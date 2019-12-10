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Солнце вышло ради Путина? Погода резко изменилась перед появлением президента России в Париже
10 декабря 2019, 08:54 • 4 • В мире
Пользователи Сети заметили неожиданное изменение погоды перед самым прилётом Владимира Путина на встречу в "нормандском формате". В Telegram-канале "Вы слушали "Маяк" выложили видео, как президент России спускается по трапу самолёта. В этот момент резко выглядывает солнце, хотя до этого в столице Франции накрапывал дождь.
В Рунете выложили видео приземления борта № 1 в Париже. Владимир Путин прибыл на встречу "нормандской четвёрки" после обеда в понедельник, 9 декабря. До этого в столице Франции накрапывал дождь. Но как только Владимир Путин начал спускаться по трапу самолёта, из-за облаков выглянуло солнце.
Напомним, что в Париже сегодня проходит саммит "нормандской четвёрки". В нём принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Встреча посвящена дальнейшим шагам по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, лидерам стран предстоит коснуться и газового вопроса.
В Кремле сообщали, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут поговорить на личной встрече. Перед поездкой на саммит действующего главу Украины напутствовал первый президент страны Леонид Кравчук. Он пожелал Владимиру Зеленскому воли и смелости "отстаивать интересы своего народа".
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