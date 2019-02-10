Сокращение Штатов? Очередное испытание

Россия провела очередное испытание ядерного «Буревестника». Об этом узнали в США. И выводы сделали

Автор:

Покровский Александр

Издание The Diplomat сообщило со ссылкой на источники в правительстве США, что в России проведено тринадцатое испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой. Это тот самый «Буревестник», о котором 1 марта прошлого года рассказал президент Владимир Путин, и который с тех пор не перестаёт вызывать озабоченность у военных США.

И это тот самый «Дипломат», который постоянно терзает тему «Буревестника», хотя она вроде и не по профилю…

Но так или иначе, эта озабоченность и выявилась в очередном сообщении мелкого издания, которое по каким-то своим причинам объявило прошедшие испытания «частично успешными».

Ушки сразу выпрыгнули наружу: если некие испытания неких ракет в Капустином Яру можно засечь со спутника, то определение, какое именно изделие испытывалось и с каким именно успехом, — это уже либо из официальных сообщений, либо от агентурной (ну или эфирной) разведки.

Официальных сообщений не поступало…

Тринадцатое испытание

Но предположим, что известие «Дипломата» верно. Собственно, другого не остаётся, потому как наши военные вполне ожидаемо молчат по поводу испытаний секретной ракеты с неограниченной дальностью. Что оно означает?