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Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео

01 декабря 2018, 00:24  •  78 • Политика
Украинский политолог Янина Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала, сравнив страну с облезлым медведем.
В эфире российской телепрограммы «60 минут» Россию сравнили с «облезлым медведем», к которому брезгливо подходить. Со скандальным заявлением выступила обозреватель газеты «Коммерсант» и украинский политолог Янина Соколовская.
Инцидент произошел во время обсуждения провокации Киева в Черном море, в результате которой были задержаны 3 нарушивших границу России украинских военных судна. Соколовская прокомментировала случившееся, припомнив расхожее выражение о том, что не следует «дразнить российского медведя». При этом она тут же добавила, что медведь «исхудал, облез, и его никто уже не боится».
«Даже брезгливо к нему подходить. И вот эту брезгливость сейчас G20 демонстрирует по полной программе», - заявила Соколовская на середине 25-й минуты эфира.
Телезрители пассажей украинской женщины-политолога не оценили. В ее словах увидели нарушение закона.
«Меня как гражданина РФ возмущает такое поведение, которое себе позволяют некоторые гости передачи. Считаю необходимым разобраться в ситуации с точки зрения закона», - написал в Twitter Александр Огурцов.
Также стоит отметить, что слова Соколовской не соответствуют действительности, так как президента России Владимира Путина приняли на G20 довольно тепло. Чего только стоит лихое «Дай пять» с саудовским принцем.
@sledcom_rf Сегодня вечером в эфире программы "60 минут" Янина Соколовская назвала Россию облезлым медведем.Меня как гражданира РФ возмущает такое поведение,которое себе позволяют некоторые гости передачи.Считаю,необходимым разобраться в ситуации с точки зрения закона.
— Александр Огурцов (@Globus_vrn) 30 ноября 2018 г.

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