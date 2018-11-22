«Сохранить присутствие под любым предлогом»: зачем США планируют разместить свои наблюдательные посты на севере Сирии

Пентагон намерен разместить несколько наблюдательных постов на севере Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис утверждает, что эта мера необходима для предоставления Анкаре разведданных о перемещении террористов из Сирии в Турцию. При этом турецкие СМИ сообщают, что обеспокоенность Турции может быть связана с деятельностью в этом регионе курдских формирований. Эксперты уверены, что Пентагон пытается прикрыть своё желание сохранить военное присутствие в САР помощью Турции и борьбой с международным терроризмом. В МИД РФ неоднократно подчёркивали, что войска Соединённых Штатов находятся в арабской республике незаконно, а Вашингтон не заинтересован в урегулировании сирийского кризиса.

Американские военные намерены разместить несколько наблюдательных пунктов на севере Сирии неподалеку от турецкой границы. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга в Пентагоне.

«Назначение наблюдательных постов — предоставить Турции разведданные о перемещении террористов из Сирии в Турцию», — приводит высказывание Мэттиса официальный сайт американского Минобороны.

Ведомство утверждает, что для работы наблюдательных постов не придется дополнительно отправлять в Сирию американских военных — хватит имеющегося личного состава. Зарубежные информагентства оценивают присутствие военнослужащих США в Сирии в 2000 человек.

Как пишет турецкое проправительственное издание Daily Sabah, обеспокоенность Турции может быть связана с деятельностью Отрядов народной самообороны (YPG), курдских объединений, которых турецкая сторона считает пособниками запрещённых в стране Сирийских демократических сил (СДС) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция проводит против Отрядов народной самообороны военные операции, но США оказывает этому объединению поддержку.

«Турция, будучи союзником НАТО, высказывает оправданные опасения относительно террористических угроз и точек их появления, — сказал Мэттис. — Мы не станем игнорировать их озабоченность».

Джеймс Мэттис

Reuters

© Aaron P. Bernstein

Напомним, что начале ноября Госдеп США назначил награду в размере $3-5 млн за информацию о местонахождении трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК).

Турецкая сторона отреагировала на это сообщение замечанием, что США следует относиться к Отрядам народной самообороны так же, как к Рабочей партии Курдистана — признать их террористами. Однако в Соединенных Штатах отказались.

«Наша позиция по РКК ясна. Мы не обозначаем и никогда не обозначали YPG, как террористическую организацию, так, как мы обозначили РКК», — заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Сохраняя присутствие

МИД Сирии 29 октября сообщил, что США строят на территории страны базы и аэродромы под предлогом защиты курдов и стремятся таким образом продлить военный конфликт в САР.

Российские эксперты склоняются к тому, что размещение наблюдательных постов — не вопрос дружелюбия США по отношению к Турции, а исключительно политические маневры.

«Если у них не будет этой связи, то их присутствие на сирийской территории вообще будет выглядеть нелегально и неправомерно. Конечно, США стремятся не потерять остатки взаимодействия с Турцией, которая является и членом НАТО и американским союзником», — считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

По мнению эксперта, с позиции международного права действия США выглядят сомнительно.

«О каком тут международном праве может идти речь. Они прикрывают свои действия борьбой с ИГ*, с международным терроризмом. Одно дело, когда они боролись на территории Ирака, где были американские силы и они, собственно говоря, чуть весь Ирак не потеряли. А другое дело, когда они оказались на территории сопредельного государства, куда их никто не звал. Так что тут право весьма относительное», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Они опираются на какие-то резолюции СБ, на необходимость борьбы с терроризмом, но при этом, мы знаем, при этом они поддерживают отношения с теми же группировками, которые признаны террористическими. Так что это всё такое политическое маневрирование», — добавил эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк уверен, что Вашингтон всеми способами пытается оставить своих военных на территории САР.

«Само присутствие американских войск на территории Сирии без согласия законного правительства этой страны является грубейшим нарушением международного права. — сказал Батюк. — США делает всё возможное, чтобы, под любым предлогом, сохранить своё военное присутствие в этой арабской стране».

«Не заинтересованы в преодолении кризиса»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге 22 ноября, выразила обеспокоенность действиями США в Сирии и напомнила о недавних авиаударах западной коалиции, в ходе которых погибло мирное население.

«Самолеты ведомой ими так называемой коалиции продолжительное время наносят интенсивные удары по окрестностям занятого игиловцами Хаджина, что

сопровождалось гибелью большого числа мирных жителей. По информации сирийских СМИ, авиация коалиции в очередной раз использовала снаряды с белым фосфором», — отметила она.

Не испугалась санкций: Индия увеличивает закупки оружия у России В МИД РФ подчеркнули, что «сохраняя незаконное вооруженное присутствие в Сирии — цели не были конкретизированы, не была обозначена временная перспектива, — Вашингтон выдает свою незаинтересованность в скором преодолении кризиса в этой стране».

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года заявил, что у на территориях в Сирии, находящихся под патронатом США, остаются проблемы.

«Да, там (в Сирии. — RT) ещё много проблем. Вот мы сейчас видим, что происходит на левом берегу Евфрата... Эта территория находится под патронатом наших американских партнёров. Они опираются там на курдские вооружённые формирования. Но они явно недоработали. Там в нескольких населённых пунктах остались представители ИГ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия», — сказал российский президент.

«Наша позиция заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончательной победы над терроризмом, все иностранные войска должны уйти с территории Сирии», — заключил Путин.

Ранее США ввели новые санкции, обвинив Россию в содействии в поставках иранской нефти в Сирию. В Вашингтоне сочли, что полученные таким способом средства Тегеран тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ХАМАС и «Хезболлы».

В МИД России, комментируя новые ограничительные меры США, отметили, что антироссийские санкции со стороны Вашингтона превращаются в рутину.

«В Вашингтоне продолжают нарастающими темпами принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца и всё больше превращается в рутину», — говорится в заявлении ведомства.

Эксперты подчеркивают, что «Соединённые Штаты утверждают, что борются с терроризмом, и при этом вводят санкции в отношении тех, кто участвовал в борьбе против ИГ».

«Война на востоке Сирии ещё идёт, «Исламское государство» пока не полностью разбито. Сирийская армия продолжает военные действия при поддержке России и Ирана с целью полностью уничтожить эту террористическую организацию и связанные с ней группировки. Эти санкции незаконны — ни в отношении Сирии, ни в отношении Ирана и «Хезболлы». Они безосновательны», — резюмировал в беседе с RT редактор газеты «Аль-Акбар» Омар Нашабе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.