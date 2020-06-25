Солдаты с георгиевскими лентами на груди: Как Донецк встречает парад в честь 75-летия Победы

В эти минуты в Донецке проводят торжественный Парад в честь 75-летия Великой Победы. В церемонии принимают участие две с половиной тысячи бойцов, а также задействовано более сотни единиц военной техники.

Как видно на фото с места событий, у бойцов на груди георгиевские ленточки. В параде участвуют военнослужащие, одетые в форму Красной армии и флота времён Великой Отечественной войны.

Скриншот: Telegram/ Realdoc

Скриншот: Telegram/ Realdoc

Зрителей допустили к просмотру торжества. За порядком следят усиленные патрули полиции и других силовых подразделений.

Отмечается, что на время церемонии центр города и прилегающие улицы были перекрыты, передаёт "РИА Новости".