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Сократил физическое общение: Песков раскрыл сроки дистанционной работы Путина
06 апреля 2020, 20:35 • 26 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Песков продлит режим дистанционной работы. Он сократил физическое общение с другими людьми из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
В эфире телеканала "Россия 1" Песков сообщил, что в дистанционном режиме президент России работает уже неделю. Практику решено продлить ещё как минимум на неделю. Пресс-секретарь не исключил, что она может продолжиться и дальше.
Дмитрий Песков напомнил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Этот случай показал, что "лучшее и единственное эффективное средство – это именно сократить физическое общение". Это и было сделано президентом.
Несколько дней назад Владимир Путин встретился с членами правительства с помощью видеосвязи. После совещания он отметил эффективность такого формата и назвал дистанционную работу "примером ответственного и законопослушного поведения".
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