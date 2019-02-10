Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Похищенного спецслужбами США на Мальдивах Селезнева подвергают жестким ограничен...
Киеву не удалось остановить «Северный поток-2» даже Макроном
"Теряют берега": Косачев назвал заявление адмирала следствием безнаказ...
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
Главная / Политика

Сокращение Штатов? Очередное испытание

10 февраля 2019, 00:24  •  53 • Политика
Россия провела очередное испытание ядерного «Буревестника». Об этом узнали в США. И выводы сделали
Автор:
Покровский Александр
Издание The Diplomat сообщило со ссылкой на источники в правительстве США, что в России проведено тринадцатое испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой. Это тот самый «Буревестник», о котором 1 марта прошлого года рассказал президент Владимир Путин, и который с тех пор не перестаёт вызывать озабоченность у военных США.
И это тот самый «Дипломат», который постоянно терзает тему «Буревестника», хотя она вроде и не по профилю…
Но так или иначе, эта озабоченность и выявилась в очередном сообщении мелкого издания, которое по каким-то своим причинам объявило прошедшие испытания «частично успешными».
Ушки сразу выпрыгнули наружу: если некие испытания неких ракет в Капустином Яру можно засечь со спутника, то определение, какое именно изделие испытывалось и с каким именно успехом, — это уже либо из официальных сообщений, либо от агентурной (ну или эфирной) разведки.
Официальных сообщений не поступало…
Тринадцатое испытание
Но предположим, что известие «Дипломата» верно. Собственно, другого не остаётся, потому как наши военные вполне ожидаемо молчат по поводу испытаний секретной ракеты с неограниченной дальностью. Что оно означает?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


53
Источник
Похожие новости
10 февраля 2019, 00:24
Сокращение Штатов? Очередное испытание
09 февраля 2019, 01:39
В Конгрессе США признали антироссийские санкции неэффективными и свалили вину на администрацию Трампа
09 февраля 2019, 11:24
Британцы тужатся оживить тему Скрипалей, отвлекая избирателей от внутренних проблем — эксперт
Загрузка...
09 февраля 2019, 01:39
Российские пилоты опробовали навыки слепой посадки на море - видео
09 февраля 2019, 04:54
Делягин признал "Единую Россию" либеральной и назвал "партией жуликов и воров"
09 февраля 2019, 14:39
Опасное заявление адмирала США показывает утрату чувства реальности – Клинцевич
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 17:24
Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
07 февраля 2019, 20:24
Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупреждение Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.