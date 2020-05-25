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Сокращение объёмов нефтедобычи из-за сделки ОПЕК+ в США оказалось американским «спектаклем»

25 мая 2020, 14:55  •  161 • Аналитика

В Соединённых Штатах проводят мониторинг рынка сланцевой нефти в связи с кризисными явлениями в этой отрасли. Аналитическая компания SPA (Shale Profile Analytics) отмечает, что на данный момент ситуация не вселяет оптимизма у производителей сланцевых углеводородов. Ожидается, что если ситуация на мировом рынке нефти не претерпит изменений в плане повышения цен хотя бы до 45 долларов за баррель, то объёмы добычи сланцевой нефти сократятся почти втрое. Предварительная оценка – сокращение до 4,5 млн баррелей в сутки.



При этом добавляется, что существенное сокращение нефтедобычи для США никак не связано со сделкой ОПЕК+. Фактически раскрывается тот факт, что Вашингтон, договариваясь о сокращении в рамках упомянутой ОПЕК+, на самом деле, изначально понимал, что американским компаниям придётся пойти на существенное снижение объёмов нефтедобычи. Отсюда и «широкий жест» от Трампа в виде заявлений о готовности «разделить объёмы сокращения с Мексикой, взяв на себя основную часть таких объёмов». Нужно напомнить, что Мексика – одна из тех стран, которая не горела желанием пойти по пути сокращения нефтедобычи.

То есть, США понимали, что накатывается волна кризиса, на сокращение добычи идти придётся, а потому и разыграли спектакль с тем, что «уговаривали других участников рынка поддержать инициативу о сокращении». Сокращают сами уж точно не из-за желания подключиться к ОПЕК+, а банально из-за того, что не сокращать уже невозможно.

Эксперты компании SPA:

Это (троекратное сокращение добычи нефти сланцевиками) резко подорвёт влияние США на мировые энергетические рынки и нанесёт серьёзный удар по возможностям президента Трампа использовать нефть в качестве своеобразного геополитического оружия.

На сегодняшний день основная часть добычи сланцевой нефти приходится на те скважины, которые начали работу в течение последних 14 месяцев. Речь идёт о 55 процентах американского рынка. От бурения новых скважин американским сланцевикам приходится отказываться.

Как накануне сообщало «Военное обозрение», в США компании с капитализацией менее 300 млн долларов, занимающиеся добычей сланцевой нефти, выведены из перечня фирм, по которым составляются кредитные рейтинги. Это говорит о том, что рейтинговые агентства уже перестали рассматривать их как производственные структуры, способные самостоятельно справиться с выплатой накопившихся долгов. В свою очередь прекращение публикации кредитных рейтингов и их будущего составления перечёркивает планы сланцевых компаний с упомянутыми параметрами капитализации (а это около половины всего рынка сланцев в США) на привлечение инвестиций. Инвестор просто не станет вкладывать в добычу нефти, если перед ним нет данных о его платёжеспособности по кредитам, а также о том, каких успехов он намеревается достичь при разработке месторождения.

Как говорят сами представители сланцевой отрасли, ситуация в данный момент похожа на ту, при которой изрядно растрясли бутылку шампанского, и пробка начала потихоньку входить из горлышка. Вернуть пробку обратно уже невозможно. А потому приходится дожидаться того, когда содержимое бутылки изольётся наружу.

Казалось бы, в таком случае – «подставляй бокалы и употребляй». Но аналогия с бутылкой шампанского не вполне соответствует реальности. Рынок нефти перенасыщен, и «употреблять» её, что называется, здесь и сейчас, мало кто собирается. Поэтому многие сланцевые компании ведут добычу как бы по инерции - чтобы не тратить средства на консервацию скважины. А для целого ряда скважин сланцевых углеводородов, которые эксплуатируются в США, само понятие «консервация» не подходит из-за проблем с устойчивостью породы. В случае консервации нефть начнёт просачиваться через поры, образовавшиеся и увеличивающиеся от воздействия высокого давления внутри пласта.

Выход для сланцевиков один – рассчитывать на поддержку со стороны государства на фоне надежды в отношении роста цен.

А что с ценами?

Они топчутся в районе отметки 35 долларов за баррель. Это по марке Brent. Цены стабилизировались. Для «несланцевиков» это (стабилизация цен на нефть) позитивный момент. Но для сланцевых компаний ничего позитивного в этом нет по той простой причине, что цена стабилизировалась, мягко говоря, не совсем на той отметке, которая позволит им выйти в плюс.
Володин Алексей

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