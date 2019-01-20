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Сокровища Романовых на сумму $1 млн нашли в тайнике в Ташкенте

20 января 2019, 15:55  •  109 • В мире
Ученые обнаружили тайник в столице Узбекистана с ценностями на сумму более $1 млн, многие вещи принадлежали семье Романовых.
Историки-археологи из Национального университета Узбекистана нашли в одном из исторических зданий столицы сокровища стоимостью более миллиона долларов.
В тайнике обнаружили экспонаты коллекции 1918 года из дворца Романовых в Ташкенте, которые считались утерянными 80 лет.
Самые ценные находки - золотой микроскоп XIX века, монеты из драгоценных металлов, а также предметы искусства: картины, иконы и уникальные книги.
В институте приняли решение отправить некоторые артефакты на реставрацию в Германию и Польшу.
Сокровищницу удалось найти в скрытом помещении под подвалом здания.

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Сокровища Романовых на сумму $1 млн нашли в тайнике в Ташкенте
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