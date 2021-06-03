Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО

Укрепление позиций России в восточной части Средиземного моря сводит на нет гипотетические попытки стран НАТО провести военные операции в этом районе. Вьетнамские аналитики уверены, что "врата смерти", которые создала Россия, в любой момент могут сработать как смертельная ловушка для кораблей Североатлантического альянса.

Вьетнамское издание Soha сообщает, что усиление позиций России произошло после переброски на базу в сирийском Хмеймиме бомбардировщиков Ту-22М3. Три самолёта дальней авиации прибыли в Сирию 25 мая.

Авторы вьетнамского издания отмечают способность Ту-22М3 наносить ракетные удары по любым кораблям. Также аналитики отмечают, что НАТО стоит опасаться большой группировки ВМФ России в порту Тартус. В ней есть прекрасно вооружённые подлодки, способные бесшумно подойти к противнику.