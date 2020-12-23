«Сохранить образ России как врага»: почему Байден призвал расследовать приписываемые Москве кибератаки

Необходимо «предпринять действенные шаги», чтобы привлечь к ответу виновных в кибератаках на США, заявил избранный президент страны Джо Байден. По его словам, исходя из первоначальных данных, «ответственность за кибервзлом» лежит на РФ, и администрации Трампа «необходимо официально на это указать». Ранее Москва не раз отвергала подобные обвинения. По мнению экспертов, Байдену «нужно раскрутить тему, чтобы сохранить образ России как врага». Аналитики не исключили, что в перспективе демократы могут начать расследование, однако в ближайшее время никаких серьёзных действий с их стороны ожидать не стоит.

Демократ Джо Байден призвал действующего главу Белого дома «публично объявить» виновника в «масштабной серии кибератак на американские компании и федеральные ведомства».

«Мы не можем оставить это без ответа. То есть (нужно. — RT) публично объявить, на ком лежит ответственность за эту кибератаку, и предпринять действенные шаги, чтобы привлечь этих людей к ответу», — заявил он во время своего выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байден также заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что к хакерской атаке якобы причастна российская сторона.

«Исходя из первоначальных данных, в частности предоставленных госсекретарём (Майком. — RT) Помпео и генеральным прокурором (Уильямом. — RT) Барром, ответственность за кибервзлом лежит на России, что, безусловно, соответствует давнему образу действий России по части безрассудной подрывной деятельности в киберпространстве. Но администрации Трампа необходимо официально на это указать», — подчеркнул он.

Как отметил Байден, в обязанности действующего президента «по-прежнему входит защита американских интересов на протяжении следующих четырёх недель».

«Но уверяю вас: даже если он не отнесётся к этому (к кибератаке. — RT) серьёзно, это сделаю я», — сказал представитель Демпартии.

По его словам, США следует в сотрудничестве с союзниками «выработать чёткие международные правила, а также механизмы для обеспечения их соблюдения и ответные меры в отношении тех, кто их нарушает».

«Мы ещё многого не знаем, в том числе масштаба кибервзлома и объёма причинённого ущерба, но понимаем, что данные кибератаки представляют серьёзную опасность для нашей национальной безопасности. Они были тщательно спланированы и организованы. Их осуществили с использованием сложных киберинструментов. Злоумышленникам удалось застать федеральные власти врасплох», — заявил Байден.

Как сообщило 20 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники, в окружении Байдена ведутся обсуждения относительно возможности применения санкций против России из-за приписываемой ей кибератаки. Шли разговоры и об ответной атаке на российские компьютерные системы, отмечало агентство.

Символика переходной команды Байдена

© REUTERS/Carlo Allegri

Ситуация вокруг кибервзлома

Напомним, сначала о кибератаках на инфраструктуру государственных ведомств США сообщили американские СМИ.

13 декабря Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что «хакеры, предположительно работающие на Россию, отслеживают трафик внутренней электронной почты в министерствах финансов и торговли США». Как отмечало агентство, масштабы взлома были настолько серьёзны, что 12 декабря была организована встреча Совета нацбезопасности Соединённых Штатов.

По данным газеты The Washington Post, которая также ссылалась на источники, «хакеры, действующие по распоряжению российских властей, взломали компьютерные системы министерств финансов и торговли США, а также других американских правительственных ведомств в рамках глобальной многомесячной шпионской кампании». В публикации также отмечалось, что «группа российских хакеров, известная как APT29, или Cozy Bear, входит в состав Службы внешней разведки (СВР) России».

Однако ни одна из этих статей не содержала каких-либо доказательств.

Позже, 16 декабря, офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) распространили совместное заявление, в котором сообщается о «значительном киберинциденте», затронувшем компьютерные сети федерального правительства США. Уточняется, что хакеры смогли осуществить взлом американских правительственных систем благодаря уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds.

Спустя два дня после публикации этого сообщения госсекретарь США Майк Помпео во время интервью в радиопередаче журналиста Марка Левина обвинил Россию в кибератаках на американские ведомства.

«Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию некоего программного обеспечения сторонних производителей для фактического внедрения кода в американские государственные системы, а также — судя по тому, что известно на настоящий момент, — в системы частных компаний и иных компаний и правительств по всему миру. Были предприняты серьёзные усилия, и думаю, что сейчас мы можем довольно однозначно сказать, что этим занимались именно русские», — заявил Помпео.

Однако уже на следующий день после заявления госсекретаря действующий глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что «в СМИ, публикующих фейковые новости, кибератаку раздули до гораздо больших масштабов, чем есть на самом деле».

«Меня полностью проинформировали, всё под контролем. Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (а он мог!)», — написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Carlos Barria

Москва неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на США.

Так, 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что РФ не имеет к этому никакого отношения.

«Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно», — отметил Песков.

По его словам, «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Ранее Дмитрий Песков напоминал, что именно президент России Владимир Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности, однако инициатива российского лидера «не получила отклика в США».

«Нужно раскрутить тему»

Как отметил политолог Александр Асафов в разговоре с RT, для Байдена «важно закрепить в общественном сознании американцев надуманную историю, связанную с тем, что Россия якобы виновата в киберпреступлениях против США».

«Поэтому он и муссирует тезисы, что якобы все зловредные действия, которые происходят в киберпространстве, идут со стороны РФ», — сказал аналитик.

Байдену «нужно раскрутить эту тему, чтобы сохранить образ России как врага, в том числе и в киберпространстве», считает Асафов.

«Именно по этой причине демократ привлекает особое внимание ко всем попыткам взлома, обвиняя при этом Россию и неуловимых русских хакеров», — сказал эксперт.

В то же время для Трампа и его администрации «принципиально доказать, что Китай не только экономический конкурент, но и самая страшная угроза для Соединённых Штатов», полагает Асафов.

По мнению эксперта, Байден боится, что Трамп, уходя, может попытаться возобновить дело о взломе сервера Демократической партии, чтобы доказать вину самих демократов, а не России.

«Поэтому Байден сейчас пытается переключить фокус внимания, фактически заявляя, что РФ является киберугрозой для США», — отметил Асафов.

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, в свою очередь, спрогнозировал, что ситуация вокруг нашумевшей истории со взломом американских ведомств «будет раскручиваться представителями Демпартии». Аналитик не исключил, что может быть инициировано расследование.

«Возможно, будут проведены слушания в конгрессе, в одной или двух его палатах. На основании этих слушаний и в ходе них будут приглашаться руководители разведведомств. Они дадут показания, на основании которых будет готовиться соответствующий доклад. В результате могут появиться законопроекты о введении новых санкций в отношении России или индивидуальных санкций в отношении тех лиц, которые, по мнению США, ответственны за кибератаки на американскую инфраструктуру», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Конгресс США

globallookpress.com

© Xinhua/Liu Jie

Как отметил Асафов, Байден по итогам такого расследования может принять решение не только об антироссийских рестрикциях, но и о применении кибероружия против России.

«Соединённые Штаты в таком случае могут попытаться нанести удар по российской жизненно важной инфраструктуре», — сказал аналитик.

Однако Асафов подчеркнул, что в ближнесрочной перспективе такой сценарий крайне маловероятен.

«Сейчас подобных действий не будет, последует лишь масштабная кампания в СМИ, по укреплению образа России как опасной угрозы. Никаких серьёзных внешнеполитических действий ожидать не стоит, мы услышим лишь возмущения демократов», — заключил эксперт.