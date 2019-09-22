Сохранится ли Европейский союз в 2020 году? • 201 • Аналитика В шаге от Брексита

Сегодня мир содрогается от множества событий, о которых ещё вчера даже подумать было страшно. Мы как-то незаметно привыкли к тому, что ядерное оружие может быть применено в ходе какого-то локального конфликта. Мы без особого волнения рассуждаем о войне, к примеру, между США и Ираном, хотя и понимаем, что такая война по своей разрушительной силе и последствиям нанесет урон не меньше, чем Вторая мировая. Особенно учитывая наличие в регионе государств с ядерным оружием и АЭС. Наше спокойствие просто поражает.









Одно из событий, которое может во многом «перевернуть мир», должно произойти совсем скоро. Великобритания все-таки решила выходить из Европейского союза. Тот самый Брексит, о котором уже подзабыли многие, должен быть осуществлен 31 октября 2019 года. Для понимания самой сути Брексита нужно окунуться в историю.



Парадокс, но сегодня совсем немногие помнят даже первоначальное название ЕС. Не говоря уже о том, для чего он вообще создавался. Итак, причины создания союза европейских государств кроются в простом человеческом желании европейцев жить богаче, в желании как-то выровнять уровень жизни в Европе, чтобы прекратить миграцию населения из бедных стран в богатые.



Проще говоря, европейские монстры экономики решили интегрировать экономики бедных стран в единую систему. Это не альтруизм богачей. Это трезвый расчет. Германия, Франция и Великобритания получали огромный рынок сбыта собственных товаров, остальные страны существенно поднимали уровень жизни собственных граждан. Отсюда и название союза: ЕЭС (Европейское экономическое сообщество). Кстати, на первом этапе поставленные задачи были выполнены полностью.



А вот дальше стали происходить события, которые реально перестали нравиться «богатеям» ЕЭС. Правда к этому времени ЕЭС стало просто ЕС. Страны, которых содержали (и содержат сегодня) богатые европейцы, стали «открывать рот». Прекрасный пример такого поведения — Польша. Страна, которая ещё недавно была бедным родственником Германии и Франции, сегодня претендует на ведущую роль в стане младоевропейцев, подтягивая к себе Прибалтику, Украину и другие постсоветские страны.



Кроме этого, в определенный момент эти страны стали просто балластом, мешающим развитию экономики «старой» Европы. Промышленность в бедных странах была «убита», а возможности промышленности богатых стран были ограничены чисто физически. В определенный момент «старая Европа» стала просто кормить новых членов ЕС.



По моему мнению, последней каплей терпения британцев стали новоевропейцы, страны бывшего социалистического лагеря, которые изначально вошли с состав ЕС именно как балласт, как ядро в ногах погибшего в море матроса. Что привело к обесцениванию евро и падению уровня жизни в богатых странах.



А если добавить к этому «стихийное бедствие» в виде миллионов новых мигрантов, заполонивших европейские страны и совершенно не желающих интегрироваться в европейскую жизнь, не желающих работать и соблюдать законы Европы, то ситуация становится практически безнадежной. Вот тогда-то, в 2016 году и был проведен референдум о выходе Британии из ЕС.



Удар по кошельку

Надо признать, что референдум в Британии был проведен блестяще. Для достижения нужного результат правящая консервативная партия использовала все имеющиеся ресурсы. И законные и незаконные. То, как проводилась компания по агитации за выход Великобритании из ЕС, уже вошло в учебники по политологии ведущих университетов мира.



Консерваторы «ударили по святому» для каждого британца — по кошельку! Мол, мы платим огромные деньги из ваших налогов на содержание народов-лентяев. Народов, которые просто не хотят работать. Согласитесь, что у большинства не обремененных мыслями о политике граждан такой аргумент вызовет справедливый гнев. «Я хочу, чтобы мои налоги правительство тратило на мою страну, на меня!..»



Итог голосования стал для многих британцев шоком. Точнее, страна разделилась на два непримиримых лагеря. Половина, точнее, чуть больше половины подданных Великобритании проголосовали за выход из ЕС. Около 52%. Таким образом, механизм Брексита был запущен. Великобритания, с её традиционным консерватизмом, стала основательно готовиться к выходу из ЕС.



Понимание тяжести сделанного выбора пришло позже. Когда экономисты и политики стали просчитывать последствия Брексита. Когда Шотландия и Северная Ирландия заявили о возможном выходе из состава Великобритании, что означало развал страны. Когда экономисты в СМИ рассказывали о сложнейших, многомерных и беспрецедентных проблемах в экономике, связанных с выходом из ЕС. Понимание пришло, но поздно.





В самой Великобритании парламент дал «добро» на выход из ЕС. Королева Елизавета подписала соответствующий закон. Оставалась призрачная надежда на Германию и Францию, которые силой своего авторитета могли бы изменить порядок выхода из Европейского союза, который четко прописан в Лиссабонском соглашении. Но Париж и Берлин сделали вид, что не поняли Лондон. Никаких подвижек в отношении Лиссабонского соглашения не видно.



