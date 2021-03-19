Солдаты неудачи. Норвежских «викингов» выдавливают с Украины • 181 • Украина

Из Киева депортировали норвежца, которого на Родине объявили в розыск. Депортированному не помогла и служба в Вооружённых силах Украины



Причина, по которой в Норвегии объявили в розыск пребывающего на Украине гражданина, парадоксальна: он готовил на Украине ограбление. Оставшийся после увольнения со службы в ВСУ без денег норвежец рассказал своим друзьям в Норвегии, что решился пойти на преступление. Более того, он интересовался, сможет ли кто из находящихся на Украине соотечественников помочь ему в этом деле.





К переписке получили доступ норвежские полицейские и объявили норвежца в международный розыск. Украинские коллеги им оперативно помогли.



«В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. С учетом криминальной биографии и намерения совершить тяжкие преступления к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине. Кроме того, принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года», — сообщил 14 февраля начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



Депортированный — не первый служивший в украинских вооружённых формированиях норвежец, у которого проблемы с законом на Украине. Так, можно вспомнить об Йоахиме Фурхольме. Этот ранее служивший в ВСУ норвежец заявил, что украинские полицейские вынуждали его покинуть страну.



«Полицейские били меня по ребрам, по голове, толкали меня, выкручивали руки и пальцы. Снимали все на видео, смеялись и говорили, что отправят меня в Норвегию, убьют и другие подобные вещи», — отметил он в конце августа 2018 года.



При этом Фурхольм утверждал, что полицейские настойчиво просили его вернуться на родину, грозя его депортировать. Сам Фурхольм возвращаться в Норвегию не спешит: там ему может грозить срок за участие в войне в Донбассе.



Единомышленник Брейвика



На Украине Фурхольм очутился в конце мая 2018 года. Посетить эту страну, по его признаниям, он собирался долгих четыре года. И как только у него появились деньги на билет, он тут же прилетел на Украину.



У себя на родине Фурхольм был на особом счету у спецслужб ещё с 15-летнего возраста. Причина — его ультраправые взгляды. В 18 лет Фурхольм попытался ограбить банк. Прикрывался он при этом благими намерениями: заявил, что банк был «коррупционным», а награбленное они с другом планировали «отдать бедным». За попытку ограбления Фурхольм получит три месяца тюрьмы и 3 тыс. часов исправительных работ.



Примечательно, что Фурхольм признавался в симпатиях к ультраправому террористу Андерсу Брейвику, в 2011 году убившему 77 человек.



В Норвегии таким, как Фурхольм, было некомфортно. Поэтому при первой возможности он направился на Украину.



На Украине он поступил на службу в 58-ю мотопехотную бригаду, 16-й батальон. В этом батальоне Фурхольм служил стрелком-помощником гранатомётчика. Дислоцировалось его подразделение в Новгородском (Донецкой области).



Однако через месяц службы контракт с Фурхольмом внезапно расторгли. Причиной стало письмо замминистра иностранных дел Украины от 27 июля 2018 года.



«Очевидно, кто-то в Осло очень меня не любит из-за моих радикальных националистических взглядов и использует свое политическое влияние в Киеве, чтобы меня выгнали из украинской армии», — прокомментировал своё увольнение Фурхольм.



Домой он не рвётся. Одно время он жил на базе полка «Азов» в Киеве. Сейчас же он вынужден скитаться по Киеву.



На Родине его не ждут. В сентябре 2018 года во время визита в Киев министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что норвежское законодательство ограничивает право своих граждан на участие в иностранных вооружённых конфликтах. А за несколько месяцев до этого — весной 2018 года — Landinfo — государственный информационный центр, занимающийся подготовкой данных для Норвежской иммиграционной администрации — подготовил доклад о бесчинствах националистов на Украине. В нём указывается, что правоэкстремистские группы действуют на Украине свободно и безнаказанно.



Норвежцы не хотят повторения событий 2011 года и вполне обоснованно усматривают угрозу в том, что ультраправые из Норвегии получают боевой опыт на Украине. Ведь как неонацисты применят этот опыт в будущем, никто не знает.



«Все наци в гости к нам»



В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко утвердил положение о прохождении военной службы иностранцами, что легализовало всех воюющих в украинских формированиях иностранцев (а преимущественно это были сторонники ультраправых взглядов).



По словам военного эксперта Олега Варченко, СБУ обязана проверять всех поступающих на службу в ВСУ иностранцев.



«Изначально, в 2014-15-х годах брали на службу всех подряд в числе добровольцев. А с 2016 года ВР разрешила иностранным гражданам подписывать контракт с ВСУ и служить. Как бы узаконили все задним числом. Война в первую очередь привлекает маргинально-криминальный контингент, с этим не поспоришь. Они рассматривают войну как возможность нажиться, применить насилие. Уже позже, поняв эту оплошность, от этих «диких гусей» стали избавляться. И сегодня их уже никого нет в ВСУ. Тем, кто отбыл шестимесячный контракт, предложили гражданство Украины или же уехать из страны. Петр Порошенко им предложил упрощенную процедуру гражданства», — отметил эксперт.



Он указал, что тех иностранцев, кто не пошел на гражданство и у кого был непорядок с документами из миграционной службы, могли и выдворить.



«Но я больше чем уверен, что многие прячутся, переходят на нелегальное положение. В нашей стране сейчас легко затеряться любому», — резюмировал военный эксперт.



