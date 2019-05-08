Сокращение сроков и электронный документооборот: в России собираются упростить процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет документ об упрощении правил получения инвалидности. Об этом он заявил на заседании правительства. Российский премьер подчеркнул важность решения, предусматривающего сокращение сроков оформления соответствующего статуса и введение электронного документооборота для упрощения процедуры освидетельствования. Эксперты считают, что новое постановление существенно облегчит жизнь инвалидов, но не решит всех проблем.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпишет документ упрощающий процедуру получения статуса инвалида. Об этом председатель правительства рассказал на заседании кабинета министров 7 мая 2019 года. Постановление облегчит процедуру получения инвалидности, в частности, сократятся сроки рассмотрения обращений и сама процедура освидетельствования.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — заявил российский премьер.

По словам главы правительства, вопрос упрощения признания людей инвалидами обсуждался на недавней встрече с представителями общественных организаций инвалидов. В результате, по словам премьера, изменятся правила предоставления статуса инвалида.

«Так, чтобы инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно было какие-то дополнительные бумаги собирать и все можно было делать через портал государственных услуг», — отметил Медведев.

Ранее RT рассказывал, как родители детей с ограниченными способностями, перенесшими тяжелые заболевания, добиваются статуса инвалида, но регулярно сталкиваются с бюрократическими препятствиями и получают отказы. В настоящий момент процедура получения инвалидности проводится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ), подведомственной Министерству труда и социальной защиты РФ.

Большой шаг

Как рассказала RT директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева, инициатива Дмитрия Медведева направлена на устранение межведомственных разночтений, возникающих в связи с тем, что МСЭ подведомственно Минтруду, а направление на экспертизу получают в большинстве случаев в лечебных учреждениях, подведомственных Минздраву.

По её словам, одной из проблем для установления инвалидности является избыточность медицинских процедур, назначаемых врачами, либо недостаток тех обследований, которые необходимы МСЭ, поскольку медицинские учреждения не всегда в курсе критериев, по которым назначается инвалидность. Также проблемой может быть длительность прохождения процедур.

«Например, у человека проблема с опорно-двигательным аппаратом, а он проходит окулиста. В связи с этим в МСЭ жалуются на избыточные справки. Иногда, чтобы пройти все медицинские обследования, уходит полтора-два месяца, а за это время срок действия некоторых справок истекает и приходится начинать все заново», — объяснила представитель ОП.

По словам Курбангалеевой, внедрение системы электронного документооборота сильно упростило бы жизнь инвалидов, особенно тех, у кого есть проблемы с мобильностью.

«Новое постановление направлено на то, чтобы устранить межведомственные разночтение и чехарду, чтобы инвалиды, которые по определению не слишком мобильны, не выступали курьерами своих собственных справок. Если система заработает, то это будет большим шагом в том, как облегчить жизнь инвалидов», — заключила она.

Сила слова

На трудности, избавится от которых поможет новое решение правительства, не раз обращал внимание проект #НеОдинНаОдин. В частности, после публикации RT инвалидность удалось продлить 13-летнему жителю Улан-Удэ Антону Потехину, перенесшему рак мозга. В возрасте восьми лет мальчику диагностировали онкологию, в результате чего он перенёс две трепанации черепа и шунтирование, однако, когда рак перешёл в стадию ремиссии, медики решили снять статус инвалидности с ребёнка.

После обращения RT в Общественную палату ситуацию с Антоном Потехиным взяли на контроль общественники. В ОП РФ связались со специалистами МСЭ в Бурятии, которые заверили, что мальчику продлят инвалидность до 18 лет, как только будет предоставлена недостающая справка.

Избавиться от регулярного прохождения комиссии медико-социальной экспертизы удалось и 51-летнему жителю Москвы Сергею Кузьмичёву. Мужчина страдает от ряда хронических заболеваний, в том числе от прогрессирующего остеопороза III—IV степени, что грозит ему полной парализацией. После публикации RT Федеральное бюро МСЭ пересмотрело свою позицию в отношении Кузьмичева и предоставило ему бессрочную инвалидность II группы.

Однако далеко не всем удается добиться так необходимого статуса инвалида. Так, RT рассказывал о том, как 11-летняя жительница Ярославля Дарья Курацапова, перенесшая рак и лишившаяся в результате операции глаза, не может продлить статус инвалида, потому что в настоящий момент онкологическое заболевание находится в стадии ремиссии, а отсутствие парного органа по закону не обязывает экспертов МСЭ предоставлять инвалидность.

В начале апреля 2019 года Курацапова с отцом и при поддержке адвоката и члена Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе приезжала на итоговую комиссию в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы в Москву, но вновь получила отказ.

Героями материалов RT стал четырёхлетний Тимофей Гребенщиков из Улан-Удэ, родившейся без одного уха, и 11-летняя Дарья Волкова с врожденной косолапостью тяжелой формы. Несмотря на очевидные ограничения, этим детям отказывают в инвалидности — у Гребенщикова с точки зрения экспертов МСЭ есть второе ухо. которое слышит, а у Волковой после трёх операций состояние улучшилось, что вновь стало причиной снять необходимый им статус инвалида.

Радикальные меры

О необходимости внести коррективы в существующие правила предоставления инвалидности ранее заявляла и уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен также, как и глава правительства, отмечала необходимость внедрить электронную очередь и электронный документооборот в деятельности учреждений медико-социальной экспертизы.

Вместе с тем, в аппарате омбудсмена заявляли и о более радикальных мерах. Так, Москалькова настаивала на необходимости разработки и внедрения в России независимой медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам установления группы инвалидности, её оформлением и переоформлением.

Как сообщил RT президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский подчеркнул, что жалобы на установление инвалидности по прежнему остаются.

«Проблема не решена. Несмотря на предпринимаемые меры, нужно отдать полномочия врачебным комиссиям лечебных учреждений, так как именно они ведут пациента, знают нюансы заболевания, отвечают за его здоровье», — подчеркнул эксперт.