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Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО
03 июня 2021, 14:55 • 134 • Политика
Укрепление позиций России в восточной части Средиземного моря сводит на нет гипотетические попытки стран НАТО провести военные операции в этом районе. Вьетнамские аналитики уверены, что "врата смерти", которые создала Россия, в любой момент могут сработать как смертельная ловушка для кораблей Североатлантического альянса.
Вьетнамское издание Soha сообщает, что усиление позиций России произошло после переброски на базу в сирийском Хмеймиме бомбардировщиков Ту-22М3. Три самолёта дальней авиации прибыли в Сирию 25 мая.
Авторы вьетнамского издания отмечают способность Ту-22М3 наносить ракетные удары по любым кораблям. Также аналитики отмечают, что НАТО стоит опасаться большой группировки ВМФ России в порту Тартус. В ней есть прекрасно вооружённые подлодки, способные бесшумно подойти к противнику.
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