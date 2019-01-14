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«Сохранить присутствие в регионе»: Вашингтон и Доха договорились о расширении крупнейшей авиабазы США на Ближнем Востоке

14 января 2019, 00:54  •  85 • В мире
Соединённые Штаты подписали с властями Катара соглашение о расширении американской военной базы Эль-Удейд. Эта авиабаза США и так крупнейшая в регионе — сейчас там дислоцированы порядка 11 тыс. военнослужащих, около ста самолётов и сотни единиц бронетехники. Именно она использовалась как один из плацдармов для ведения боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии. Эксперты отмечают, что, несмотря на риторику американских властей о намерении сокращать своё военное присутствие по всему миру, Вашингтон не планирует покидать Ближний Восток. Более того, в ходе турне госсекретаря США Майка Помпео по странам региона продолжаются переговоры по созданию антииранского военного альянса между Штатами и странами Персидского залива.
 
Gettyimages.ru © Cherie A. Thurlby / USAF
 

Соединённые Штаты договорились с властями Катара одного из важнейших своих стратегических объектов на Ближнем Востоке — авиабазы Эль-Удейд. Соглашение об этом было подписано в рамках проходящей в Дохе второй встречи представителей двух стран в формате стратегического диалога.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Катаром по поводу расширения американской военной базы Эль-Удейд, которая принимает тысячи американских военнослужащих​​​. Она участвует в поддержании американской безопасности... Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару за то, что он размещает у себя наши силы», — заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Стоит напомнить, что сооружение авиабазы Эль-Удейд началось в 1996 году в нескольких километрах к юго-западу от Дохи. На её создание эмират выделил порядка $1 млрд собственных средств. В начале 2000-х она стала крупнейшим американским военным объектом в регионе и сыграла важную роль при проведении боевых операций в Ираке и Афганистане, а позднее — и в Сирии. Именно отсюда взлетели бомбардировщики B-1B Lancer, которые в апреле 2018 года атаковали позиции сирийских правительственных войск.

Сейчас на территории базы дислоцированы порядка 11 тыс. военнослужащих США и их союзников, сотни единиц бронетехники и порядка ста самолётов различных классов.

Здесь же находятся передовые штабы Центрального командования Вооружённых сил США и Командования ВВС США, а также компункты 83-й Экспедиционной авиагруппы Королевских ВВС Великобритании и 379-го Экспедиционного авиакрыла ВВС США. Кроме того, база в Катаре является важным перевалочным пунктом при переброске американских войск и военной техники в страны Ближнего и Среднего Востока, а также государства Африканского Рога.

Добавим, что ещё в конце июля 2018 года министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя говорил о существующих планах по реконструкции базы Эль-Удейд и готовности эмирата выделить на эти цели до $1,8 млрд.

«США не уйдут от концепции локальных войн»

Интересно, что решение о дальнейшем расширении и без того крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке было принято на фоне весьма неоднозначных заявлений властей США. Так, в конце декабря президент США Дональд Трамп сначала заявил о начале вывода американского контингента из Сирии, а затем и вовсе сказал, что США «не могут и дальше оставаться мировым жандармом».

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«Наши силы разбросаны по всему миру. Мы находимся в тех странах, о которых большинство даже не слышало. Честно говоря, это просто нелепо!» — заявил Трамп.

При этом американский лидер отдельно подчёркивал, что союзники Вашингтона впредь не смогут просто так эксплуатировать военную мощь Соединённых Штатов и должны будут как платить за это, так и наращивать собственное участие в военных кампаниях.

По словам политолога, члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, власти США в принципе склонны к созданию определённого «белого шума» для публики, который не имеет ничего общего с их реальными действиями.

«В своё время катарская база была создана как крупнейший хаб, через который происходила переброска войск и военной техники. Сейчас Америка понимает, что нужно расширять базу. Соединённые Штаты вразвалочку, медленно выходят из Сирии, но пытаются там остаться. И для обеспечения определённого превосходства им нужна надёжная поддержка с воздуха... Полагаю, в ближайшее время Вашингтон не уйдёт от концепции создания ситуаций для ведения локальных войн», — отметил эксперт.

При этом собеседник RT напомнил, что текущий военный бюджет США был изначально принят в размере $716 млрд, а позднее расширен до $750 млрд: «Это классический пример милитаристского бюджета, который направлен на ведение агрессивной внешней политики, но никак не оборонной».

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин констатировал, что обещанный вывод американского контингента из Сирии (не важно, в каком объёме и в какие сроки он будет реально проведён) никак не отразится на общем американском присутствии в регионе, которое обязательно будет сохраняться.

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Говоря о большом ближневосточном турне, с которым сейчас находится в регионе Майк Помпео, политолог отметил, что одна из основных задач главы Госдепа заключается в объяснении властям государств региона, что, несмотря на риторику Трампа, США не покидают Ближний Восток и не бросают своих союзников. 

«Подтвердить союзнические отношения и разъяснить, что по-прежнему главное — это сплотиться против основного врага, которым Америка назвала Иран, и пытается добиться, чтобы все поддерживали её в этом. Плюс подчеркнуть важность союза с Израилем и ближневосточного урегулирования по тем рецептам, которые американцы, я думаю, когда-нибудь объявят», — заявил Фитин.

Идея создания антииранского военного альянса между Соединёнными Штатами и государствами Персидского залива уже несколько месяцев прорабатывается в Белом доме. Причём новое объединение «Ближневосточный стратегический альянс» (которое некоторые СМИ преподносят как арабский аналог НАТО) должно будет «служить оплотом против иранской агрессии, терроризма и экстремизма».

В ходе своей текущей поездки госсекретарь США уже посетил Иорданию, Ирак, Египет, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. Сейчас он находится в Саудовской Аравии, на очереди — Оман и Кувейт. Интересно отметить, что в ходе поездок, помимо официальных переговоров, Помпео проводит встречи со студентами филиалов американских учебных заведений в этих странах.

Так, в субботу, 12 января, Помпео выступил перед учащимися Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, в ходе встречи он сказал весьма интересную фразу о воспитании в таких учебных заведениях людей, которые придут к осознанию того, «как должен быть устроен мир».

Great to meet with students at NYU Abu Dhabi, who’ve all come here for a first-class American education — one of our most important exports. Thought-provoking discussion about American leadership. pic.twitter.com/XEybwynDkQ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 января 2019 г.

«Нужно сделать так, чтобы у нас и впредь была система образования мирового уровня и чтобы те, кого мы обучаем, благодаря этому опыту хотя бы в некоторой степени стали понимать Америку и пришли к общему видению того, как должен быть устроен мир», — заявил Помпео.

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