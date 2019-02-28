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Солист "Сокиры Перуна" зигует и "знает, чей Крым": Патриоты Украины предложили своих кандидатов на "Евровидение"

28 февраля 2019, 13:39  •  163 • В мире
Патриоты Украины с националистским уклоном предложили "правильных кандидатов" на "Евровидение". Так, в список попал солист "Сокиры Перуна". Правда, он только зигует и "знает, чей Крым". Но, как саркастически пишет журналист Юлия Витязева, "это не страшно".
Журналист Юлия Витязева показала ветку обсуждений, где украинские националисты обсуждают, кого им стоило бы отправить на Евровидение.

Среди предложенных кандидатов солист "Сокира Перуна". В репертуар группы входят песни про АТО в Израиле. Фотографии с сейшенов показывают его как очень атмосферную личность, считает Витязева.
Как пишет журналист, он "знает, чей Крым", зигует и почитает свастику. О последнем также свидетельствуют изображения с андеграундных музыкальных тусовок.
Украина второй раз отказывается от участия в "Евровидении", который в этом году пройдет в Израиле. Если в первый раз это произошло в 2015 году, когда отказ объяснялся сложной экономической ситуацией в стране и разгаром вооруженного конфликта в ДНР, то нынешний национальный отбор крайне оскандалился.
По итогам отбора победителем стала Maruv (Анна Корсун). Но через два дня она заявила, что не хочет подписывать контракт с НОТУ, поскольку в нем содержится ряд крайне политических требований к конкурсанту. Далее она выступила с комментарием, что в целом не согласна на выдвинутые ей кабальные условия, даже если опустить запрет на гастроли в России. " Я — музыкант, а не бита на политической арене", - высказала свою позицию девушка.
Патриоты Украины негодуют на предмет того, что не тех кандидатов на Евровидение рассматривали. Вот группа «Сокира Перуна» с песнями про АТО в Израиле была бы «в кассу», да. Солист атмосферный и точно знает, чей Крым. Ну а то, что зигует и свастику почитает, то это не страшно pic.twitter.com/y1lgKaWpai
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 28 февраля 2019 г.
Коммментарий MARUV предсотавлен ТАСС.

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