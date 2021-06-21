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Сокращение рабочего дня и питьевой режим: Роспотребнадзор выступил с рекомендациями на фоне установившейся жары

21 июня 2021, 19:15  •  131 • В России
Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для тех, кто работает в условиях высокой температуры воздуха. В ведомстве отметили, что при температуре выше 28,5 градуса в рабочем помещении или — в случае работы на открытом воздухе — на улице желательно сократить рабочий день. Также специалисты посоветовали регулярно пить не очень холодную воду и защищать голову от прямого воздействия солнечных лучей.
 
Gettyimages.ru © Hinterhaus Productions
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека на фоне установившейся на большей части территории Российской Федерации жаркой погоды опубликовала рекомендации для граждан, «работающих в условиях повышенных температур воздуха». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — заявили в Роспотребнадзоре.

При этом указывается, что продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре выше 32,5 °С должна составлять 15—20 минут с последующим отдыхом не менее 10—12 минут в охлаждаемых помещениях.

«Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4—5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5—2 часа для лиц без специальной одежды», — констатировали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа при температуре выше 32,5 °С относится к категории опасной. Поэтому компаниям советуют изменить график для сотрудников, трудящихся на открытом воздухе, сдвинув его на утро или вечер. Вдобавок к подобной деятельности рекомендуется допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим, пояснили в Роспотребнадзоре. Так, температура напитков должна составлять около 10—15 °C. При этом для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется употреблять минеральную щелочную воду, кисломолочные продукты, соки, витаминизированные напитки и кислородно-белковые коктейли.

«Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут», — пояснили в ведомстве.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, в разговоре с RT также выступила с рядом советов россиянам в период жары. В частности, она рекомендовала надевать одежду из натурального хлопка и защищать голову от прямых солнечных лучей.

«Мы загораем не от солнца, а от ультрафиолета, а от солнца получаем только тепловой удар. Поэтому надо защищаться и не перегреваться. Если мы на берегу реки, то наша задача — согреться минут 15—20 и сразу поплавать тоже минут 15—20. Регламент должен быть совершенно чёткий. Ни в коем случае не сидеть на холодной земле и в мокрой одежде. Потому что это прямой путь к простудным заболеваниям. К обострению хронических и первичных, иммунных — ОРВИ, ОРЗ. Если малейшая появилась температура, то сразу домой, в прохладное место», — пояснила она.

При этом врач-терапевт заметила, что в помещениях не стоит устанавливать температуру кондиционера ниже 24 °С, чтобы не создавать большой перепад температур с внешней средой. По её словам, выход на жару из прохладного помещения приводит к тому, что человеческий организм начинает работать более интенсивно и легче подхватывает инфекции.

«Самая хорошая рекомендация для работников офисов — это кондиционер на 24 °С. И побольше пить чай и воду. При этом чай пить чёрный, без сахара более полезно, чем с сахаром, потому что сахар загущает кровь, а нам нужно, чтобы она работала очень хорошо и защищала самое основное — сосудистое русло», — констатировала Людмила Лапа.

Также на russian.rt.com Диетолог рассказала о необходимых мерах безопасности в связи с жарой

Специалисты МЧС России также посоветовали гражданам меньше курить, ежедневно проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки, а также почаще находиться в помещении, но не во влажной одежде, передаёт ТАСС. При этом при нахождении дома россиян призвали принимать прохладный душ или устраивать влажные обтирания.

Отметим, что жаркая погода в центре европейской части России продлится до четверга, а в выходные столбики термометров немного опустятся. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться до четверга включительно. Температура будет повышаться всё больше и больше: облаков нет, Солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас, как в пустыне. В понедельник — +31...+33 °С, во вторник — +31...+35 °С, в среду — +34...+36 °С», — приводит его слова РИА Новости.

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