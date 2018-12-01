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Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 00:24 • 78 • Политика
Украинский политолог Янина Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала, сравнив страну с облезлым медведем.
В эфире российской телепрограммы «60 минут» Россию сравнили с «облезлым медведем», к которому брезгливо подходить. Со скандальным заявлением выступила обозреватель газеты «Коммерсант» и украинский политолог Янина Соколовская.
Инцидент произошел во время обсуждения провокации Киева в Черном море, в результате которой были задержаны 3 нарушивших границу России украинских военных судна. Соколовская прокомментировала случившееся, припомнив расхожее выражение о том, что не следует «дразнить российского медведя». При этом она тут же добавила, что медведь «исхудал, облез, и его никто уже не боится».
Телезрители пассажей украинской женщины-политолога не оценили. В ее словах увидели нарушение закона.
Также стоит отметить, что слова Соколовской не соответствуют действительности, так как президента России Владимира Путина приняли на G20 довольно тепло. Чего только стоит лихое «Дай пять» с саудовским принцем.
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