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Сохранение памяти: Госдума приняла закон о недопустимости отождествления роли СССР и нацистской Германии

09 июня 2021, 18:25  •  90 • В России
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки, согласно которым запрещается публично отождествлять решения и действия советского руководства и военнослужащих с целями и шагами нацистской Германии и стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Инициатива призвана сохранить память о защитниках Отечества и обеспечить правовую защиту исторической правды. Документ был подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Комментируя принятие закона, в Совфеде констатировали, что в последние годы увеличилось количество попыток переписать историю. По мнению экспертов, принятие закона поможет России бороться с фальсификациями о Второй мировой и её итогах.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Депутаты Государственной думы в третьем чтении утвердили поправки к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Согласно правкам, запрещается публично (в частности, в СМИ и интернете) отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с действиями нацистской Германии и стран «оси» в ходе Второй мировой войны, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме гитлеровцев и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы.

«Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала)», — говорится в пояснительной записке.

Указывается, что законопроект направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды и значения подвига народа в Великую Отечественную войну.

Авторами законодательной инициативы выступили глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Наша принципиальная позиция — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц», — заявили авторы инициативы.

Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Отметим, что глава государства не раз высказывался о необходимости защищать правду о победе в Великой Отечественной войне.

Так, в январе 2020-го Путин пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы «заткнуть рот» тем, кто пытается переиначить историю. Позднее он призывал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма и отмечал необходимость защищать выводы Нюрнбергского процесса, поскольку их забвение может стать угрозой для мировой безопасности.

В июне 2020 года была опубликована статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая Второй мировой войне. В ней российский лидер подчёркивал, что забвение уроков истории «неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой», и констатировал: Советский Союз и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацизма.

Также на russian.rt.com «Будем твёрдо защищать правду»: Путин написал статью о Второй мировой войне

9 мая 2021 года Путин, выступая на параде Победы в Москве, заявил, что в настоящее время многое из идеологии нацистов, одержимых теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение — причём не только радикалы и группировки международных террористов: «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

«Нельзя выступать против памяти нашего народа»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал утверждённый Госдумой закон «очень важным и своевременным». По его словам, на Западе в последнее время возросло количество попыток переписывания истории.

«Малейшие попытки приравнять роль России и Германии — это на самом деле преступление, это недопустимо. Нельзя допускать, чтобы переписывали историю», — сказал он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что Россия ставит барьер для дальнейшего распространения небылиц о Великой Отечественной войне.

«Эти небылицы родились не вчера, не позавчера, они давно циркулируют в международном информационном пространстве. Хорошо, что этот закон принят, он будет больше работать на будущее — для будущих поколений будет ориентиром», — пояснил собеседник RT.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в последнее время резко усилились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, при этом осуществляются они в рамках конкретной системы, а не маргинальными историками, публицистами, журналистами и общественными деятелями западных стран.

«Этот процесс нужно остановить. Считаю, что подобного рода юридическое закрепление данной нормы является нужным, обязательным и демонстрирует тот факт, что можно дискутировать и спорить по самым разным вопросам, но нельзя выступать против памяти нашего народа и извращать её, и, собственно, на это направлен данный закон», — заявил он в разговоре с RT.

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