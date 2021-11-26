Солдат ВСУ лишили премий и отпусков за бунт против вакцины от гриппа

Солдат Вооружённых сил Украины лишили премий, а также отпусков. Поводом послужил бунт: люди не захотели становиться подопытными при испытании вакцины от гриппа.

Официальный представитель управления народной милиции Донецкой народной республики в ходе регулярного брифинга 25 ноября сделал заявление о низком уровне морально-психологического состояния солдат ВСУ. Речь идёт о бойцах, которые находятся в зоне проведения операции Объединённых сил.

Представитель ДНР сослался на данные разведки, которая сообщила о бунте в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Командир соединения Вассера приказал принудительно вакцинировать от гриппа весь личный состав.

Украинским солдатам не понравилось, что им собираются вводить экспериментальный состав. На людях его раньше не проверяли. Источник в штабе соединения сообщил народной милиции ДНР, что бойцы массово отказались от вакцинации. Тогда командирам их подразделений поступил новый приказ – всех несогласных с испытаниями вакцины лишить ежемесячных премий и не позволять уходить в отпуск, даже если этого требуют личные обстоятельства.