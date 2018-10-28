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Соло Эрдогана: Путин, Меркель и Макрон оказались в Стамбуле «вторыми скрипками»

28 октября 2018, 13:39  •  141 • Война
В субботу в Турции состоялся долгожданный саммит лидеров России, Турции, Франции и Германии. Анонсировали его еще летом, предполагалось, что состоится он в начале сентября. Видимо, что-то не заладилось. Но это уже и неважно. Важно то, что здесь не было делегатов от США, у которых, как известно, всегда собственный взгляд на вещи. Зато присутствовал специальный представитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представители «астанинского формата».
По окончанию переговоров первым слово, как и полагается в подобных случаях, взял Реджеп Тайип Эрдоган. Начал он с того, что всех поприветствовал, а к каждому из своих главных гостей обратился по имени. Причем начал с Путина, а закончил Меркель и де Мистурой. В этом, конечно, не стоит ничего усматривать, но на протяжении всей речи турецкий лидер как-то больше выделял именно российского президента. В остальном же Эрдоган говорил все то, что хотел, никого не стесняясь и не боясь кого-то задеть.
Он отметил, что этот саммит есть своего рода продолжение астанинского процесса, только с привлечением Франции и Германии. И одна из главных целей этого неожиданного расширения — международная поддержка подписанного Путиным и Эрдоганом меморандума о создании Конституционного совета в Сирии. Далее турецкий лидер резко перешел к проблеме терроризма. И тут он не посчитался ни с Меркель, ни с Макроном.
Эрдоган назвал главной террористической угрозой «Исламское государство» * и курдскую партию «Демократический союз». Последняя контролирует Отряды народной самообороны и фактически является правящей в самопровозглашенном курдском государстве Рожава, которое занимает северные и восточные регионы Сирии. Более того, Эрдоган даже умудрился упомянуть о тысячах ликвидированных турецкой армией террористов. Речь именно о курдах, потому как операции Анкары на 99% были направленны против них.
Все бы ничего, только вот немцы и французы неоднократно высказывались крайне неодобрительно по поводу действий Турции в этом направлении, при этом ни Макрон, ни Меркель эти Отряды народной самообороны и Демократический союз террористами не считают. Впрочем, не пощадил Эрдоган и нашего ближайшего союзника — Башара Асада. Упомянул про кровавый режим и заявил, что Асад «убил около одного миллиона человек» и, видимо, не собирается останавливаться, так как «массовые убийства продолжаются».
Все остальные участники пресс-конференции были более сдержанными. Разве только Макрон пытался немного поиграть в американца и продемонстрировать свою принципиальность по отношению к официальному Дамаску — много говорил о неприемлемых действиях со стороны режима, упомянул химическое оружие и так далее.
Путин и Меркель отделались стандартными фразами — высказывались в поддержку мирного соглашения по Идлибу, заявляли о необходимости дипломатии, восстановления мира в Сирии и тому подобное. Это, пожалуй, все наиболее интересные моменты итоговых заявлений. Вообще же, сложилось впечатление, что ничего нового не произошло — заурядная встреча мировых лидеров без каких-либо серьезных последствий. Однако известно, что на пресс-конференцию выносится далеко не все. Что-то обсуждено закулисно, при этом помимо многосторонней встречи были еще и двусторонние.
Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что эта встреча в Стамбуле ничего не изменит в Сирии.
— Тут было два основных действующих лица — Путин и Эрдоган. Они сами постарались сделать так, чтобы всем стало понятно, что Меркель и Макрон присутствуют просто в качестве почетных гостей. Несомненно, они своим присутствием добавили значимости этому саммиту, но не более того. Путин с Эрдоганом, как мне известно, провели уже две личные встречи. Одна краткосрочная состоялась до переговоров, вторая — после. А на пресс-конференции они часто говорили об успехе своей сделки по Идлибу, и этим даже вынудили Макрона согласиться, что все получилось действительно хорошо. Франция с Германией для этого совсем не понадобились и никакого влияния оказать не могли. Но все же Макрон здесь был нужен обязательно. Эрдоган нуждается в переговорах с ним из-за трудной обстановки на северо-востоке Алеппо.
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«СП»: — Почему?
— Французы перебросили сотни военных в окрестности Манбиджа (ранее турки собирались атаковать этот город из-за того, что его удерживали курды, но американцы сумели отсрочить эту атаку, однако ситуация до сих пор не урегулирована — авт.). Очевидно, что делается это с целью сдержать Эрдогана, вернее, турецкую армию, которая будет действовать по его приказу. А ведь Манбидж — эффективный рычаг давления на США, и Эрдоган это уже демонстрировал. С приходом французов, которые тоже действуют под покровительством Вашингтона, ситуация может кардинально измениться.
Насчет Меркель — тут разговор только один. Беженцы и финансирование программ по их содержанию. Это тоже сирийский вопрос, но он к совместному заявлению отношения не имеет, хоть на пресс-конференции о беженцах упомянули. Само заявление по итогам встречи странное — все очень банально. Получается, что почти три часа они потратили на то, чтобы каждый сказал, что терроризм надо победить? Мы это уже слышали, как слышали и то, что все они признают суверенитет Сирии. Больше ничего в этом совместном заявлении. И если дело только в этом, и просто надо было обсудить с каждым из приехавших отдельный вопрос, то не было смысла их собирать вместе.
«СП»: — И все же: кто из квартета лидеров набрал больше очков на этой встрече?
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— От этой встречи больше однозначно выиграл Эрдоган. Для внутренней аудитории его образ все чаще подается, как образ лидера нации или вождя, человека, с которым Турции приобретет былое величие и так далее. Он доказывает это делом — к нему в Стамбул приезжают лидеры двух ядерных держав и глава крупнейшей экономики Европы. При этом была информация, что Эрдоган пообещал организовать этот саммит еще до того, как провел предварительные переговоры с потенциальными участниками. Рискованно, потому что Меркель, например, могла отказать, но все-таки вышло, и это закрепляет за Эрдоганом статус уважаемого лидера, имеющего влияние на мировую политику. Со слабой экономикой это чрезвычайно важно для него. Я обратил внимание, как на пресс-конференции вели себя другие участники. Иногда казалось, что они приехали только для того, чтобы соглашаться с Эрдоганом и хвалить его. Ему не возражали, даже когда он говорил что-то неприятное для Меркель или для Макрона. Никто в своей речи не возвращался к его спорным словам.
«СП»: — Отдаленно похоже на то, как раньше к османскому султану приезжали из Европы с прошениями и поклонами.
— Точно. С Путиным все иначе, конечно. Но он почему-то был лаконичен в этот раз, хотя обычно любит шутки и может высказать свою точку зрения, когда предыдущий оратор говорил что-то, с чем он не согласен. В общем, это похоже на успех очередного проекта Реджепа Тайипа Эрдогана. Но к Сирии этот проект не имел никакого отношения. По Сирии Эрдоган общается всего лишь с несколькими странами — с США, Россией и Ираном. С остальными контакты очень ограничены, Франция и Германия в их числе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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