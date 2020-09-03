|
«Сохраняет статус флагмана»: какими возможностями обладает ракетный крейсер «Москва»
03 сентября 2020, 07:50 • 123 • В России
Впервые после ремонта гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море для проведения практических занятий, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского региона. Экипаж корабля отработает задачи по ведению противовоздушной обороны. В скором времени «Москва» примет участие в стратегическом учении «Кавказ-2020». По мнению экспертов, крейсер по-прежнему остаётся самой крупной вооружённой платформой в составе Черноморского флота. Главным оружием «Москвы» является ракетный комплекс «Вулкан» дальностью до 550—700 км.
Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва» © Константин Михальчевский/РИА Новости
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» впервые после завершения ремонта вышел в море для отработки задач в преддверии скорого старта стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», сообщает Министерство обороны России.
«В рамках выполнения элементов задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём» экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. Отработка элементов курсовой задачи будет проходить на морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится на сайте военного ведомства.
Также в ходе практических действий флагман Черноморского флота (ЧФ) должен выполнить зенитные артиллерийские стрельбы и применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отработки мероприятий по ведению противовоздушной обороны.
«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», — уточнили военные.
«Москва» была отправлена на ремонт и частичную модернизацию в 2018 году. Работы проводились в Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.
«Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер «Москва» выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС (радиотехнических средств. — RT). Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс», — цитируют РИА Новости представителя пресс-службы предприятия.
«На провокации никто не решался»
«Москва» является головным кораблём проекта 1164 «Атлант». Помимо этого судна, в составе ВМФ России находятся ещё два таких ракетных крейсера: «Варяг» — на Тихоокеанском флоте и «Маршал Устинов» — на Северном.
«Москва» была заложена в 1976 году на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара под наименованием «Слава». 30 января 1983 года корабль вошёл в состав ВМФ СССР после завершения комплекса заводских и государственных испытаний.
В декабре 1989 года «Слава» принимала участие в обеспечении первой встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с президентом США Джорджем Бушем, которая прошла на Мальте. В 1990 году крейсер был направлен в Николаев для частичной модернизации.
Своё нынешнее название и наименование «гвардейский» корабль получил 22 июня 1995 года по инициативе руководства российской столицы. После распада СССР правительство Москвы взяло шефство над флагманом Черноморского флота и профинансировало его ремонт.
По информации Минобороны РФ, «Москва» предназначена для нанесения ударов по крупным надводным целям и группировкам кораблей. Также крейсер способен обеспечивать боевую устойчивость противолодочных формирований и вести коллективную противовоздушную оборону сил флота в удалённых районах Мирового океана.
«Кроме того, («Москва». — RT) может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций», — уточняется в материалах военного ведомства.
Полное водоизмещение крейсера составляет 11,3 тыс. т, длина — 186 м, ширина — 21 м, экипаж — 680 человек, дальность хода — 7 тыс. миль (11,27 тыс. км), скорость — 32 узла (59,26 км/ч). На «Москве» установлена газотурбинная энергетическая установка. Совокупная мощность двигателей корабля оценивается в 90 тыс. л. с.
Арсенал «Москвы» включает 16 пусковых установок противокорабельной системы «Вулкан», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф «Форт», средство ПВО ближнего радиуса «Оса», артиллерийские установки АК-130 и АК-630, торпедное оружие и реактивные глубинные бомбомёты РБУ-6000.
Дальность стрельбы из «Вулкана» составляет 550—700 км (по некоторым данным, в усовершенствованной версии комплекса — до 1000 км). Во время полёта ракеты развивают скорость в 2—2,5 числа Маха. Часть пути к цели они преодолевают на большой высоте, а на финальном участке снижаются до 15—20 м.
Незадолго до ремонта «Москва» приняла участие в нескольких дальних походах. В 2013 году крейсер отправился к берегам Португалии, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, спустя год — выполнял задачи в акватории Тихого океана.
Осенью 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ в восточной части Средиземного моря. Также у берегов Сирии флагман Черноморского флота обеспечивал противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим.
«Мы патрулировали в зоне интенсивных полётов авиации, в небе могли одновременно находиться десятки самолётов, не только российских... Мы всё время были в готовности, система «Форт» исправно работала. Но никто к нам не подлетал. Все знают возможности этих кораблей по обнаружению и слежению за целями, поэтому на провокации никто не решался», — заявил ранее журналистам командир зенитно-ракетного дивизиона «Москвы» гвардии капитан-лейтенант Дмитрий Сёмкин.
«Чрезвычайно мощный корабль»
Как полагают военные эксперты, возвращение «Москвы» в строй заметно усилит ударные и противовоздушные возможности Черноморского флота. По мнению специалистов, крейсер по-прежнему остаётся самым крупным вооружённым кораблём в составе данного оперативно-стратегического объединения ВМФ.
Как пояснил Касатонов, несмотря на почтенный возраст, «Москва» является современным крупнотоннажным кораблём, способным нести боевую вахту в Чёрном, Средиземном морях, а также в разных районах Мирового океана. По мнению адмирала, крейсер прослужит в ВМФ ещё более десяти лет.
В свою очередь, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин не исключает, что в ближайшем будущем «Москва» подвернется глубокой модернизации. В комментарии RT эксперт предположил, что на крейсере могут быть установлены новые системы ПВО.
«Москва» — чрезвычайно мощный корабль. Главное оружие нашего крейсера — это, конечно же, ракеты «Вулкан». Их дальность позволяет перекрыть всю зону ответственности на черноморском побережье. Потребность ВМФ в такой военно-морской платформе никуда не ушла», — считает Литовкин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2020, 12:25
|
29 августа 2020, 03:15
|
29 августа 2020, 07:50
|
28 августа 2020, 23:35
|
30 августа 2020, 19:35
|
01 сентября 2020, 03:40
|
29 августа 2020, 22:30