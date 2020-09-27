«Сохранится на уровне 5% ежегодно»: Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию

По оценкам Минэкономразвития, размер индексации тарифов на передачу электроэнергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно. Соответствующая информация опубликована в трёхлетнем макропрогнозе министерства. Из документа следует, что в период с 2021 по 2023 год динамика цен не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции. Эксперты полагают, что указанный министерством объём индексации является разумным в текущей ситуации. По мнению аналитиков, этот показатель мог быть выбран с запасом.

Министерство экономического развития России сохранило прогноз касательно ежегодной индексации тарифов на передачу электроэнергии для населения на 5% в 2020—2023 годах.

«В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно», — указано в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Из документа также следует, что регулируемые тарифы на электроэнергию для населения будут расти такими же темпами.

При этом рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по России в указанный период будет составлять не более 3% каждый год.

В ведомстве придерживаются мнения, что динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%. Ожидается, что в период с 2021 по 2023 год динамика цен «не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 до 3,5%».

Эксперты отмечают, что в России индексация подобных тарифов происходит на уровень инфляции. Как рассказал в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, это закреплённая практика, которая уже много лет существует в таком виде.

Юшков отметил, что применительно к периодам 2022 и 2023 годов можно говорить лишь о предварительных данных.

«Они будут в следующем году всё равно уточняться. В следующем году будет понятно, какой уровень инфляции прогнозируется, соответственно, тариф будет прогнозироваться на уровень инфляции, вероятно, в ближайшие годы эта система будет в электроэнергетике: уровень инфляции плюс один процент, этот процент пойдёт на оплату всевозможной модернизации», — сказал эксперт.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович полагает, что указанный в прогнозе Минэкономразвития рост указан с запасом.

«Рост тарифов на электроэнергию и в принципе ЖКХ у нас, согласно постановлению, не должен превышать уровень инфляции, поэтому 5% — это даже с запасом рост… По данным ЦБ и по прогнозам Минэкономики, инфляция будет составлять в следующем и через год где-то в районе 4,25—4,5%», — сказал Остапкович в беседе с RT.

По его мнению, показатель в 5% является разумным при условии роста доходов населения. Кроме того, Остапкович указал на влияние тарифов на модернизацию предприятий.

«Любые предприятия должны развиваться, а развиваются они в условиях очень старых фондов ЖКХ и электроэнергетики. Поэтому им нужно обновление, а обновление нужно, естественно, в том числе иза счёт роста тарифов», — заключил эксперт.

Потребление электроэнергии в России

По оценкам Минэкономразвития, в России потребление электроэнергии по итогам 2020 года сократится на 3,6% на фоне прошлогодней тёплой зимы и ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В 2020 году на снижение выработки электроэнергии уже оказали влияние тёплая зима сезона 2019—2020 годов и снижение спроса во время введённых ограничительных мер... Производство электроэнергии в 2020 году оценивается в объёме 1091,8 млрд кВт⋅ч (-4,2%), потребление электроэнергии — 1077,7 млрд кВт·ч (-3,6%)», — говорится в документе.

Согласно прогнозу, в 2021 году объём производства электроэнергии вырастет на 3,7% в годовом выражении, в 2022-м — на 1,4%, а в 2023-м — на 1,6%.

Кроме того, к 2023 году ожидается увеличение электропотребления внутреннего рынка на 3,1% по сравнению с 2019-м — до 1152,6 млрд кВт·ч.

Отмечается, что в среднесрочном периоде объёмы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики.

Министр энергетики РФ Александр Новак

РИА Новости

© Алексей Дружинин

В июле глава Минэнерго Александр Новак высказался о падении спроса на электроэнергию в России. По его словам, «в электроэнергетике сокращение потребления не было столь чувствительным, как в нефтегазовой сфере».

Как пояснил министр, «спрос снижался максимально до 9—10%, сегодня этот спрос уже частично восстановлен».

«И мы видим даже, что в последние две-три недели он выше, чем в прошлом году, спрос на электроэнергию. Поэтому надеемся, что здесь будет восстановление рынка до конца года», — сказал Новак.