Сокровища Романовых на сумму $1 млн нашли в тайнике в Ташкенте

Ученые обнаружили тайник в столице Узбекистана с ценностями на сумму более $1 млн, многие вещи принадлежали семье Романовых.

Историки-археологи из Национального университета Узбекистана нашли в одном из исторических зданий столицы сокровища стоимостью более миллиона долларов.

В тайнике обнаружили экспонаты коллекции 1918 года из дворца Романовых в Ташкенте, которые считались утерянными 80 лет.

Самые ценные находки - золотой микроскоп XIX века, монеты из драгоценных металлов, а также предметы искусства: картины, иконы и уникальные книги.

В институте приняли решение отправить некоторые артефакты на реставрацию в Германию и Польшу.

Сокровищницу удалось найти в скрытом помещении под подвалом здания.