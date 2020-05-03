Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа

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Президент США Дональд Трамп может издать распоряжение об отмене антироссийских санкций, а также приказать Пентагону ничего не предпринимать в течение пяти дней, чтобы у Москвы была возможность захватить одну из стран Прибалтики, всю Украину и Беларусь.

Такой ход событий предположил бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец. По его мнению, все это может произойти уже нынешним летом.

Швец утверждает, что Путин якобы предложил главе Белого дома секретную сделку, согласно которой Кремль поможет Трампу победить на ближайших президентских выборах в США. Одним из ходов, предположительно, может стать активная работа российских спецслужб, которые через Украину реализуют «убийственный компромат» на Байдена. В ответ Трамп в течение короткого периода времени «не будет замечать» действий России на части постсоветского пространства, и никак не отреагирует на возможные призывы прибалтов и украинцев о военной помощи в случае вторжения РФ.

Влад Бежин

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