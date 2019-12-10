Солнце вышло ради Путина? Погода резко изменилась перед появлением президента России в Париже

В Рунете выложили видео приземления борта № 1 в Париже. Владимир Путин прибыл на встречу "нормандской четвёрки" после обеда в понедельник, 9 декабря. До этого в столице Франции накрапывал дождь. Но как только Владимир Путин начал спускаться по трапу самолёта, из-за облаков выглянуло солнце.

Напомним, что в Париже сегодня проходит саммит "нормандской четвёрки". В нём принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Встреча посвящена дальнейшим шагам по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, лидерам стран предстоит коснуться и газового вопроса.

В Кремле сообщали, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут поговорить на личной встрече. Перед поездкой на саммит действующего главу Украины напутствовал первый президент страны Леонид Кравчук. Он пожелал Владимиру Зеленскому воли и смелости "отстаивать интересы своего народа".