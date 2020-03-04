Sohu: БПЛА Турции легко прорывают систему ПВО Сирии, основанную на советских и российских ЗРК • 44 • Аналитика

Китайский информационный ресурс утверждает, что сирийская противовоздушная оборона, использующая ЗРК советского и российского производства, не может противостоять атакам со стороны Турции.



Публикация на китайском ресурса критикует агрессивные действия Турции. Автор Sohu отмечает, что турецкая армия наглым образом вторглась на территорию Сирии и поддержала действующие там антиправительственные формирования. Россия продолжает оказывать Сирии поддержку, но турецкая армия наращивает свое военное присутствие на оккупированных территориях. И одним из важных факторов, позволяющих Турции чувствовать себя уверенно, является успех турецких беспилотников в сирийском небе.







Поскольку воздушное пространство Сирии закрыто для самолетов ВВС Турции, а Министерство обороны России даже специально предупредило турецкую сторону, что не может гарантировать безопасность турецких самолетов в случае их появления над Идлибом, в Анкаре приняли решение использовать в небе над Сирией беспилотные летательные аппараты. Именно с помощью беспилотников турки проводят воздушные атаки на сирийские военные конвои, патрули, блокпосты, группы военной техники и даже отдельные военные автомобили или мотоциклы.



Автор Sohu отмечает, что турецкому дрону даже удалось уничтожить систему ПВО российского производства «Панцирь», которая по идее и должна была его сбить. В задаче по уничтожению турецкого беспилотника, пишет китайский журналист, не было ничего сложного, но система ПВО не ответила на его появление и была уничтожена.



Для Сирии это, очевидно, тяжелая потеря. Для России это - система противовоздушной обороны отечественного производства. Она была уничтожена таким образом и потеряла лицо,

- пишет автор Sohu.



Отмечается, что БПЛА Турции "легко прорывают систему ПВО Сирии, основанную на советских и российских ЗРК".



Вопрос, поставленный китайским изданием, действительно очень интересный, учитывая, что Турции, даже без применения своей истребительной авиации, удалось контролировать значительную часть сирийского воздушного пространства с помощью беспилотников. И сирийские ПВО, вооруженные советским и российским оружием, поделать с этим ничего не могут. Да, они периодически сбивают беспилотные аппараты, но столь активно, как можно было ожидать.



Издание Bloomberg называет беспрецедентным количество дронов, задействованных ВВС Турции в небе над Сирией. Турецкой армии удалось буквально осадить Сирию своими беспилотниками, которые каждый день атакуют позиции Сирийской арабской армии и ее передвигающиеся колонны и конвои.



Даже потери двух новейших беспилотных летательных аппаратов Anka-S 25 февраля и 1 марта в районе Серакиба не исправляют сложившуюся ситуацию. Турция обладает слишком большим количеством беспилотных летательных аппаратов, а сделанная на них ставка вполне оправдывает себя: ВВС Турции, используя дроны, сохраняют самолеты и, главное, не рискуют жизнями членов экипажей самолетов.



Кстати, хотя у сирийских войск довольно неплохие системы противовоздушной обороны, но сбить несколько самолетов ВВС Сирии, включая и Су-24, удалось как раз турецким военным. Складывается занятная картина: сирийцы сбивают беспилотники, но атаки дронов все равно продолжаются и приносят большой ущерб правительственным войскам, а турки успешно сбивают самолеты ВВС Сирии. Единственное, что радует – в обоих случаях подбития Су-24 ВВС Сирии, сирийским пилотам удалось спастись, благополучно приземлившись с парашютами.



В то же время, сбивая турецкие летательные аппараты, Сирия действует в полном соответствии с международным правом, так как они нарушают ее воздушное пространство. F-16 турецких ВВС действуют из воздушного пространства Турции, опасаясь входить в воздушное пространство САР. Китайский информационный ресурс утверждает, что сирийская противовоздушная оборона, использующая ЗРК советского и российского производства, не может противостоять атакам со стороны Турции.Публикация на китайском ресурса критикует агрессивные действия Турции. Автор Sohu отмечает, что турецкая армия наглым образом вторглась на территорию Сирии и поддержала действующие там антиправительственные формирования. Россия продолжает оказывать Сирии поддержку, но турецкая армия наращивает свое военное присутствие на оккупированных территориях. И одним из важных факторов, позволяющих Турции чувствовать себя уверенно, является успех турецких беспилотников в сирийском небе.Поскольку воздушное пространство Сирии закрыто для самолетов ВВС Турции, а Министерство обороны России даже специально предупредило турецкую сторону, что не может гарантировать безопасность турецких самолетов в случае их появления над Идлибом, в Анкаре приняли решение использовать в небе над Сирией беспилотные летательные аппараты. Именно с помощью беспилотников турки проводят воздушные атаки на сирийские военные конвои, патрули, блокпосты, группы военной техники и даже отдельные военные автомобили или мотоциклы.Автор Sohu отмечает, что турецкому дрону даже удалось уничтожить систему ПВО российского производства «Панцирь», которая по идее и должна была его сбить. В задаче по уничтожению турецкого беспилотника, пишет китайский журналист, не было ничего сложного, но система ПВО не ответила на его появление и была уничтожена.- пишет автор Sohu.Отмечается, что БПЛА Турции "легко прорывают систему ПВО Сирии, основанную на советских и российских ЗРК".Вопрос, поставленный китайским изданием, действительно очень интересный, учитывая, что Турции, даже без применения своей истребительной авиации, удалось контролировать значительную часть сирийского воздушного пространства с помощью беспилотников. И сирийские ПВО, вооруженные советским и российским оружием, поделать с этим ничего не могут. Да, они периодически сбивают беспилотные аппараты, но столь активно, как можно было ожидать.Издание Bloomberg называет беспрецедентным количество дронов, задействованных ВВС Турции в небе над Сирией. Турецкой армии удалось буквально осадить Сирию своими беспилотниками, которые каждый день атакуют позиции Сирийской арабской армии и ее передвигающиеся колонны и конвои.Даже потери двух новейших беспилотных летательных аппаратов Anka-S 25 февраля и 1 марта в районе Серакиба не исправляют сложившуюся ситуацию. Турция обладает слишком большим количеством беспилотных летательных аппаратов, а сделанная на них ставка вполне оправдывает себя: ВВС Турции, используя дроны, сохраняют самолеты и, главное, не рискуют жизнями членов экипажей самолетов.Кстати, хотя у сирийских войск довольно неплохие системы противовоздушной обороны, но сбить несколько самолетов ВВС Сирии, включая и Су-24, удалось как раз турецким военным. Складывается занятная картина: сирийцы сбивают беспилотники, но атаки дронов все равно продолжаются и приносят большой ущерб правительственным войскам, а турки успешно сбивают самолеты ВВС Сирии. Единственное, что радует – в обоих случаях подбития Су-24 ВВС Сирии, сирийским пилотам удалось спастись, благополучно приземлившись с парашютами.В то же время, сбивая турецкие летательные аппараты, Сирия действует в полном соответствии с международным правом, так как они нарушают ее воздушное пространство. F-16 турецких ВВС действуют из воздушного пространства Турции, опасаясь входить в воздушное пространство САР. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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