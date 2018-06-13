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Сокровища русского леса

13 июня 2018, 05:39  •  13 • Аналитика
2000 год. Однажды весной я возвращался поездом из Москвы и разговорился с соседкой по купе, пожилой жительницей Волгограда. Она везла с собой какие-то саженцы на дачу. В разговоре выяснилось, что саженцы она везла родственникам, а была это голубика! Оказалось, что на её даче эта ягода уже давно растет.



Я сам родом из Костромы, родился и рос там. Это север средней полосы, вокруг стоят леса и болота с клюквой, костяникой, брусникой, черникой и голубикой. Голубика цветом и вкусом похожа на чернику, но гораздо крупнее и растёт не на травяных стебельках, а на прутьях небольших кустов. Ещё её называют гонобобель.



Во время Первой мировой и Отечественной войн Кострома была сплошным госпиталем, старинное здание моей школы №29 в обеих войнах было одним из основных госпиталей. В нём, кстати, восстанавливался после тяжкого ранения будущий писатель-драматург Виктор Розов, автор пьесы "Вечно живые" , по которой был поставлен великий фильм о войне "Летят журавли". Госпитальные сцены в этом произведении взяты им с натуры, большая палата, там представленная, — это актовый зал моей школы. Во всех костромских госпиталях раненых отпаивали отваром голубики, который восстанавливал организм не хуже женьшеня. А в моём детстве этим отваром поили больных или ослабленных детей.

Культурную же голубику я впервые увидел в Москве в фешенебельных супемаркетах. Её красивые гроздья лежали в коробочках вакуумной упаковки, на ценниках было написано «голубика», а в скобках стояла приписка-пояснение «черника», видно, в Москве голубику знали плохо. А родом эта голубика была из Австралии, страны вечного лета.

Вообще-то, клюква, брусника, черника и голубика – близкие родственники, семейство брусничных. И мне долго даже в голову не приходило, что они могут расти где-то ещё, кроме болотистых земель в тени северных елей.

У меня в Москве однокашник по институту имеет тоже свою дачу. Как-то мы разговаривали и тоже коснулись голубики. А он вдруг загорелся и повёз меня в свой дачный посёлок, где привёл к одному из соседей. Дело было осенью, в начале октября. Когда мы пришли на участок, то я оказался в полном ошеломлении. Вся земля вокруг дачного домика была целиком засажена травянистыми и невысокими прутьевыми кустиками с мелкими листочками, которые окрасились уже в очень разнообразные осенние цвета, и это был такой фантастический декор, что хоть стой, хоть падай, ну просто единственный в мире уголок!

Оказалось, что хозяин дачи – брусничный фанат. У него на участке росли только брусника, клюква, черника и голубика, а ещё он начал экспериментировать с сахалинской красникой. Хозяин с радостью угостил нас плодами своего урожая, как свежими, так и в виде морсов, соков и варений… А потом рассказал массу интересного.

Этот дачный посёлок стоит на севере Подмосковья, и в окрестных лесах всегда есть всякая брусничная ягода. Наш хозяин и приносил поначалу саженцы из леса. Но они оказались капризны, приживались и росли плохо, к тому же были очень малоурожайны. Тогда он переключился на культурные сорта, сначала они доставались трудно, долго списывался с опытными станциями, пробовал их сорта, пока не выбрал подходящие.

Самые вредные сорняки для брусничных – корневищные, поэтому с участка были убраны все деревья и кусты. Саженцы высаживались в траншеи со специально подготовленной почвой, дно и стенки траншей выстилались покрытиями, препятствующими корневищным сорнякам. Как ни странно, но главной проблемой культурных сортов брусничных была зимостойкость, однако, как оказалось, всё дело в почве. Они хорошо себя чувствуют и переносят зиму только на кислых, рыхлых, воздухопроницаемых и влагоёмких почвах. Поэтому хозяин взял за основу слаборазложившийся торф, к нему подмешал древесные опилки и опавшую лесную хвою. Эту массу смешал с супесью в соотношении 5:1, если же под рукой суглинок, то делал смесь 10:1. Этими смесями заполнил траншеи и засадил их всеми видами брусничных.
Полная капитуляция товарища Ына


Сейчас уже легко можно купить разные сорта саженцев голубики, особенно в Москве, которые подходят для любых районов России. Голубика свободно переносит весенние заморозки, а вот канадская голубика ещё и засухоустойчива. Брусника, даже пересаженная из леса, при уходе резко увеличивает свою урожайность и способна давать до 2-х урожаев за лето, особенно вынослива, урожайна и крупноплодна каплевидная брусника с Кольского полуострова. А культурная брусника сорта «Коралл» вообще уже совсем южная ягода, её даже надо укрывать от заморозков, зато и урожаи даёт отменные.

Американская клюква легко зимует под снегом, не боится морозов, но для полного вызревания требует длинного лета, такого, как у нас на Волгоградчине, а ещё её следует сажать на чистом торфе, с ежегодной подсыпкой.

Урожайность черники культурной в Подмосковье не отличается от лесной. Но хозяин для Волгоградской области советовал чернику дальневосточную высокорослую. Она теплолюбива и более урожайна. О краснике с юга Сахалина пока мало что скажешь, урожаи даёт меньше клюквы и брусники, боится весенних заморозков, но это легко устранить укрыванием ветками и сеном.

Под конец нашей встречи брусниковод рассказал об одном маленьком приключении. Однажды ранней осенью он проснулся на своей даче ни свет ни заря от каких-то осторожных копошений на улице. Глянул в окошко и увидел трёх-четырёх птиц, которые, боязливо озираясь, клевали ягоды на грядках. Клюкву они не трогали, но активно ели бруснику и чернику, а возле кустиков голубики даже слегка подрались… Хозяин раньше никогда таких птиц не видел, осторожно их сфотографировал через форточку, а когда вышел на крыльцо, стайка мгновенно улетела. Снимки позже показал знакомому охотнику, и оказалось, что на дачу тогда залетели гордость старинного московского базара Охотный ряд, который был там, где теперь Госдума и гостиница "Москва", то есть рябчики! Они по осени всегда нагуливают жир на зиму, питаясь брусникой, черникой и голубикой, это их любимейший рацион. Поэтому так вкусно белое нежное мясо осеннего рябчика. На Охотном ряду они никогда не залёживались, их разбирали лучшие московские рестораны и кухарки из богатых домов. Но в наше время даже в ресторанах, где подают дичь, невозможно заказать рябчиков…
Автор: Михаил Гольдреер

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