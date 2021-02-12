Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Украина

Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят

12 февраля 2021, 13:15  •  184 • Украина
В центре Одессы на лавочке сидит бывший солдат и умоляет прохожих помочь с работой. Раньше он служил в украинской армии, а теперь остался ни с чем. Побеседовал с мужчиной о его службе в Донбассе корреспондент ФАН.
Бывший солдат не захотел представляться, заявив, что «это не имеет никакого смысла». Мужчина родом из Луганска. После националистического переворота на Украине 2014 года он, в отличие от своих земляков, принял сторону украинских националистов и пошел служить в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Эта бригада принимала участие в боях у луганского и донецкого аэропортов, а также в городе Счастье. Численность бригады составляла около 1500-2000 человек.
Получив боевое ранение, которое позже повлияло на работу сердца, в 2020 году бывший солдат был комиссован из украинской армии, но не получил ни ожидаемой военной пенсии, ни каких-либо других выплат. Не получил он ни земли, ни квартиры, что в 2014 году обещали всем добровольцам, принявшим участие в карательной операции против жителей Донбасса.
«Я теперь никому не нужен. Власти не нужен, армии не нужен, людям не нужен. Я пошел служить за Украину. Хотел мира, хотел хорошей жизни, но оказался никому не нужен. Я получил ранение, теперь проблемы с сердцем. Казалось бы — что должна сделать власть? Сказать, что, вот, ты молодец — вот тебе комната, вот пособие, вот документы, вот работа или просто льготы какие-то. Но нет — они меня послали. В Одессе я подал документы, за почти что неделю никто со мной не связался. Не звонят, не пишут — ничего», — рассказал солдат корреспонденту ФАН.
Приводим далее разговор без купюр:
— А почему вы в Киев не поехали?
— Там я тем более никому не нужен. Ну а кому?
 — Киев — большой город, больше возможностей. Разве нет? Расскажите, как вас зовут? Где сейчас проживаете?
— Я не хочу об этом говорить. Вы хотите сделать еще больнее, ударив по моему достоинству?
— Нет, конечно, что вы. Просто хотела узнать о вас.
— Это абсолютно неважно. Я, пока воевал, думал, что буду героем, а оказался никому не нужен. Шесть лет моей жизни прошли даром. За шесть лет я остался один, без ничего. Я не могу даже уехать к матери в Луганск, потому что там меня все ненавидят. От меня отвернулись все луганские друзья. И даже здесь, в Одессе, проходящие мимо люди издеваются и посылают меня. Вот так я теперь живу. А у меня боевое ранение. Проблемы с сердцем. Списание. Все на этом.
Стоит отметить, что репутация у украинской армии неважная — она считается самой коррумпированной в Европе. Военные на Украине жалуются на низкие зарплаты и устаревшее оснащение. Небоевые потери (суицид, алкогольная интоксикация, инфекции) в 2020 году превысили боевые потери.
Гражданская война в Донбассе длится более шести лет. За это время там погибло более 13 тысяч мирных жителей и свыше пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а также добровольцев националистических батальонов. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обещал льготы и финансовые выплаты военнослужащим, воевавшим на восточном фронте, однако по факту финансовая помощь оказана не была.
Автор: Анастасия Романова из Одессы специально для ФАН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 00:35
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
11 февраля 2021, 00:35
Казарин мечтает о большем насилии на российских улицах
11 февраля 2021, 19:50
«Страх и ужас»: экс-депутат Рады заявил, что Украину превращают в концлагерь
11 февраля 2021, 01:30
Молдавские журналисты устроили провокацию на границе с Приднестровьем
11 февраля 2021, 19:50
США унизили Украину дареным холодильником и третьесортной вакциной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
10 февраля 2021, 10:50
Политический каминг-аут Зеленского: Киев выдал свои планы в отношении юго-востока Украины
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
05 февраля 2021, 19:00
Рабинович: В Украине готовят силовой переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.