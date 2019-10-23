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Солдат НАТО будут заново учить пользоваться картами и компасами после фиаско с GPS - СМИ
23 октября 2019, 23:54 • 49 • Политика
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS, сообщают СМИ. Военное руководство отказалось комментировать это "по соображениям оперативной безопасности".
Военных НАТО будут заново учить, как пользоваться компасом и картами из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены Россией. В частности, речь идёт о военнослужащих бельгийской армии, пишет издание De Morgen со ссылкой на источники.
Сообщается, что военное руководство НАТО крайне обеспокоено уязвимостью GPS-устройств после печально известных прошлогодних военных учений Альянса в Северной Норвегии. По этой причине военнослужащие бельгийской армии отныне будут изучать азы использования топографических карт и компасов.
В Минобороны Бельгии отказались давать комментарии по данному поводу "по соображениям оперативной безопасности", отмечает издание.
Напомним, что учения НАТО 2018 года в Северной Норвегии под названием Trident Juncture отметились целым рядом позорных происшествий. Главным из них стала потеря норвежского фрегата "Хельге Ингстад" из-за столкновения с танкером, который практичеcки не пострадал. Также НАТО обвинило Россию в том, что она якобы глушила сигналы GPS, создавая трудности военнослужащим военного блока.
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