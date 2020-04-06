Сократил физическое общение: Песков раскрыл сроки дистанционной работы Путина

В эфире телеканала "Россия 1" Песков сообщил, что в дистанционном режиме президент России работает уже неделю. Практику решено продлить ещё как минимум на неделю. Пресс-секретарь не исключил, что она может продолжиться и дальше.

Дмитрий Песков напомнил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Этот случай показал, что "лучшее и единственное эффективное средство – это именно сократить физическое общение". Это и было сделано президентом.

Несколько дней назад Владимир Путин встретился с членами правительства с помощью видеосвязи. После совещания он отметил эффективность такого формата и назвал дистанционную работу "примером ответственного и законопослушного поведения".