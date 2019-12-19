«Сохранить глобальную гегемонию»: как за 70 лет изменилась американская концепция превентивного ядерного удара

70 лет назад Объединённый комитет начальников штабов ВС США принял план «Дропшот», предполагавший ядерную бомбардировку 100 советских городов в случае конфликта с СССР. Подобный сценарий Вашингтон планировал реализовать в случае «агрессии» советской армии против Запада. Разработка документов, направленных на реализацию концепции превентивного ядерного удара, стартовала в недрах Пентагона ещё в 1945 году. Американские стратеги на регулярной основе обновляли планы уничтожения населённых пунктов СССР и союзных Москве государств. Однако несмотря на окончание холодной войны, США сохранили за собой «право» на упреждающий ядерный удар. Как считают аналитики, политика Вашингтона по-прежнему держит в напряжении весь мир.

19 декабря 1949 года Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил США (аналог Генштаба) утвердил план ядерной бомбардировки СССР под названием «Дропшот» (Dropshot) на случай войны с Советским Союзом. Документ предполагал уничтожение 100 советских городов путём применения 300 атомных бомб.

Ядерная атака рассматривалась американскими стратегами как ответная мера на «агрессию» Москвы или её союзников против стран — членов НАТО и других сателлитов США. По их прогнозу, вооружённый конфликт между двумя блоками мог произойти в 1957 году.

После ядерной бомбардировки СССР Соединённые Штаты намеревались развернуть с союзниками крупномасштабные фронтовые операции, вынудив Кремль капитулировать. Предполагалось, что с помощью атомных бомб будут уничтожены основные объекты военной инфраструктуры и ключевые оборонные предприятия Советского Союза.

Необходимость применения ядерного оружия Объединённый комитет начальников штабов обосновывал ростом военно-политического влияния Москвы, а также интенсивным развитием советского ядерного потенциала. Незадолго до принятия «Дропшота» (в августе 1949 года) СССР успешно испытал первый атомный боеприпас РДС-1 («изделие 501»).

Своё беспокойство американские стратеги также объяснили тем, что, по их расчётам, Москва получит возможность совершать воздушные ядерные бомбардировки территории США не позднее 1955 года и сохранит ресурсы для «оккупации» Западной Европы и Ближнего Востока к 1958 году.

Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра в Сарове

© Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Угрожающий сигнал»

«Дропшот» был далеко не единственным планом ядерного нападения на Советский Союз, который подготовил Вашингтон на заре холодной войны. 15 сентября 1945 года, спустя месяц после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки, ВВС США направили военному руководителю «Манхэттенского проекта» генерал-лейтенанту Лесли Гровсу меморандум, одобренный ранее комитетом начальников штабов.

В документе содержится оценка ущерба, который необходимо нанести СССР в ходе ядерной бомбардировки. В перечень целей американские аналитики включили 66 советских городов, где располагались крупнейшие промышленные центры.

С их уничтожением, как подсчитали в Пентагоне, Союз мог лишиться возможности производить 95% самолётов, 97% танков, 88% грузовиков, 45% стали, 95% нефтепродуктов. На ликвидацию оборонного потенциала СССР, согласно расчётам, требовались 204 атомные бомбы.

В конце 1945 года комитет начальников штабов утвердил план «Тоталити» (Totality), предусматривавший ядерные удары по двум десяткам советских городов. В 1948-м американские стратеги разработали план «Троян», предполагавший возможное уничтожение 70 крупнейших советских населённых пунктов.

В 1950-е годы ядерные аппетиты военного командования Соединённых Штатов заметно возросли. В 1956 году Стратегическое командование ВВС США разработало документ, согласно которому атомной бомбардировке должны были подвергнуться более 1200 городов, входящих в «Советский блок: от Восточной Германии до Китая».

Этот документ находится в электронном архиве неправительственной американской организации National Security Archive (Архив национальной безопасности), расположенной на территории Университета Джорджа Вашингтона. Аннотация к нему была опубликована в декабре 2015-го.

В 1960-е годы на смену разрозненным документам, посвящённым подготовке ядерного нападения на СССР и его союзников, пришёл так называемый Единый интегрированный оперативный план (Single Integrated Operational Plan, SIOP). Он представляет собой пакет постоянно обновляемых документов. По сути, это дорожная карта по развёртыванию и боевому применению компонентов ядерной триады США, отмечают эксперты.

