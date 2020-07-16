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Сохранение наследия обсудили и…: Памятник главе русской Аляски уберут с глаз долой

16 июля 2020, 15:00  •  15 • Политика
Памятник главе русской Аляски в городе Ситка (бывший Новоархангельск) Александру Баранову уберут с глаз долой. Так решили власти американского города. А ведь ещё недавно они с российским послом обсудили сохранение наследия.
Российский посол Анатолий Антонов признался: решением властей Ситки огорчён. На странице дипмиссии в Facebook он отметил, что массовые протесты в США спровоцировали волну осквернения и сноса памятников историческим личностям. Среди подлежащих демонтажу скульптур оказался и монумент правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
По словам Антонова, "история продолжает политизироваться", а ведь Баранов приложил немало усилий для развития Аляски. Он руководил строительством пары сотен поселений. При нём появились школы, библиотеки, православные храмы, заводы, верфи и даже дома престарелых, санатории.
Российское посольство не стало просить власти Ситки отменить решение о демонтаже памятника. В дипмиссии предположили, что Россию вновь могут обвинить во вмешательстве во внутренние дела США. Но проблему попытался решить Координационный совет организаций российских соотечественников США, а также Конгресс русских американцев. Петицию подписало около шести тысяч человек.
Антонов вспомнил, что бывал и на Аляске, и в Ситке, встречался с общественниками, с мэром города. О совместных страницах истории они отзывались с уважением, так показалось послу.
"Обсуждали мы и сохранение культурно-исторического наследия в США, и дальнейшее сотрудничество в этой области", - вспомнил он.
Однако власти Ситки решили убрать статую с глаз долой с того места, где она расположена в городе. Теперь монумент отправят в музей.

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