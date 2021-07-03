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Сокращение использования доллара вошло в Стратегию национальной безопасности РФ
03 июля 2021, 17:20 • 114 • Политика
Одним из путей обеспечения экономической безопасности России является сокращение использования американского доллара во внешнеполитической деятельности страны. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности РФ.
«Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности», — говорится в списке задач, выполнение которых необходимо для достижения российской экономической безопасности.
В данный перечень также вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией.
Вместе с тем в Стратегии национальной безопасности России речь также идет о характере деструктивных сил за рубежом и, в том числе, внутри страны.
«Деструктивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают попытки использования объективных социально-экономических трудностей в Российской Федерации в целях стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в субботу, 3 июля.
При этом отмечается, что активность иностранной разведки и спецслужб не ослабевает. Согласно тексту документа, для «распространения недостоверной информации, организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний».
Согласно документу, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.
Кроме того, в документе уточняется, что производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний является одним из способов достижения экономической безопасности России.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. В стратегии подчеркивается, что Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению. Повысился уровень продовольственной и энергетической безопасности, говорится в документе.
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