Эпоха Б. Джонсона

Как же обстоят дела с Брекситом сегодня? Будет положено начало распаду или реформации ЕС, или ситуацию спустят на тормозах? Увы, по тем действиям, которые мы наблюдаем сегодня, вопрос выхода из ЕС для Британии закроет премьер-министр Борис Джонсон. И закроет его окончательно. Об этом говорят не только личные амбиции Джонсона, но и, опять же, английский консерватизм.



Понятно, что Борис Джонсон очень хочет стать современным Черчиллем. Хочет совершить что-то эпохальное. Такое, чтобы «войти в историю Великобритании». Кстати, именно об этом говорят многие аналитики. Но мне кажется, дело далеко не в личных амбициях Джонсона. Ситуация гораздо сложнее и опаснее. На кону политическое устройство государства!



Он спасает политическую систему Великобритании, точнее, одну из основ этой системы. Партию консерваторов, которая потерпела сокрушительное поражение во время выборов местных органов и в Европарламент весной 2019 года, когда вдруг появившаяся партия «Brexit» (британский аналог украинской «Слуги народа») в разы опередила консерваторов.



Сегодня ситуация в Лондоне накалена до предела. Джонсон заявляет, что никакой отсрочки Брексита он просить больше не будет. Эти заявления привели к расколу в Консервативной партии. Шотландия уже открыто заявляет об отделении от Британии.



Вперёд, в будущее

Теперь коротко о будущем, чтобы полностью закрыть тему.



Если Борис остается премьером и не просит об отсрочке, вопрос решает ЕС. Срок? 31 октября — последний день. Итак, ЕС объявляет о введении жесткого Брексита с 1 ноября 2019 года. Правда, тут есть варианты. Брексит могут ввести на короткое время. Но это только в случае, если ЕС (читай: Германия и Франция) захотят «свалить» окончательное решение на Британию.



Но есть и второй вариант. Призрачный, но есть. Вариант смены премьер-министра Великобритании. На самом деле этот финт английских политиков вполне возможен. Учитывая, что даже в стане однопартийцев Джонсона в связи с его действиями наметился раскол… В этом случае вполне возможны новые переговоры с ЕС о переносе Брексита. Причина? Проведение второго референдума по этому вопросу! Но отсрочка, которую может дать Евросоюз Великобритании, не такая длительная. Всего 4 месяца.



В целом же, если говорить о перспективах Великобритании и Европейского союза на ближайшее время, ситуация критическая. «Старая Европа» действительно устала от растущих аппетитов малых стран и, вполне возможно, скоро пойдет на реформирование ЕС или возвращение союза в формат ЕЭС.



