«Согласовать интересы сторон»: что ждёт российско-американский договор СНВ-III в 2021 году

3 января 1993 года в Москве был подписан договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II). Однако он так и не вступил в силу из-за выхода США из соглашения по ПРО. В итоге на смену СНВ-I в 2009 году был разработан договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Но и его действие вскоре истекает — в начале февраля 2021 года. Москва неоднократно заявляла о готовности пролонгировать документ и даже добровольно расширила его действие на гиперзвуковую систему «Авангард». Американская же сторона ещё не приняла окончательного решения относительно судьбы соглашения. Как прогнозируют эксперты, позиция Вашингтона по СНВ-III может измениться с приходом к власти демократа Джо Байдена.

Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) был подписан 3 января 1993 года в Москве.

Он предполагал, что стороны сократят число ядерных боезарядов на стратегических носителях до уровня 3—3,5 тыс. единиц и ликвидируют все баллистические ракеты наземного базирования, оснащённые более чем одним боевым блоком.

Однако соглашение было подвергнуто серьёзной критике частью российской военно-политической элиты и экспертного сообщества, поскольку документ, в частности, вынуждал Россию в значительной степени изменить традиционную структуру отечественных стратегических наступательных вооружений, предполагая уничтожение многозарядных межконтинентальных баллистических ракет.

Договор СНВ-II был утверждён Москвой в 2000 году вместе с Нью-Йоркскими протоколом и договорённостями по ПРО — эти документы рассматривались единым пакетом и подлежали одновременной ратификации.

Однако американский конгресс, ранее приняв само соглашение, не приступил к ратификации Нью-Йоркского протокола и договорённостей по ПРО.

Кроме того, 13 июня 2002 года Соединённые Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Это было отнесено федеральным законом о ратификации СНВ-II к исключительному обстоятельству, дающему РФ право покинуть это соглашение, что Москва и осуществила уже 14 июня.

Российский МИД заявил, что «Россия отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления договора СНВ-II в силу и не считает себя более связанной предусмотренным международным правом обязательством воздерживаться от действий, которые могли бы лишить этот договор объекта и цели».

«Последний договор, ограничивающий крупнейшие ядерные арсеналы»

Таким образом, СНВ-II прекратил существование, так и не начав своего действия. На смену СНВ-I в 2009 году был разработан договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Однако его действие также скоро истекает — в начале февраля 2021 года. Стороны могут пролонгировать СНВ-III ещё на пять лет. Москва неоднократно заявляла о готовности пойти на такой шаг. Так, 23 декабря российская сторона в очередной раз призвала Вашингтон продлить соглашение. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в своём Facebook.

«Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения по вопросу о способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности. Призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, что остаётся до 5 февраля, чтобы сберечь договор СНВ-III во благо наших стран и всего мира», — отметили в ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что предложение президента России Владимира Путина продлить соглашение без предварительных условий остаётся актуальным.

Кроме того, Москва добровольно расширила действие договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему «Авангард». Об этом 25 декабря заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы ещё предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах», — сообщил Ермаков в интервью РИА Новости.

Напомним, СНВ-III был подписан президентами США и России в 2010 году сроком на десять лет и вступил в силу 5 февраля 2011-го. Это последний договор между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

Однако американская сторона ещё не приняла окончательного решения относительно судьбы соглашения.

Как сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, Соединённые Штаты «не заинтересованы в том, чтобы просто продлить срок действия договора СНВ-III».

Белый дом

Reuters

© Al Drago

«Как я уже говорил, этот документ с трудом получил одобрение в сенате. Против было 27 голосов, а чтобы похоронить соглашение, достаточно 34. Принятие СНВ-III встретило столь сильное сопротивление в сенате как раз потому, что это соглашение для США было невыгодным. Под его действие подпадало около 90% (ядерного. — RT) арсенала США и всего лишь примерно 40% российских (ядерных. — RT) вооружений», — отметил Биллингсли во время беседы с экспертами Фонда защиты демократий. Соответствующая аудиозапись была размещена на сайте организации 22 декабря.

