Сок-убийца: Ученые рассказали об опасных свойствах фруктовых напитков

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Учёные рассказали о смертельной опасности фруктового сока.

Стало известно о том, что употребление фруктовых соков увеличивает риск преждевременной смерти. В зоне риска - люди старше 45 лет. Об этом в своем исследовании рассказали ученые из Университета Эмори в США.

По данным научного портала EurekAlert, исследователи провели масштабное наблюдение: более 30 тысяч человек употребляли соки и сладкие напитки в течение шести лет. Перед началом эксперимента ученые исключили всех, кто страдал диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Когда испытуемый умирал, ученые тут же выясняли все факторы, повлиявшие на это. В итоге исследователи пришли к выводу, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца.