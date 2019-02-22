Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 человек

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории Сирии, в будущем Пентагон намеревается отправить в арабскую республику еще 200 человек. Пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс описывает это подразделение как "небольшой миротворческий контингент".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил в интервью для телеканала Fox Business News, что решение Трампа о выводе американских военных из Сирии остается в силе. То, напомним, было принято 45-м президентом США 19 декабря 2018 года.

В числе прочего, пояснил Помпео, в силе остается и "тактическое" решения Трампа о скорой отправке домой двух тысяч американских военнослужащих. "Мы сейчас стоим буквально на пороге", — заявил господин госсекретарь, уточнив, что остается лишь дождаться, когда последний "дюйм" сирийской территории будет освобожден из-под контроля запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

В этот четверг Сандерс, впрочем, пояснила, что американским "миротворцам" придется задержаться в Сирии еще на какое-то время.

"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", — отметила пресс-секретарь Белого дома.