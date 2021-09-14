Sohu: "Война России и США неизбежна"

Китайское издание Sohu считает, что война между Россией и США неизбежна.

"Похоже, что американо-российская война, действительно, неизбежна", - к такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu.

Авторы публикации отмечают, что сейчас между США и Россией имеется неустранимое противоречие. Речь идёт о желании Вашингтона оставаться мировым гегемоном и насаждать свою политику по всему земному шару. При этом, как отмечается в статье, Соединённые Штаты активно пытаются помешать росту влияния своих оппонентов на международной арене.

Россия же с подобной позицией не просто не согласна, но и не допустит, чтобы кто-то блокировал её. "Аргументы недели" уточняют, что в качестве наиболее вероятного места начала военного конфликта между Москвой и Вашингтоном названа Восточная Европа.

Ранее, напомним, американский генерал Джон Хайтен призвал не допустить войны между Россией и США, подчеркнув, что это будет "ужасным днём для планеты", который "разрушит мир".