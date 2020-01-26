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Сокрытие потерь США от ракетного удара Ирана вызвано "страховым фактором" - эксперт
26 января 2020, 15:24 • 211 • Политика
Властям США приходится постепенно признавать потери в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Востоковед, иранист Борис Подопригора считает, что сокрытие потерь США при ракетном ударе вызвано денежными соображениями.
Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что в госпиталях США и за рубежом находятся 34 военнослужащих. Большинство из них, по его словам, попали в госпитали с "лёгкими ранениями".
В то же время иранское агентство Mehr News сообщило, что ракетный удар унес жизни 80 солдат США. Позже портал Citizen Truth сообщил о гибели 143 человек.
Для американских военных очень характерно особое влияние страховых агентов, пояснил Подопригора. "Я могу предположить, что, помимо каких-то политических соображений - сразу признавать или позднее признавать, присутствовал страховой фактор", - подчеркнул эксперт.
По его словам, армейские чины тоже хотят в интересах своих войск что-то подзаработать за счёт страховиков, заявил Подопригора в интервью ФАН.
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