А это значит, что Украина не скоро избавится от сомнительных граждан из других государств.

Из Киева депортировали норвежца, которого на Родине объявили в розыск. Депортированному не помогла и служба в Вооружённых силах УкраиныПричина, по которой в Норвегии объявили в розыск пребывающего на Украине гражданина, парадоксальна: он готовил на Украине ограбление. Оставшийся после увольнения со службы в ВСУ без денег норвежец рассказал своим друзьям в Норвегии, что решился пойти на преступление. Более того, он интересовался, сможет ли кто из находящихся на Украине соотечественников помочь ему в этом деле.К переписке получили доступ норвежские полицейские и объявили норвежца в международный розыск. Украинские коллеги им оперативно помогли.«В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. С учетом криминальной биографии и намерения совершить тяжкие преступления к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине. Кроме того, принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года», — сообщил 14 февраля начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Депортированный — не первый служивший в украинских вооружённых формированиях норвежец, у которого проблемы с законом на Украине. Так, можно вспомнить об Йоахиме Фурхольме. Этот ранее служивший в ВСУ норвежец заявил, что украинские полицейские вынуждали его покинуть страну.«Полицейские били меня по ребрам, по голове, толкали меня, выкручивали руки и пальцы. Снимали все на видео, смеялись и говорили, что отправят меня в Норвегию, убьют и другие подобные вещи», — отметил он в конце августа 2018 года.При этом Фурхольм утверждал, что полицейские настойчиво просили его вернуться на родину, грозя его депортировать. Сам Фурхольм возвращаться в Норвегию не спешит: там ему может грозить срок за участие в войне в Донбассе.На Украине Фурхольм очутился в конце мая 2018 года. Посетить эту страну, по его признаниям, он собирался долгих четыре года. И как только у него появились деньги на билет, он тут же прилетел на Украину.У себя на родине Фурхольм был на особом счету у спецслужб ещё с 15-летнего возраста. Причина — его ультраправые взгляды. В 18 лет Фурхольм попытался ограбить банк. Прикрывался он при этом благими намерениями: заявил, что банк был «коррупционным», а награбленное они с другом планировали «отдать бедным». За попытку ограбления Фурхольм получит три месяца тюрьмы и 3 тыс. часов исправительных работ.Примечательно, что Фурхольм признавался в симпатиях к ультраправому террористу Андерсу Брейвику, в 2011 году убившему 77 человек.В Норвегии таким, как Фурхольм, было некомфортно. Поэтому при первой возможности он направился на Украину.На Украине он поступил на службу в 58-ю мотопехотную бригаду, 16-й батальон. В этом батальоне Фурхольм служил стрелком-помощником гранатомётчика. Дислоцировалось его подразделение в Новгородском (Донецкой области).Однако через месяц службы контракт с Фурхольмом внезапно расторгли. Причиной стало письмо замминистра иностранных дел Украины от 27 июля 2018 года.«Очевидно, кто-то в Осло очень меня не любит из-за моих радикальных националистических взглядов и использует свое политическое влияние в Киеве, чтобы меня выгнали из украинской армии», — прокомментировал своё увольнение Фурхольм.Домой он не рвётся. Одно время он жил на базе полка «Азов» в Киеве. Сейчас же он вынужден скитаться по Киеву.На Родине его не ждут. В сентябре 2018 года во время визита в Киев министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что норвежское законодательство ограничивает право своих граждан на участие в иностранных вооружённых конфликтах. А за несколько месяцев до этого — весной 2018 года — Landinfo — государственный информационный центр, занимающийся подготовкой данных для Норвежской иммиграционной администрации — подготовил доклад о бесчинствах националистов на Украине. В нём указывается, что правоэкстремистские группы действуют на Украине свободно и безнаказанно.Норвежцы не хотят повторения событий 2011 года и вполне обоснованно усматривают угрозу в том, что ультраправые из Норвегии получают боевой опыт на Украине. Ведь как неонацисты применят этот опыт в будущем, никто не знает.В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко утвердил положение о прохождении военной службы иностранцами, что легализовало всех воюющих в украинских формированиях иностранцев (а преимущественно это были сторонники ультраправых взглядов).По словам военного эксперта Олега Варченко, СБУ обязана проверять всех поступающих на службу в ВСУ иностранцев.«Изначально, в 2014-15-х годах брали на службу всех подряд в числе добровольцев. А с 2016 года ВР разрешила иностранным гражданам подписывать контракт с ВСУ и служить. Как бы узаконили все задним числом. Война в первую очередь привлекает маргинально-криминальный контингент, с этим не поспоришь. Они рассматривают войну как возможность нажиться, применить насилие. Уже позже, поняв эту оплошность, от этих «диких гусей» стали избавляться. И сегодня их уже никого нет в ВСУ. Тем, кто отбыл шестимесячный контракт, предложили гражданство Украины или же уехать из страны. Петр Порошенко им предложил упрощенную процедуру гражданства», — отметил эксперт.Он указал, что тех иностранцев, кто не пошел на гражданство и у кого был непорядок с документами из миграционной службы, могли и выдворить.«Но я больше чем уверен, что многие прячутся, переходят на нелегальное положение. В нашей стране сейчас легко затеряться любому», — резюмировал военный эксперт.А это значит, что Украина не скоро избавится от сомнительных граждан из других государств. 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