Дальний бомбардировщик Стратегического командования ВВС США B-47 Stratojet, носитель атомной бомбы

© National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

Часть документации SIOP была опубликована Архивом национальной безопасности. Например, в список целей стратегической авиации США была включена социалистическая на тот момент Албания, в которой располагалась советская радиолокационная станция. При этом в Пентагоне осознавали, что после сброса атомной бомбы республика перестанет существовать.

Опрошенные RT эксперты считают, что планы Вашингтона по нанесению ядерных ударов по СССР и его союзникам стали катализатором холодной войны и гонки ядерных вооружений. Москва была вынуждена усилить разведывательную активность и направить значительные ресурсы на создание атомной бомбы и средств её доставки.

«То, что составлял комитет начальников штабов, особенно в 1940-е годы, это проявление циничной и агрессивной политики Вашингтона. Да, геополитическое противостояние двух систем было неизбежным, но американцы начали готовить план ядерной бомбардировки СССР ещё до окончания Второй мировой войны, в которой мы были союзниками», — констатировал в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

План «Дропшот» эксперт охарактеризовал как «человеконенавистнический акт». По его мнению, разработка документов, регламентирующих ядерное нападение на СССР и союзные ему государства, является преступлением военно-политического руководства Соединённых Штатов.

«Хотел бы обратить внимание, что военные аналитики США работали с подачи администрации президента и конгресса. Это были целенаправленные осознанные решения, которые не учитывали вклад СССР в разгром такого зла, как мировой нацизм. Естественно, в Москве читали «секретные» американские документы и были осведомлены о двуличной политике Вашингтона», — отметил Литовкин.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров заявил в беседе с RT, что Соединённые Штаты не оставили Москве иного выбора, кроме как вступить в гонку ядерных вооружений. По его словам, достижение стратегического паритета с США было единственным способом обеспечить безопасность и суверенитет страны.

«На исходе Второй мировой США уже начали готовиться к возможному военному противостоянию с СССР. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была необходима Вашингтону для демонстрации решимости нанести обезоруживающий удар по любому противнику. Это был угрожающий для Москвы сигнал. Американцы дали понять, что готовы противодействовать расширению влияния СССР, в том числе с помощью ядерной дубинки», — сказал Винокуров.

Фактор ядерной дубинки

Однако несмотря на окончание холодной войны, Соединённые Штаты продолжают придерживаться концепции превентивного удара с использованием атомного оружия, считают эксперты. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления официальных лиц и принятый в 2018 году «Обзор ядерной политики США» (Nuclear Posture Review).

Документ предполагает развёртывание новых баллистических ракет и создание боезарядов малой мощности. Москва считает, что такими действиями Соединённые Штаты снижают порог применения атомного оружия.

Кроме того, ситуацию с контролем ядерного арсенала значительно осложнил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ближайшее время Пентагон намерен разместить запрещённые ранее боеприпасы в Восточной Азии. В подвешенном состоянии также находится Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III — пока неясны перспективы его продления.

Вашингтон объясняет разрыв международных соглашений и усиление собственных стратегических сил ростом ядерного потенциала со стороны РФ и Китая.

При этом сохранение концепции упреждающего ядерного удара, как полагают в Объединённом комитете начальников штабов, «усложняет процесс принятия решений противниками». Попытки отдельных конгрессменов пересмотреть порядок боевого применения атомного арсенала оказались безуспешными.

Запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты

Reuters

© Ballistic Missile Defense Organization

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на размытый характер доктринальных документов, которые позволяют президенту США отдать приказ о нанесении ядерного удара. По его словам, реакция Белого дома на различные вызовы может быть «абсолютно непредсказуемой».

«Концепция превентивного ядерного удара фактически держит весь мир в напряжении. При этом российская доктрина чёткая и понятная: РФ, в отличие от США, руководствуется правом на «ответно-встречный удар», полностью исключая возможность ядерной агрессии», — констатировал Кнутов.

В свою очередь, Владимир Винокуров считает, что позиция Вашингтона продиктована уверенностью в исключительном праве решать судьбы иностранных государств. Кроме того, Соединённые Штаты используют фактор «ядерной дубинки» как способ сохранения глобальной гегемонии, уверен эксперт.

«Документы США по применению ядерного оружия противоречат действующей международно-правовой системе, которая направлена на поддержание баланса сил и ограничение ядерной гонки. Ради сохранения однополярного мира Вашингтон постоянно давит на потенциальных противников и союзников, напоминая о готовности нанести упреждающий ядерный удар», — резюмировал Винокуров.