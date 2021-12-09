«Сохранить баланс»: как на политику Германии в отношении России может повлиять избрание канцлером Олафа Шольца

Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу придётся учитывать позиции других партий в коалиционном правительстве ФРГ при выстраивании своего политического курса, в том числе в отношении России. Такое мнение в беседе с RT высказали аналитики, комментируя вступление социалиста в должность главы правительства Германии. При этом эксперты полагают, что не стоит ожидать резкого изменения курса Берлина.

Политический курс Берлина при новом канцлере Олафе Шольце вряд ли претерпит кардинальные изменения, в том числе в отношении России, считают опрошенные RT эксперты. Однако, по их мнению, Москве стоит приготовиться, что на действия Германии будут влиять не очень дружественно настроенные к РФ партии, вошедшие в коалиционное правительство, с мнением которых Шольцу придётся считаться.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на преемственность в политике нового канцлера ФРГ, в том числе по вопросу «Северного потока — 2».

«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, рассчитываем на то, что между президентом (России. — RT) и новым канцлером сложатся конструктивные отношения. Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор», — подчеркнул Песков.

Позднее Владимир Путин направил Шольцу телеграмму по случаю его вступления в новую должность, в которой выразил надежду на налаживание конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам.

Напомним, 8 декабря Олаф Шольц официально стал новым канцлером ФРГ. За его кандидатуру проголосовали 395 депутата бундестага, при 303 голосах против и шести воздержавшихся. После того как Шольц в соответствии с регламентом признал результаты голосования, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему верительную грамоту. После принятия присяги состоялась символическая церемония передачи ему власти от Ангелы Меркель.

Кто такой Олаф Шольц

63-летний Олаф Шольц вступил в ряды Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 1975 году, долгое время занимал различные должности как в органах местной власти, так и в федеральных правительственных структурах ФРГ.

Его политическая карьера началась в Гамбурге в 1980-х годах в молодёжном крыле СДПГ. Впоследствии Шольц стал депутатом бундестага от социалистов, а затем — сенатором в Гамбурге. В начале 2000-х он вошёл в команду канцлера Герхарда Шрёдера и в 2002 году стал генеральным секретарём СДПГ.

Олаф Шольц

© REUTERS/Fabrizio Bensch

Он активно поддерживал политику Шрёдера на посту канцлера, в том числе критикуемые реформы здравоохранения и трудового законодательства, которые, в частности, предусматривали снижение соцподдержки населения и сокращения бесплатных медицинских услуг.

В феврале 2004 года вместе со Шрёдером, решившим оставить пост главы партии, подал в отставку с должности генерального секретаря СДПГ.

Позднее он занимал ряд высокопоставленных должностей в коалиционных правительствах, которые формировала в свою бытность канцлером Ангела Меркель. В конце 2000-х Шольц был министром труда, а в 2018 году — в последнем кабинете Меркель — получил пост министра финансов и вице-канцлера.

Немецкие СМИ отмечают, что единственной крупной неудачей Шольца в его политической карьере стал проигрыш на выборах главы СДПГ в 2019 году.

Несмотря на это поражение, Шольц стал кандидатом в канцлеры от социал-демократов в августе 2020 года. СДПГ на год раньше остальных политических сил Германии объявила, кто поведёт партию на выборы в бундестаг, при этом Шольц стал единственным кандидатом на пост главы кабмина, который не был председателем своей партии.

26 сентября 2021 года СДПГ с Шольцем в качестве кандидата выиграла выборы с результатом 25,7%. Блок ХДС/ХСС без Ангелы Меркель стал вторым, показав худший результат в истории — 24,1% голосов.

Немецкие СМИ и опрошенные RT эксперты отмечают, что личный рейтинг Шольца и его популярность как политика во многом «вытянули» социал-демократов и принесли им победу.

«Именно Шольц обеспечил победу социал-демократам. Около половины голосов, отданных за партию, предназначалось лично ему. Если бы был другой кандидат, был бы другой результат», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

При этом Шольцу удалось довольно быстро сформировать коалиционное правительство, подчеркнул политолог.

