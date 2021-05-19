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Солдаты США совершают суицид чаще, чем умирают в бою

19 мая 2021, 06:25  •  84 • В мире
Солдаты США совершают суицид чаще, чем умирают в бою. Причиной чаще всего становятся дедовщина и полученные травмы.
В журнале National Interest появилась статья, в которой приведена шокирующая статистика. С 2006 по 2020 год армия США лишилась 17,6 тысячи своих военнослужащих. Причём в 24% случаев мужчины и женщины совершали самоубийство, в 20,8% - гибли в бою.
Проблема суицида в американских войсках усугубляется с каждым годом, но власти упорно не хотят её замечать. В статье говорится, что одной из главных причин является так называемая доктрина Фереса. Солдат не имеет права требовать от правительства компенсации, если он получил телесные повреждения при службе в армии.
Нередко сводят счёты с жизнью американцы, которые уже вышли в отставку. Ветеранам не оказывается нужная поддержка, а справиться с психологическими и физическими травмами, полученными на войне в Сирии, Ираке, Афганистане, самостоятельно они не могут.
В статье рассказана история бывшего советника по вопросам карьеры в ВМФ США Патрика Казерта. Он 22 года отдал служению своей стране, но спасти своего сына не смог. Его 21-летний сын Брэндон не смог больше жить после того, как столкнулся с дедовщиной. Командование боевой эскадрильи вертолётов в Норфолке над ним откровенно издевалось.

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