителя командира батальона Абвера «Нахтигаль», а затем 201-го охранного батальона вспомогательной полиции, ближайшего соратников Бандеры и в дальнейшем лидера запрещенной в России УПА Романа Шухевича.



«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации – знать о тех людях, что творили историю. И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.



Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы и отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы», – заявила Бобровская, как бы давая понять, что израильтянам следует иначе взглянуть на факельные шествия в честь украинских нацистов, которые на самом деле «спасали евреев».



Впрочем, речь Соломии возмутила даже некоторых ее коллег. «Я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.



А незадолго до этого Соломия отметилась тем, что потребовала ввести ответственность за «сепаратные переговоры» с Российской Федерацией, которые ведут представители ОПЗЖ, и объявить запрет на закупку российской антиковидной вакцины. Она возмутилась тем, что российская вакцина «Спутник V» уже завезена в Народные Республики Донбасса. «Чтобы тут никакого «Спутника», в том числе на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не было, и быть не могло вообще, даже в обсуждении», — заявила Бобровская, также относя к «сепаратным переговорам» и усилия Виктора Медведчука по освобождению украинских пленных.



К этому можно прибавить, что, в отличие от полубомжа Гаврилюка или уголовника Мосийчука, Соломия Бобровская получила неплохое образование. Она обучалась в Ровненской гуманитарной гимназии и подавала большие надежды примерным поведением и хорошими знаниями. Стала выпускницей ЛНУ имени И. Франко с дипломом Магистр философии. После этого в аспирантуре работала над кандидатской диссертацией, тема которой: «Свобода как источник социально-правовой легитимации гражданского общества». Во время учебы в университете была направлена на стажировку в парламент Канады, где ей даже был выдан диплом за особые достижения от 22-го премьер-министра Канады Стефана Гарпера.



Такими неплохими стартовыми возможностями Соломия обязана своему отцу – профессору Ровенского университета и высокопоставленному функционеру запрещенной в России экстремистской организации «Свобода». После евромайдана Бобровскую забросило в команду Александра Сыча, который целых десять месяцев был вице-премьером по гуманитарным вопросам. Сыча и Бобровскую объединяло не только Ровно, но и политический проект ВО «Свобода». Александр Сыч – один из лидеров движения на уровне украинского государства, а не какого-то отдельно взятого района. Отец же Соломии Бобровской – Анатолий – депутат городского совета Ровно именно от «Свободы».



Ушел Сыч, но не ушла из кабмина Соломия Бобровская. В начале 2015 года Бобровская уже трудилась на благо Минкульта. Задачей координационного совета, в который она входила, была помощь культурным учреждением на приграничной территории. Ну а затем она оказалась в команде Саакашвили, ставшего одесским губернатором, в статусе заместителя «неистового Мишико» по гуманитарному блоку. Здесь она прославилась поддержкой местных неонацистов, яростной «декоммунизацией» (добилась переименования улиц 25-й Чапаевской дивизии, Щорса, Терешковой и других) и т.д.



После отставки Саакашвили она некоторое время даже исполняла обязанности губернатора в статусе «ВРИО». Впрочем, без особых успехов – в сложные вопросы управления областной инфраструктурой вникать не старалась, целиком и полностью делегируя это тем, кто «в теме». Примечательно и то, что на выборы в Раду она пошла не по спискам одной из нацистских группировок, а по списку более умеренного «Голоса». Очевидно, что ее покровители правильно рассчитали, что у откровенных нацистов нет шансов на избрание. Но, как мы видим, формально «переобувшаяся» Бобровская придерживается все тех же взглядов, пытаясь продвигать их в украинском парламенте, компенсируя отсутствие креативности, здравого смысла и изобретательности тупым упорством и примитивными манипуляциями.

