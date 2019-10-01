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Сокращение часов: Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе

01 октября 2019, 18:39  •  47 • В России
Министерство труда России направило в кабмин доклад о возможном введении в стране четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что идея будет рассмотрена комиссией, состоящей из представителей правительства, профсоюзов и работодателей. В министерстве указали, что сокращение рабочей недели благотворно скажется на здоровье россиян. Вместе с тем там предупредили, что это может привести к росту себестоимости продукции. Эксперты полагают, что переход возможен при условии роста производительности. Однако в Госдуме посчитали такой шаг преждевременным.
 
Gettyimages.ru © Westend61
 

Минтруд направил в правительство доклад по вопросу возможного введения в России четырёхдневной рабочей недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости», — говорится на сайте Минтруда.

Напомним, в комиссии состоят представители трёх заинтересованных сторон — правительства, профсоюзов и работодателей. Таким образом, в вопросе социально-трудовых отношений должен соблюдаться баланс интересов.

В Минтруде отметили, что эта инициатива неоднозначна и, помимо преимуществ, несёт в себе риски. Так, сокращение недели до четырёх дней может привести к тому, что у предприятий увеличатся траты на сотрудников, что приведёт и к росту себестоимости продукции.

«Вместе с тем уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых», — подчеркнули в Минтруде.

Также в министерстве напомнили, что Трудовой кодекс позволяет при обоюдном согласии сотрудника и работодателя устанавливать гибкий график работы, изменяя тем самым начало, конец дня, а также его продолжительность — минимального числа часов нет. Максимум же установлен российским законодательством — 40 часов в неделю.

  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

 

«Должно сопровождаться ростом производительности»

Напомним, в российском обществе дискуссия о внедрении четырёхдневной рабочей недели началась после выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве в начале июня. Тогда глава правительства допустил, что «будущее — за четырёхдневной неделей».

Позже, вернувшись к этой теме в конце августа, Медведев подчеркнул, что необходимо в таком случае сохранить зарплаты сотрудников.

«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны (если речь идёт о полноценной рабочей неделе) и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — сказал он.

Развивая идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что для этого необходимо поднять уровень доходов и повысить производительность труда.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда... Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе, именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно», — приводит его слова ТАСС.

Также в Минэкономразвития сообщали, что Минтруда намерено провести эксперимент на некоторых предприятиях по вводу короткой рабочей недели. Замминистра экономического развития Пётр Засельский в интервью «Известиям» рассказал, что это будет сделано с целью узнать влияние этой идеи на производительность.

«Работники 30—40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — говорил он.

Однако переходить к более масштабным экспериментам пока было бы преждевременно, сказал в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Он отметил, что в экономике есть сектора, где стоит вопрос нехватки кадров, например, в медицине, образовании, где люди «перерабатывают сильно». Депутат предложил для начала перейти к легализации тех секторов, где люди и вовсе работают без оформления по Трудовому кодексу.

«Если мы говорим про реальный сектор экономики, то там люди работают вообще без оформления трудовых договоров: строители, сельхозрабочие, продавцы. Огромная часть рабочего класса трудится куда больше, чем по 40 часов в неделю. Необходимо легализовывать этот рынок труда», — подчеркнул Шеин.

Необходимость анализа

 

Для того чтобы рассмотреть возможность ввода в России четырёхдневной недели, необходимо провести анализ текущих исследований, отметила профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина.

«Развитие экономики возможно при росте производительности труда, оно не должно сопровождаться избыточной физической, психологической нагрузкой. Без изучения реального положения и характеристики сегодняшних рабочих мест, производственных условий, в которых работают люди (невозможно введение четырёхдневной рабочей недели. — RT)», — сказала она RT.

Шеин также напомнил, что во всём мире уже шли по пути сокращения числа рабочих часов: в конце XIX и начале XX века трудовой день стал длиться не 14, а 8 часов.

«Это сопровождалось не каким-нибудь крахом экономики, а, наоборот, ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы. Если мы говорим про современный период, то надо понимать: существующая производственная нагрузка всё более освобождает человечество от нужды в труде. Там, где раньше были банковские операционисты, теперь транзакции можно делать через телефон, там, где люди собирали по полю урожай, теперь комбайны», — заключил депутат.

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