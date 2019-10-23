Солдат НАТО будут заново учить пользоваться картами и компасами после фиаско с GPS - СМИ

Военных НАТО будут заново учить, как пользоваться компасом и картами из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены Россией. В частности, речь идёт о военнослужащих бельгийской армии, пишет издание De Morgen со ссылкой на источники.

Сообщается, что военное руководство НАТО крайне обеспокоено уязвимостью GPS-устройств после печально известных прошлогодних военных учений Альянса в Северной Норвегии. По этой причине военнослужащие бельгийской армии отныне будут изучать азы использования топографических карт и компасов.

"Военное руководство обеспокоено уязвимостью GPS-устройств", - пишет De Morgen.

В Минобороны Бельгии отказались давать комментарии по данному поводу "по соображениям оперативной безопасности", отмечает издание.

Напомним, что учения НАТО 2018 года в Северной Норвегии под названием Trident Juncture отметились целым рядом позорных происшествий. Главным из них стала потеря норвежского фрегата "Хельге Ингстад" из-за столкновения с танкером, который практичеcки не пострадал. Также НАТО обвинило Россию в том, что она якобы глушила сигналы GPS, создавая трудности военнослужащим военного блока.