Элементы карнавальной культуры отнюдь не покинули стены украинского парламента, переместившись в органы исполнительной власти. Да, из ВРУ ушли такие яркие персонажи, как Мосийчук или «козак» Гаврилюк, но украинский политикум отнюдь не обеднел талантами. Чего стоит одна Соломия Бобровская – новая восходящая комическая звезда украинского законодательного собрания, которая ходит на заседания Рады в маске, изображающей мордочку лисички. Впрочем, это – вполне невинное чудачество на фоне других жестов депутатши, которую ее коллеги уже окрестили «клоунессой».Взять хотя бы ее недавнее выступление на заседании ВРУ относительно Шухевича. Напомним, что совсем недавно в Киеве произошла история, которая может иметь весьма неприятные последствия для украинского руководство. Дело в том, что посол Израиля на Украине Джоэль Лион написал в Твиттере о своем негативном отношении к маршу в честь Степана Бандеры, который украинские националисты традиционно проводят 1 января. В ответ на это замечание нацисты провели 6 января акцию протеста у посольства Израиля на Украине. На этом мероприятии они, как сообщило украинское издание «Страна», «требовали от Израиля "покаяться за геноцид", намекая на роль большевиков еврейской национальности в Голодоморе». А небезызвестный радикал Алексей Цымбалюк призвал Израиль «перестать сердиться на Гитлера за Холокост».Хотя до погрома дипломатического представительства, которое охраняли нацгвардейцы, не дошло, но в руководстве страны всполошились, опасаясь, что произошедшее может вызвать крайне негативную реакцию не только Израиля, но также США и стран ЕС. Чтобы не выглядеть в глазах Запада «антисемитским государством», депутаты ВРУ спешно приняли постановление, устанавливающее 14 мая Днём памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Согласно документу, Украинским институтом национальной памяти будет подготовлен список лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».Однако, упомянутая Соломия придала этому решению непередаваемый оттенок абсурда и глумления. Депутатша от фракции «Голос» тут же назвала одним из таких спасителей заместителя командира батальона Абвера «Нахтигаль», а затем 201-го охранного батальона вспомогательной полиции, ближайшего соратников Бандеры и в дальнейшем лидера запрещенной в России УПА Романа Шухевича.«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации – знать о тех людях, что творили историю. И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы и отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы», – заявила Бобровская, как бы давая понять, что израильтянам следует иначе взглянуть на факельные шествия в честь украинских нацистов, которые на самом деле «спасали евреев».Впрочем, речь Соломии возмутила даже некоторых ее коллег. «Я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.А незадолго до этого Соломия отметилась тем, что потребовала ввести ответственность за «сепаратные переговоры» с Российской Федерацией, которые ведут представители ОПЗЖ, и объявить запрет на закупку российской антиковидной вакцины. Она возмутилась тем, что российская вакцина «Спутник V» уже завезена в Народные Республики Донбасса. «Чтобы тут никакого «Спутника», в том числе на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не было, и быть не могло вообще, даже в обсуждении», — заявила Бобровская, также относя к «сепаратным переговорам» и усилия Виктора Медведчука по освобождению украинских пленных.К этому можно прибавить, что, в отличие от полубомжа Гаврилюка или уголовника Мосийчука, Соломия Бобровская получила неплохое образование. Она обучалась в Ровненской гуманитарной гимназии и подавала большие надежды примерным поведением и хорошими знаниями. Стала выпускницей ЛНУ имени И. Франко с дипломом Магистр философии. После этого в аспирантуре работала над кандидатской диссертацией, тема которой: «Свобода как источник социально-правовой легитимации гражданского общества». Во время учебы в университете была направлена на стажировку в парламент Канады, где ей даже был выдан диплом за особые достижения от 22-го премьер-министра Канады Стефана Гарпера.Такими неплохими стартовыми возможностями Соломия обязана своему отцу – профессору Ровенского университета и высокопоставленному функционеру запрещенной в России экстремистской организации «Свобода». После евромайдана Бобровскую забросило в команду Александра Сыча, который целых десять месяцев был вице-премьером по гуманитарным вопросам. Сыча и Бобровскую объединяло не только Ровно, но и политический проект ВО «Свобода». Александр Сыч – один из лидеров движения на уровне украинского государства, а не какого-то отдельно взятого района. Отец же Соломии Бобровской – Анатолий – депутат городского совета Ровно именно от «Свободы».Ушел Сыч, но не ушла из кабмина Соломия Бобровская. В начале 2015 года Бобровская уже трудилась на благо Минкульта. Задачей координационного совета, в который она входила, была помощь культурным учреждением на приграничной территории. Ну а затем она оказалась в команде Саакашвили, ставшего одесским губернатором, в статусе заместителя «неистового Мишико» по гуманитарному блоку. Здесь она прославилась поддержкой местных неонацистов, яростной «декоммунизацией» (добилась переименования улиц 25-й Чапаевской дивизии, Щорса, Терешковой и других) и т.д.После отставки Саакашвили она некоторое время даже исполняла обязанности губернатора в статусе «ВРИО». Впрочем, без особых успехов – в сложные вопросы управления областной инфраструктурой вникать не старалась, целиком и полностью делегируя это тем, кто «в теме». Примечательно и то, что на выборы в Раду она пошла не по спискам одной из нацистских группировок, а по списку более умеренного «Голоса». Очевидно, что ее покровители правильно рассчитали, что у откровенных нацистов нет шансов на избрание. Но, как мы видим, формально «переобувшаяся» Бобровская придерживается все тех же взглядов, пытаясь продвигать их в украинском парламенте, компенсируя отсутствие креативности, здравого смысла и изобретательности тупым упорством и примитивными манипуляциями. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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