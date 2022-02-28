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«Солнцепек» ответит на вопрос: зачем нужна денацификация Незалежной?

28 февраля 2022, 19:45  •  493 • Украина

Пятый день продолжается российская спецоперация на Украине. В эти часы стартовали переговоры в Гомельской области между делегациями Москвы и Киева. Напоминаю, неонацистский киевский режим поддерживают Штаты со своими союзниками в Европе, Канада, Япония и прочие шестерки. Россия же выступает с позиций правды, мира и справедливости. Недаром наш представитель в ООН уже обвинил западных цивилизаторов в потакании украинским националистам, заявляющим об уничтожении «русни» на российской территории и на Украине. Никак не угомонятся, твари…

Люди, знающие историю (а не просравшие уроки в школе!) и хоть немного разбирающиеся в геополитике (а это выше уровня бытовых куриц!), понимают, что Москву вынудили начать спецоперацию по принуждению фашистов к миру. Восемь лет продолжается война, к которой Россия не имела никакого отношения. Восемь лет в Киеве визжали, выкрикивая русофобские заявления. Восемь лет молчали нынешние руссо либерало и «миру мир», когда убивали детей Донбасса. И только сейчас проснулись, и начали гадить в соцсетях, таскаться по митингам с лозунгами «Нет войне». И плевать им на людей все эти восемь лет!

Тот, кто хочет понять, в чем смысл спецоперации России по денацификации Украины, стоит посмотреть фильм «Солнцепек». Сразу скажу, что смотреть будет больно, если в душе вы человек, а не тварь, равнодушно взирающая на боль и страдания людей. Со многих видеохостингов фильм удалили, потакая неонацистам Киева и их западным кураторам, но посмотреть его все еще можно по этой ссылке. Пользуйтесь, пока есть возможность!



Никаких розовых соплей и политкорректности! В основе картины – реальные события, произошедшие в Луганске в 2014 году. Попкорн в этом случае неуместен. У нормального человека, как говорится, «рука потянется к маузеру», чтобы уничтожить угрозу мирным людям. Фильм-напоминание! Фильм без художественных прикрас! Боль, выплеснутая на экран, чтобы знали и помнили, а не жили дурачками, верящими, что с нацистами можно о чем-то договориться. Денацификация и демилитаризация Украины – это то, чего ждали долгих восемь лет жители юго-востока, прячущие детей по подвалам, спасая от смерти.

Забыть об этом – преступление! Хотя Европа и США давно закрывали глаза на военные преступления киевского режима, продолжая так делать и сейчас.

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