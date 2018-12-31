Сокрытие флага в предвыборном ролике Бойко в МВД Украины назвали "провокацией пророссийских сил"

Предвыборный ролик кандидата в президенты Юрия Бойко, на котором вместо украинского флага, что должен развеваться на куполе Верховной рады, стоит размытое пятно, советник главы МВД Украины Зорян Шикряк назвал "провокацией пророссийских сил" и потребовал немедленного прекращения его трансляции.

Советник главы МВД Украины Зорян Шикряк выразил свое недовольство предвыборным роликом кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, в котором не виден украинский флаг. Шикряк отметил, что подобное видео является "сознательной провокацией деструктивных пророссийских сил против Украины", передает информагентство "Nation News". Помимо этого, представитель ведомства назвал трансляцию видео актом "прямого надругательства" над парламентом и государственностью страны.

Возмущенный Шикряк потребовал, чтобы Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения незамедлительно вешался в ситуацию, и заставил телеканал "Интер" отказаться от вещания на всю страну "антиукраинского позора".