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«Сохраняется медленный темп прироста»: главный санитарный врач РФ — о ситуации с распространением COVID-19 в России

17 апреля 2020, 16:05  •  142 • В России
В России сохраняются очень плавные темпы прироста заболевания коронавирусной инфекцией нового типа — показатели не выходят за уровень 20% ежедневно. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова. По её словам, в стране растёт выявляемость COVID-19 в связи с увеличением числа проводимых тестов. По этому показателю Россия занимает второе место в мире. Причём если две недели назад количество выявленных бессимптомных носителей инфекции было не более 20%, то сейчас удельный вес этой категории вырос до 50%. За минувшие сутки в РФ зафиксировано 4070 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболели более 32 тыс. человек, почти 2,6 тыс. из них уже выздоровели, 273 скончались от осложнений.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

Темпы прироста заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России остаются медленными — не выходят за 20%, сообщила журналистам во время брифинга руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Сегодня заболеваемость коронавирусом остаётся темой номер один во всех странах мира практически. Я бы хотела сказать, что Российская Федерация сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не выходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14 до 17% в день», — рассказала Попова.

Глава ведомства напомнила, что в эпидемиологии принято оперировать относительными показателями заболевших на определённый объём популяции. «Показатель РФ на 100 тыс. населения составляет порядка 17. Это в пять раз ниже, чем в Канаде, в десять раз ниже, чем в Германии, и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным», — отметила специалист.

«Однозначно могу сказать: эффект от всех мер, которые мы принимаем, сегодня есть. Растущие цифры совершенно объективны, и мы не боимся говорить полную правду, называть все цифры», — подчеркнула Попова.

По её словам, в России выросла выявляемость COVID-19 в связи с продолжающимся ростом числа проводимых тестов — по этому показателю страна занимает второе место в мире (на сегодняшний день проведено более 1,71 млн исследований, только за последние сутки — 104,6 тыс.).

«Ещё две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10—12%, максимум 20%, а за последние дни удельный вес таких людей составляет 45—50%​​​. Это важная, значимая цифра, которая показывает активность выявления инфицированных людей в Российской Федерации. Притом что удельный вес пневмонии практически не растёт», — добавила Попова.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 32 008 случаев заражения COVID-19 во всех 85 субъектах Федерации.

Всего в России зафиксировано 273 летальных исхода (0,85%), 41 из них — за последние сутки. Вместе с тем 2590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (8,1%).

Почти половина новых случаев заболевания (1959) выявлена в Москве. С начала эпидемии в столице зафиксировано 18 105 больных COVID-19. Из них 1517 человек выздоровели, число умерших от осложнений достигло 127.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, почти 90% новых заболевших младше 65 лет. 52% — в возрасте от 18 до 45 лет, 32% — от 46 до 65 лет и 5% — дети. К возрастной категории 66—80 лет относятся 7,5% новых случаев, ещё 3,5% — старше 80.

Как сообщили вечером 16 апреля в Департаменте здравоохранения Москвы, у большей части скончавшихся накануне в столице 14 пациентов были сопутствующие заболевания, включая гипертонию, кардиосклероз, атеросклеротическую аневризму и сахарный диабет.

«Среди умерших — пациенты от 29 до 88 лет. У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом», — говорится в сообщении.

Ожидания пика заболевания и донорская плазма

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила предположение, что пик заболеваемости COVID-19 выпадет на предстоящие недели.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придётся на ближайшие две-три недели», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что результативность борьбы Москвы с пандемией зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.

Ракова также рассказала, что власти Москвы в ближайшее время примут нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для переболевших COVID-19 доноров плазмы.

Этот материал начали использовать при лечении коронавируса на прошлой неделе. По словам медиков, это хороший способ бороться с инфекцией. На этот счёт, в частности, высказалась главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко.

«Мы сейчас начали протокол по применению антительной плазмы от пациентов, которые переболели инфекцией. Мы ещё в начале пути, но видим, что это рабочая история», — сказала Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Ракова сообщила, что в целях борьбы с распространением коронавируса всем пациентам с ОРВИ будут выдавать предписание об обязательной самоизоляции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, на них будут распространяться те же правила, что и на нарушителей карантина с диагнозом COVID-19: их станут штрафовать в случае нарушения самоизоляции.

На фоне ситуации с распространением COVID-19 стало известно, что правительство России поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, лекарство в количестве 68 600 упаковок было поставлено на безвозмездной основе из КНР. При этом Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава РФ поручено применять, хранить и распределять препарат среди медучреждений. За безопасностью применения и анализом эффективности гидроксихлорохина поручено следить Росздравнадзору.

Рекомендации Роспотребназдора и МЧС

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что для более быстрого окончания режима самоизоляции важно соблюдать действующие ограничения.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — подчеркнули в ведомстве.

Гражданам рекомендовано находиться дома, по возможности общаться с родственниками только дистанционно, мыть руки с мылом.

«Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», — отметили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, в МЧС дали рекомендации по ношению защитных масок.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство напомнило, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос. Также в МЧС рекомендовали не касаться поверхностей маски при её снятии, в противном случае нужно тщательно вымыть руки.

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