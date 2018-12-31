Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меркель призвала Германию в новом году быть ответственнее перед миром
Гассиев: лучшим подарком на Новый год стал бы реванш против Усика
«Я так быстро к вам собирался»: Президент прилетел в Магнитогорск на место траге...
«Под завалами находятся от 36 до 40 человек»: Путин прибыл на место взрыва в Маг...
Главная / Политика

Сокрытие флага в предвыборном ролике Бойко в МВД Украины назвали "провокацией пророссийских сил"

31 декабря 2018, 21:39  •  58 • Политика
Предвыборный ролик кандидата в президенты Юрия Бойко, на котором вместо украинского флага, что должен развеваться на куполе Верховной рады, стоит размытое пятно, советник главы МВД Украины Зорян Шикряк назвал "провокацией пророссийских сил" и потребовал немедленного прекращения его трансляции.
Советник главы МВД Украины Зорян Шикряк выразил свое недовольство предвыборным роликом кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, в котором не виден украинский флаг. Шикряк отметил, что подобное видео является "сознательной провокацией деструктивных пророссийских сил против Украины", передает информагентство "Nation News". Помимо этого, представитель ведомства назвал трансляцию видео актом "прямого надругательства" над парламентом и государственностью страны.
Возмущенный Шикряк потребовал, чтобы Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения незамедлительно вешался в ситуацию, и заставил телеканал "Интер" отказаться от вещания на всю страну "антиукраинского позора".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
30 декабря 2018, 22:54
Десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину за честность
31 декабря 2018, 02:09
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на её территории
30 декабря 2018, 22:54
Снега вместо песка: Порошенко после шквала критики изменил место празднования Нового года

31 декабря 2018, 02:09
Замминистра экономического развития России назначена свидетель по делу Улюкаева
31 декабря 2018, 02:09
От союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы, уверен Клинцевич
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.12.18
31 декабря 2018, 02:09
"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российской &...
31 декабря 2018, 02:09
С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии в...
31 декабря 2018, 02:09
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на...
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
26 декабря 2018, 19:39
Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим
25 декабря 2018, 22:39
"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
26 декабря 2018, 21:24
Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.