«Успешно проведённые коалиционные переговоры — доказательство профпригодности Олафа Шольца на такой высокий пост. Он начинает свою карьеру с опытом работы руководителя одной из земель Германии — города Гамбурга, крупной метрополии. Он работал в двух правительствах, достаточно быстро дошёл от вице-канцлера до канцлера. У него есть опыт работы в команде», — подчеркнул Белов.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT выразил мнение, что в глобальном плане политические векторы ФРГ не изменятся. Германия будет по-прежнему привержена особому режиму трансатлантических отношений, считает эксперт, поэтому ждать радикальных изменений в сфере внешней политики на восточном направлении не стоит.

«Шольц — это не Вилли Брандт. Вряд ли стоит ожидать нового Московского договора или каких-то прорывов в диалоге Москвы и Берлина», — заявил политолог.

По его словам, на восточном направлении скорее будет прослеживаться линия разновекторности и попытка сохранить баланс между Москвой, Киевом и другими политическими игроками. Он также предположил, что существенных перемен в отношениях с Россией не предвидится — ни негативных, ни позитивных.

«Шольц — технократ, который будет вести политику маленьких шагов, но уверенного курса», — отметил собеседник RT.

Преемственность политики

Немецкие СМИ, комментируя избрание социалиста новым главой правительства, отмечают, что СДПГ традиционно выступает за тесные связи с Россией. Это является продолжением так называемой «Новой восточной политики», сформулированной канцлером-социалистом Вилли Брандтом в начале 1970-х.

Так, в июне этого года во время предвыборных дебатов Шольц высказался за налаживание прямого диалога между Москвой и ЕС. При этом его раскритиковала за эту позицию сопредседатель партии «Зелёные» Анналена Бербок, которая в новом правительстве заняла пост главы МИД.

Шольц при этом делал и заявления в поддержку евроатлантического курса — в частности за усиление сотрудничества с НАТО.

Бундестаг

© REUTERS/Michele Tantussi

После своего вступления на пост канцлера, Шольц не исключил, что в случае «агрессии» России в отношении Украины последствия будут и для проекта «Северный поток — 2».

«Мы занимаем совершенно ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознаёт, что будут последствия, если будет иначе», — приводит его слова ТАСС.

При этом новоизбранный глава правительства ФРГ подчеркнул, что процедура запуска газопровода продолжается, а Федеральное сетевое агентство Германии в скором примет решение о сертификации «Северного потока — 2».

Комментируя это заявлеие, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что со времени составления коалиционного договора, в котором каждая из партий нового правительства продвигала свою точку зрения на различные вопросы, в том числе и на «Северный поток — 2», внешнеполитическая ситуация претерпела изменения.

«Коллективный Запад сформировал картину некоего агрессивного поведения России в отношении Украины — якобы Москва намеревается нарушить её границы. Шольц вынужден был сделать заявление по этому поводу, что такого произойти не должно», — подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил, что Шольцу при выстраивании своего внешнеполитического курса придётся считаться с позициями других партий, которые прописаны в коалиционном договоре.

«Ни один из канцлеров в прошлом не решался нарушать этот договор. Задача канцлера — выполнять то, что было согласовано в рамках переговоров с другими партиями, и пытаться выстроить из этого некий единый курс. Тянуть одеяло на себя канцлер не может. Я вижу роль Шольца в сдерживании антироссийского посыла «Зелёных», в первую очередь, главы МИД Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека», — рассказал Белов.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер отметил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» вышла за пределы экономической сферы.

«Эта ситуация чрезмерно политизирована. Сейчас всё привязывается к возможным и невозможным обострениям на российско-украинской границе. Я думаю, что Германия будет вести себя крайне аккуратно, в отличие от Соединённых Штатов, которые очень далеко от Европы», — считает эксперт.

Ранее напряжённость в отношениях между Россией и ЕС частично сглаживала Ангела Меркель и её кабинет министров, напомнил Швейцер.

«Она умела улаживать отношения между Европой и Россией, даже между Соединёнными Штатами и Россией. Сейчас новый министр иностранных дел ФРГ — очень милая женщина из партии «Зелёных» Анналена Бербок, но она никак не создаёт впечатление человека, который может что-то в таком плане решить», — отметил политолог.

Из-за разных политических взглядов и уровня опыта членов кабинета Шольца российской стороне нужно будет вырабатывать новые векторы диалога с Берлином, полагает Владимир Швейцер.