Ранее, 17 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин пояснил, что Москва готова «хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные переговоры».

«Мы понимаем, что у России возникли современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаём себе в этом отчёт. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство. Но с нами до сих пор никто на этот счёт никак не разговаривает», — подчеркнул российский лидер.

Как заявила 10 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, в вопросе о продлении СНВ-III «просматривается стремление переложить на российскую сторону ответственность за тупик, в который администрация США завела консультации по данной тематике своими бесконечными попытками «поднять планку» и выторговать для себя существенные односторонние преимущества».

«Долгая и кропотливая работа»

Однако, как прогнозируют эксперты, американский подход относительно ситуации вокруг СНВ-III может измениться с приходом к власти демократа Джо Байдена, инаугурация которого должна состояться 20 января.

Представитель Демпартии ещё до президентских выборов, в июле 2019 года, в своей предвыборной речи обещал продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что новая администрация Белого дома будет так же, как и российская сторона, «исходить из очевидности того факта, что продление договора СНВ без каких-либо дополнительных условий и желательно на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества».

«Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнёров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать договор СНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чём ещё предстоит убедиться, то шансы на достижение договорённости о продлении договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются», — сказал министр в интервью МИА «Россия сегодня».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин допускает вероятность того, что Байден продлит СНВ-III.

«По крайней мере, демократ утверждал, что хочет вести этот диалог с Россией, и даже обещал пролонгировать соглашение. К положительным обстоятельствам также можно отнести то, что договор был заключён администрацией Барака Обамы, а потому Байден не будет намеренно стремиться его аннулировать», — заявил аналитик в беседе с RT.

Более того, Байден, вероятно, не станет настаивать на подключении к СНВ-III Китая, как это делал Дональд Трамп, полагает Блохин.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, заявил, что мера России добровольно расширить действие договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему «Авангард» также может способствовать переговорному процессу.

«Это подача в сторону Соединённых Штатов, чтобы создать дополнительную возможность возвращения к обсуждению ряда договоров по ограничению конвенционального и неконвенционального вооружения. Будет ли этот шаг должным образом понят, трактован, будет ли на него ответная реакция — посмотрим. Подобное действие исходит от РФ, поскольку договорённости в рамках СНВ-III нужны для безопасности всего мира», — считает эксперт.

Блохин спрогнозировал, что договор в конечном счёте будет продлён на год, как и предлагала Москва, «в том варианте, в котором он есть сейчас».

«Это нужно, чтобы в течение 12 месяцев можно было согласовать интересы сторон для будущего договора», — пояснил аналитик.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, 5 февраля 2020

globallookpress.com

© Airman 1st Class Hanah Abercromb / Keystone Press Agency

Блохин отметил, что вокруг нового соглашения будет множество дискуссий.

«Это очень долгая и кропотливая работа», — сказал аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его мнению, продлением договора на год «Байден хочет создать переговорную ситуацию».

«Будут сформулированы новые требования, огромный список претензий и обвинений по отношению к России. Впрочем, это типичная позиция американской стороны. Новая администрация Белого дома вряд ли захочет отказываться от стратегии, согласно которой во всём виновата российская сторона», — отметил эксперт.

В случае непродления

Если же и новая администрация Белого дома не пойдёт на пролонгацию, договор СНВ-III будет разрушен, как и предыдущие соглашения, касающиеся сокращения стратегических сил.

Как отметил Константин Блохин, непродление СНВ-III приведёт к бесконтрольной гонке вооружений.

«Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений обеспечивает гарантии контроля, некоторую прозрачность: стороны посещают друг друга с инспекциями, осуществляют мониторинг количества вооружений. Если всего этого не будет, последует бесконтрольная гонка вооружений, которая впоследствии затронет и другие страны», — сказал эксперт.

Иван Коновалов, в свою очередь, обратил внимание на то, что Соединённые Штаты «последовательно уничтожили почти все договоры, которые поддерживали мировую систему безопасности».