Изменение политической ситуации в мире просто не могло не коснуться Европы. К чему это приведет в конечном счете, пока не ясно… Сегодня мир содрогается от множества событий, о которых ещё вчера даже подумать было страшно. Мы как-то незаметно привыкли к тому, что ядерное оружие может быть применено в ходе какого-то локального конфликта. Мы без особого волнения рассуждаем о войне, к примеру, между США и Ираном, хотя и понимаем, что такая война по своей разрушительной силе и последствиям нанесет урон не меньше, чем Вторая мировая. Особенно учитывая наличие в регионе государств с ядерным оружием и АЭС. Наше спокойствие просто поражает.Одно из событий, которое может во многом «перевернуть мир», должно произойти совсем скоро. Великобритания все-таки решила выходить из Европейского союза. Тот самый Брексит, о котором уже подзабыли многие, должен быть осуществлен 31 октября 2019 года. Для понимания самой сути Брексита нужно окунуться в историю.Парадокс, но сегодня совсем немногие помнят даже первоначальное название ЕС. Не говоря уже о том, для чего он вообще создавался. Итак, причины создания союза европейских государств кроются в простом человеческом желании европейцев жить богаче, в желании как-то выровнять уровень жизни в Европе, чтобы прекратить миграцию населения из бедных стран в богатые.Проще говоря, европейские монстры экономики решили интегрировать экономики бедных стран в единую систему. Это не альтруизм богачей. Это трезвый расчет. Германия, Франция и Великобритания получали огромный рынок сбыта собственных товаров, остальные страны существенно поднимали уровень жизни собственных граждан. Отсюда и название союза: ЕЭС (Европейское экономическое сообщество). Кстати, на первом этапе поставленные задачи были выполнены полностью.А вот дальше стали происходить события, которые реально перестали нравиться «богатеям» ЕЭС. Правда к этому времени ЕЭС стало просто ЕС. Страны, которых содержали (и содержат сегодня) богатые европейцы, стали «открывать рот». Прекрасный пример такого поведения — Польша. Страна, которая ещё недавно была бедным родственником Германии и Франции, сегодня претендует на ведущую роль в стане младоевропейцев, подтягивая к себе Прибалтику, Украину и другие постсоветские страны.Кроме этого, в определенный момент эти страны стали просто балластом, мешающим развитию экономики «старой» Европы. Промышленность в бедных странах была «убита», а возможности промышленности богатых стран были ограничены чисто физически. В определенный момент «старая Европа» стала просто кормить новых членов ЕС.По моему мнению, последней каплей терпения британцев стали новоевропейцы, страны бывшего социалистического лагеря, которые изначально вошли с состав ЕС именно как балласт, как ядро в ногах погибшего в море матроса. Что привело к обесцениванию евро и падению уровня жизни в богатых странах.А если добавить к этому «стихийное бедствие» в виде миллионов новых мигрантов, заполонивших европейские страны и совершенно не желающих интегрироваться в европейскую жизнь, не желающих работать и соблюдать законы Европы, то ситуация становится практически безнадежной. Вот тогда-то, в 2016 году и был проведен референдум о выходе Британии из ЕС.Надо признать, что референдум в Британии был проведен блестяще. Для достижения нужного результат правящая консервативная партия использовала все имеющиеся ресурсы. И законные и незаконные. То, как проводилась компания по агитации за выход Великобритании из ЕС, уже вошло в учебники по политологии ведущих университетов мира.Консерваторы «ударили по святому» для каждого британца — по кошельку! Мол, мы платим огромные деньги из ваших налогов на содержание народов-лентяев. Народов, которые просто не хотят работать. Согласитесь, что у большинства не обремененных мыслями о политике граждан такой аргумент вызовет справедливый гнев. «Я хочу, чтобы мои налоги правительство тратило на мою страну, на меня!..»Итог голосования стал для многих британцев шоком. Точнее, страна разделилась на два непримиримых лагеря. Половина, точнее, чуть больше половины подданных Великобритании проголосовали за выход из ЕС. Около 52%. Таким образом, механизм Брексита был запущен. Великобритания, с её традиционным консерватизмом, стала основательно готовиться к выходу из ЕС.Понимание тяжести сделанного выбора пришло позже. Когда экономисты и политики стали просчитывать последствия Брексита. Когда Шотландия и Северная Ирландия заявили о возможном выходе из состава Великобритании, что означало развал страны. Когда экономисты в СМИ рассказывали о сложнейших, многомерных и беспрецедентных проблемах в экономике, связанных с выходом из ЕС. Понимание пришло, но поздно.В самой Великобритании парламент дал «добро» на выход из ЕС. Королева Елизавета подписала соответствующий закон. Оставалась призрачная надежда на Германию и Францию, которые силой своего авторитета могли бы изменить порядок выхода из Европейского союза, который четко прописан в Лиссабонском соглашении. Но Париж и Берлин сделали вид, что не поняли Лондон. Никаких подвижек в отношении Лиссабонского соглашения не видно.Как же обстоят дела с Брекситом сегодня? Будет положено начало распаду или реформации ЕС, или ситуацию спустят на тормозах? Увы, по тем действиям, которые мы наблюдаем сегодня, вопрос выхода из ЕС для Британии закроет премьер-министр Борис Джонсон. И закроет его окончательно. Об этом говорят не только личные амбиции Джонсона, но и, опять же, английский консерватизм.Понятно, что Борис Джонсон очень хочет стать современным Черчиллем. Хочет совершить что-то эпохальное. Такое, чтобы «войти в историю Великобритании». Кстати, именно об этом говорят многие аналитики. Но мне кажется, дело далеко не в личных амбициях Джонсона. Ситуация гораздо сложнее и опаснее. На кону политическое устройство государства!Он спасает политическую систему Великобритании, точнее, одну из основ этой системы. Партию консерваторов, которая потерпела сокрушительное поражение во время выборов местных органов и в Европарламент весной 2019 года, когда вдруг появившаяся партия «Brexit» (британский аналог украинской «Слуги народа») в разы опередила консерваторов.Сегодня ситуация в Лондоне накалена до предела. Джонсон заявляет, что никакой отсрочки Брексита он просить больше не будет. Эти заявления привели к расколу в Консервативной партии. Шотландия уже открыто заявляет об отделении от Британии.Теперь коротко о будущем, чтобы полностью закрыть тему.Если Борис остается премьером и не просит об отсрочке, вопрос решает ЕС. Срок? 31 октября — последний день. Итак, ЕС объявляет о введении жесткого Брексита с 1 ноября 2019 года. Правда, тут есть варианты. Брексит могут ввести на короткое время. Но это только в случае, если ЕС (читай: Германия и Франция) захотят «свалить» окончательное решение на Британию.Но есть и второй вариант. Призрачный, но есть. Вариант смены премьер-министра Великобритании. На самом деле этот финт английских политиков вполне возможен. Учитывая, что даже в стане однопартийцев Джонсона в связи с его действиями наметился раскол… В этом случае вполне возможны новые переговоры с ЕС о переносе Брексита. Причина? Проведение второго референдума по этому вопросу! Но отсрочка, которую может дать Евросоюз Великобритании, не такая длительная. Всего 4 месяца.В целом же, если говорить о перспективах Великобритании и Европейского союза на ближайшее время, ситуация критическая. «Старая Европа» действительно устала от растущих аппетитов малых стран и, вполне возможно, скоро пойдет на реформирование ЕС или возвращение союза в формат ЕЭС.Изменение политической ситуации в мире просто не могло не коснуться Европы. К чему это приведет в конечном счете, пока не ясно… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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