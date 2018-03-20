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Сохраняйте трезвость ума: Песков объяснил Меркель, как работает презумпция невиновности

20 марта 2018, 17:24  •  188 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще ждет от Великобритании доказательств по делу об отравлении перебежчика Сергея Скрипаля.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Англелы Меркель, которое та озвучила во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. Там, напомним, Меркель заявила, что Россия сейчас должна предоставить Великобритании доказательства своей невиновности в так называемом деле Скрипаля.
По мнению Пескова, данное высказывание Меркель "безусловно, не обнадеживает", так как звучит вопреки презумпции невиновности. Как указывает нам самое "базисное понимание права", подчеркивает он, именно обвинителю необходимо предоставить доказательства вины обвиняемой стороны, а не обвиняемому доказательства совей невиновности.
В любом случае, резюмирует Песков, России и ее обществу сейчас лучше воздержаться от какой-либо необдуманной реакции по данному вопросу. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже успел неоднократно повторить, что Россия не имеет к инциденту в Солсбери никакого отношения.
"Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное", - цитирует слова пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.

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