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Соль на раны Макрону: Меркель назвала демократией протесты "желтых жилетов"

14 декабря 2018, 23:09  •  84 • В мире
Протесты "желтых жилетов", считает канцлер Германии, - это часть демократического волеизъявления, однако насилием сопровождаться они не должны. "Монополия на применение силы принадлежит государству", - отметила Ангела Меркель.
Выступая перед журналистами в Брюсселе по итогам саммита стран Евросоюза на высшем уровне, канцлер Германии назвала протесты "желтых жилетов" частью демократического волеизъявления.
Однако при этом она отметила, что насилием сопровождаться такие акции не должны, протест должен сохранять мирный характер.
"Возможность протестовать является частью демократии, но к этому относится также то, что нельзя применять насилие", - сказала глава правительства ФРГ. "Монополия на применение силы принадлежит государству. Мы ожидаем этого от всех демонстраций в Германии, это относится и к Франции", - добавила Меркель.
Фрау канцлерин отметила, что Эммануэль Макрон смог предложить французам самый широкий спектр реформ, многие из которых уже реализованы, а другие находятся в процессе принятия.
Меркель выразила уверенность в том, что президент Франции и дальше продолжит заниматься необходимыми изменениями.
"И это хорошо для Франции, в том числе в том, что касается снижения безработицы среди молодежи", - цитирует ее слова ТАСС.
Напомним, в середине ноября во Франции не стихают протесты. Причиной стал запланированный рост цен на топливо, а также повышение налогов. Отличительной чертой участников акций стали желтые жилеты.

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