Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекд...
Главная / Политика

Сокращение использования доллара вошло в Стратегию национальной безопасности РФ

03 июля 2021, 17:20  •  114 • Политика
Одним из путей обеспечения экономической безопасности России является сокращение использования американского доллара во внешнеполитической деятельности страны. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности РФ.
«Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности», — говорится в списке задач, выполнение которых необходимо для достижения российской экономической безопасности.
В данный перечень также вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией.
Вместе с тем в Стратегии национальной безопасности России речь также идет о характере деструктивных сил за рубежом и, в том числе, внутри страны.
«Деструктивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают попытки использования объективных социально-экономических трудностей в Российской Федерации в целях стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в субботу, 3 июля.
При этом отмечается, что активность иностранной разведки и спецслужб не ослабевает. Согласно тексту документа, для «распространения недостоверной информации, организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний».
Согласно документу, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.
Кроме того, в документе уточняется, что производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний является одним из способов достижения экономической безопасности России.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. В стратегии подчеркивается, что Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению. Повысился уровень продовольственной и энергетической безопасности, говорится в документе.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






114
Источник
Похожие новости
03 июля 2021, 07:15
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
03 июля 2021, 05:25
"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев
03 июля 2021, 10:00
Избить-обматерить, волка задавить: Депутаты плевали на законы
03 июля 2021, 01:45
На Украине спешно оправдались за военную форму с каблуками
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2021, 01:30
"Удары были необходимы": В США подтвердили ракетную атаку на базу в Сирии
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
28 июня 2021, 09:00
Украина осуществляет мощнейшую экспансию на рынок Китая
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
27 июня 2021, 03:40
ЕС готов исключить Венгрию из своих рядов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.