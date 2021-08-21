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Sohu разгадала характер Путина по букету для Меркель

21 августа 2021, 19:30  •  86 • Политика
Интернет-компания Sohu, владеющая популярным информационным порталом, разгадала характер президента России Владимира Путина по букету для канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже не первый раз, когда русский политик дарит женщинам-коллегам цветы.
Ангела Меркель побывала в Москве в последний раз в качестве канцлера Германии. Осенью она покинет свой пост. До начала переговоров президент России вручил немецкому политику элегантный бело-розовый букет.
Авторы издания напоминают: когда подобное произошло в прошлый раз, случился небольшой скандал. Одно из немецких СМИ тогда написало, что президент России "оскорбил" Ангелу Меркель. Обозреватель убеждал читателей, что политики высокого уровня должны руки друг другу жать, а не вручать/принимать цветы.
Владимир Путин, в принципе, нередко дарит цветы женщинам, напомнили китайские авторы. Например, дважды из его рук получала букет первая леди Франции Брижит Макрон. В 2018 году приятный сюрприз получила и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент России приехал к ней на свадьбу, чтобы поздравить лично.
Авторы Sohu попытались понять, прав ли был немецкий обозреватель, когда говорил о таких знаках внимания как об оскорблении. Пришли к выводу, что он ошибался.
Желание дарить женщинам цветы свидетельствует о том, что в характере российского президента жёсткость и твёрдость сочетаются с душевной нежностью и романтизмом. Очевидно, что высокий IQ Путина дополнен высоким эмоциональным интеллектом,
- разгадали характер президента России авторы публикации в китайском издании.

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