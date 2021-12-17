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Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"

17 декабря 2021, 00:40  •  130 • Политика
Режиссёр Александр Сокуров написал письмо в СПЧ после критики его выступления президентом Путиным.
Режиссёр Александр Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева после своей неоднозначной речи, которая вызвала реакцию президента Путина.
"Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения", - цитирует письмо режиссёра РБК.
"Мне показали гневную реакцию на моё поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав - я дилетант, и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет", - говорится в письме Сокурова.
По словам Сокурова, он "всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками".
Сокуров также рассказал в письме о предупреждениях, которые делают его друзья. По его словам, многие предупреждают его об угрозе жизни.
Напомним, выступление Сокурова на совещании СПЧ вызвало резкую критику президента Владимира Путина.
Ранее политолог Семён Багдасаров отреагировал на провокацию от режиссёра Сокурова.

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