Сохранить стабильность

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17 декабря 2019, 19:39  •  90 • Аналитика
Политический кризис в Германии весьма своеобразен, он начинается с, казалось бы, непримиримых позиций, но затем перерастает в утомительные, сфокусированные на деталях переговоры и, чаще всего, в компромисс. Похоже, именно в таком направлении развиваются события после избрания двух решительных левых в качестве солидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Когда Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борьянс оспаривали право министра финансов Олафа Шольца и Клары Гейвиц руководить партией, они яростно спорили о коалиции. Эскен заявила, что у нее «нет будущего». Более осторожный Уолтер-Борьянс «твердо убежден», что он не может удовлетворить требования СДПГ. Это, вероятно, помогло им выиграть голосование, в котором приняли участие только 54% членов партии.
Но их победа, довольно неубедительная, не дает им полномочий вывести раздираемую противоречиями партию из правительства. Такое важное решение должно быть принято на партийной конференции. Хотя сюрпризы возможны, более вероятно, что СДПГ проголосует за изменение коалиционного соглашения от 2018 года.
Новые лидеры говорили по немецкому телевидению об изменениях, которые они хотели бы увидеть. Вальтер-Боржанс сосредоточился на правительственном климатическом пакете, который сейчас рассматривает парламент; он хотел бы установить гораздо более высокую цену на выбросы, чем предполагаемые в настоящее время 10 евро за тонну, и, соответственно, увеличение расходов, чтобы компенсировать эту цену для домохозяйств с низкими доходами.
Эскен призвала к увеличению расходов на инфраструктуру, чтобы компенсировать годы недостаточных инвестиций на коммунальном уровне. Чтобы закрыть эту дыру, которая оценивается в более чем 138 миллиардов, потребуется отклониться от политики сбалансированного бюджета старшего партнера по коалиции, Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель - знаменитого «черного нуля».
Таким образом новый лидерский дуэт не собирается призывать к безоговорочному выходу партии из коалиции. Чего действительно хотят Уолтер-Борьянс и Эскен, так это добиться уступок от ХДС, максимально используя двухлетнюю редакцию в текущем коалиционном соглашении. При этом подходящего рычага у них нет.
Оба харизматичных функционера не имеют достаточного влияния на свою партию, особенно на ее элитный состав, состоящий из глав правительств штатов и парламентской фракции. Последний не готов к досрочным выборам, которые СДПГ, скорее всего, проиграют с треском. Раскол в партии, когда ее высокопоставленные члены покидают тонущий корабль, - страшная перспектива для новых лидеров, которая не даст им занять жесткую позицию в переговорах с Меркель.
ХДС, со своей стороны, теоретически может попытаться сформировать правительство меньшинства (хотя это никогда не было предпочтением Меркель). Кроме того, он стоит на первом месте на любых досрочных выборах и, возможно, сформирует новую правящую коалицию с зелеными, разорвав отношения с СДПГ.
Таким образом, поскольку новые лидеры СДПГ пытаются занять жесткую переговорную позицию, политики ХДС, начиная с лидера партии, министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, действуют аналогично, настаивая на том, что оговорка о пересмотре не подразумевает пересмотра условий переговоров коалиционного договора.
Закулисные торги уже начались, и это повлияет на итоги конференции СДПГ. Шольц, которого новые лидеры формально поддерживают в качестве министра финансов, имеет много сторонников, особенно среди партийных руководителей, и он не поддерживает отказ от политики «черного нуля». Эта группа в рамках СДПГ будет работать над тем, чтобы не дать конференции выдвинуть требование, потенциально способное разрушить коалицию.

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