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Сок-убийца: Ученые рассказали об опасных свойствах фруктовых напитков

22 марта 2018, 11:39  •  192 • В мире
Учёные рассказали о смертельной опасности фруктового сока.
Стало известно о том, что употребление фруктовых соков увеличивает риск преждевременной смерти. В зоне риска - люди старше 45 лет. Об этом в своем исследовании рассказали ученые из Университета Эмори в США.
По данным научного портала EurekAlert, исследователи провели масштабное наблюдение: более 30 тысяч человек употребляли соки и сладкие напитки в течение шести лет. Перед началом эксперимента ученые исключили всех, кто страдал диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Когда испытуемый умирал, ученые тут же выясняли все факторы, повлиявшие на это. В итоге исследователи пришли к выводу, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца.

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