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Солдаты с георгиевскими лентами на груди: Как Донецк встречает парад в честь 75-летия Победы
25 июня 2020, 10:00 • 133 • В мире
В Донецкой Народной Республике в эти минуты проходит торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В параде задействовано две с половиной тысячи солдат. Как видно на фото, бойцы выстроились в центре Донецка перед проведением торжественного шествия.
В эти минуты в Донецке проводят торжественный Парад в честь 75-летия Великой Победы. В церемонии принимают участие две с половиной тысячи бойцов, а также задействовано более сотни единиц военной техники.
Как видно на фото с места событий, у бойцов на груди георгиевские ленточки. В параде участвуют военнослужащие, одетые в форму Красной армии и флота времён Великой Отечественной войны.
Скриншот: Telegram/ Realdoc
Скриншот: Telegram/ Realdoc
Зрителей допустили к просмотру торжества. За порядком следят усиленные патрули полиции и других силовых подразделений.
Отмечается, что на время церемонии центр города и прилегающие улицы были перекрыты, передаёт "РИА Новости".
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