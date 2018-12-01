Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео

В эфире российской телепрограммы «60 минут» Россию сравнили с «облезлым медведем», к которому брезгливо подходить. Со скандальным заявлением выступила обозреватель газеты «Коммерсант» и украинский политолог Янина Соколовская.

Инцидент произошел во время обсуждения провокации Киева в Черном море, в результате которой были задержаны 3 нарушивших границу России украинских военных судна. Соколовская прокомментировала случившееся, припомнив расхожее выражение о том, что не следует «дразнить российского медведя». При этом она тут же добавила, что медведь «исхудал, облез, и его никто уже не боится».

«Даже брезгливо к нему подходить. И вот эту брезгливость сейчас G20 демонстрирует по полной программе», - заявила Соколовская на середине 25-й минуты эфира.

Телезрители пассажей украинской женщины-политолога не оценили. В ее словах увидели нарушение закона.

«Меня как гражданина РФ возмущает такое поведение, которое себе позволяют некоторые гости передачи. Считаю необходимым разобраться в ситуации с точки зрения закона», - написал в Twitter Александр Огурцов.

Также стоит отметить, что слова Соколовской не соответствуют действительности, так как президента России Владимира Путина приняли на G20 довольно тепло. Чего только стоит лихое «Дай пять» с саудовским принцем.