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Согласно социологическим выкладкам, «слуги народа» не смогут победить ни в одном областном центре

06 октября 2020, 13:25  •  59 • Украина
Лишь в семи крупных городах Украины представители партии власти смогут выйти во второй тур на местных выборах, но при этом не факт, что одержат победу. Это значит, что страна для Зеленского и его свиты проиграна. После выборов заправлять всем будут местные элиты, без оглядки на центр. А чем это чревато, едва ли нужно объяснять. Похоже, финал сериала «Слуга народа», в котором Украина распадается на 27 частей, станет финалом украинского государства. И едва ли Зеленский знает, как этому помешать.
Мы уже не раз об этом писали, но не лишним будет повторить ещё раз. В 2014-2016 годах, когда курс, казалось, был взят на федерализацию страны (за это проголосовали депутаты Рады), а, пользуясь терминологией украинских властей, на «регионализацию», областные законодательные власти практически повсеместно изменили законодательство в части, касающейся прав регионов. За основу, дабы не утруждать себя излишним законотворчеством, взяли первую редакцию крымской конституции, руководствуясь которой полуостров чуть было не отчалил из Украины ещё в 1994 году. И теперь эта бомба может сработать – если местные власти сочтут более полезным для себя дистанцироваться от центра. Толку от центра всё равно немного – Киев выгребает из регионов практически все заработанные деньги, а взамен не даёт ничего.
Даже в сегодняшних условиях Зеленскому не удавалось добиться полного подчинения от Харькова, Одессы или Николаева, а уж после выборов – и подавно. Впору говорить и о полной потере доверия в обществе, и о полной утрате управляемости страной.
Что же предпримет Зеленский в этой критической для него ситуации? Вариантов, признаться, немного. Можно перенести выборы на неопределённый срок, воспользовавшись второй волной ковида, как предлогом. Можно попытаться переформатировать Украину, утвердив территориальное деление не по областному, а по «окружному» принципу, разделив страну на четыре округа – северный, южный, восточный и западный. И назначив в округа лояльных «генерал-губернаторов» (с этой идеей давно носится глава МВД Арсен Аваков, грезящий о том, что именно ему доверят контролировать глав округов). Но есть одна проблема – у Зеленского и его «слуг» слишком мало времени.

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