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«Сохранятся в ближайшие пять ночей»: синоптики рассказали о заморозках в Москве

07 октября 2021, 19:05  •  34 • В России
В Москве зафиксированы первые за осень текущего года заморозки. По словам синоптиков, ночное похолодание в черте города сохранится в ближайшие пять ночей. Вместе с тем, по словам специалистов, днём, в том числе в выходные, жителей столицы ожидает комфортная солнечная погода.
 
АГН «Москва» © Софья Сандурская
 

В Москве зафиксированы первые заморозки за осень текущего года. Как рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, похолодание в черте города сохранится в ближайшие пять суток.

«В черте города были первые заморозки и в ближайшие пять ночей эти заморозки будут в тех или иных районах Москвы обязательно присутствовать. Исключение составит только центр города. Вблизи Кремля температура будет +2...+4˚С», — рассказал он.

По словам синоптика, действующий в городе антициклон начинает постепенно терять свою силу. Дневная погода в столице в ближайшее время, по словам синоптика, будет хорошей.

«Пять дней будет хорошая погода с большим и очень ярким выраженным суточным ходом. То есть со слабыми отрицательными значениями ночью и хороший плюс днём. +10...+12˚С, сегодня местами и +14˚С», — отметил Шувалов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Instagram сообщил, что 7 октября на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 06:00 мск -0,2˚С.

«Это первые морозцы этой осени. В Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух остыл до -5,2˚С. Следующие 4 ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом», — подтвердил специалист.

В свою очередь, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что в предстоящие выходные жителей столицы в дневное время ожидает «замечательная погода».

«Ночью будет небольшая облачность, днём в воскресенье будет чуть больше облаков, чем малооблачная погода. Преобладающая температура в ночные часы 0...+2˚С, местами до -3˚С градусов. Дневная температура в субботу +11...+13˚С градусов, в воскресенье на градус пониже, потому что будет больше облаков», — уточнила она.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Позднякова добавила, что погода в столице будет солнечная, «комфортная, близкая к климатической норме», со слабым западным ветром.

Тем временем в центре погоды «Фобос» также сообщили, что в столице в четверг был установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября. Показатель на метеостанции ВДНХ достиг отметки в 769,6 мм рт. ст. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 2014 году и составил 767,2 мм рт. ст.

В центре допустили, что рекордная серия продлится и в пятницу.

«Тем не менее, пик атмосферного давления сегодня утром уже пройден, показания барометров с каждым днём будут падать и в свое климатическое русло они вернутся к середине следующей недели, когда скажется ненастное влияние циклона и связанной с ним фронтальной системой», — говорится в сообщении.

Погода в Центральной России

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в начале октября над европейской частью России установилась область высокого давления — «очень обширный антициклон», центр которого находится в районе Казахстана, между Ульяновском и Казанью.

«Огромная масса высокого давления. Мало влаги, воздух прозрачный, осадков нет. В то же время в районе Таймыра стоит циклон облачный, с осадками», — сообщил он.

По словам специалиста, этот циклон «закачивает» северный полярный воздух от Якутии в сторону Байкала, Казахстана, юга Урала и до Москвы.

«Если посмотреть ночную температуру, то у нас минусовые температуры были в Магадане до -15˚С. Юг Сибири до -6˚С. Самарская область до -6˚С и у нас по Московской области на отдельных станциях было -4,9˚С. Зато сухо и днём солнце. За счёт солнца мы получаем вполне комфортную температуру», — заключил он.

Снежная зима

В начале октября специалисты центра «Фобос» отмечали, что в 2021 году на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков.

В центре уточнили, что в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые метеорологи предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии. В некоторых российских регионах — на Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале — уже были зафиксированы пурга и снегопады.

По мнению синоптиков, сохранение значительных массивов льда в Арктике окажет существенное влияние на погоду во всём Северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — рассказали в центре.

Это явление приведёт к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует увеличение числа вторжений из акватории Северного Ледовитого океана, а также к усилению западно-восточного переноса воздушных масс, заявили специалисты.

«В результате на большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму», — спрогнозировали синоптики.

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